ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນຂອງ ວີໂອເອ ປະຈຳແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການໂອ້ລົມກັບຍານາງຄຳຫລ້າ ສົມພັນ ນັກຟ້ອນແລະຄູສອນຟ້ອນບາເລ ມາເປັນເວລາກວ່າສອງທົດສະວັດແລ້ວ ແລະຄຳຫລ້າ ໄດ້ສະແດງການຟ້ອນບາເລ ໃຫ້ແກ່ຫລາຍໆບໍລິສັດຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະໄດ້ສະ ແດງຢູ່ໃນສາກລະຄອນເລື້ອງ The King & I ທີ່ Broadway ໃນນະຄອນນິວຢອກ ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
Ballet dance ຫລືຟ້ອນບາເລ ເລີ້ມເກີດຂຶ້ນຢູ່ປະເທດອີຕາລີ ໃນສະໄໝສັດຕະວັດທີສິບຫ້າຫລື renaissance ຂອງສັງຄົມຂຸນນາງ ແລະຫລັງຈາກນັ້ນບາເລໄດ້ຖືກພັດທະນາໃຫ້ເຂົ້າກັບການສະແດງຢູ່ໃນພິທີອັນສຳຄັນຂອງພວກຂຸນນາງຢູ່ປະເທດຝຣັ່ງ ແລະຣັດເຊຍ. ເວລານັ້ນ ການອອກແບບລີລາເທັກນິກການຟ້ອນໄດ້ແຜ່ອອກໄປທົ່ວປະເທດຢູໂຣບ. ຄຳຫລ້າ ສົມພັນ ເກີດຢູ່ປະເທດລາວ ລູກສາວຫລ້າຂອງອະດີດ ນັກການທູດ ໃນສະໄໝພະລາຊະອານາຈັກລາວ. ໃນກາງປີ 1970 ຄຳຫລ້າ ມີອາຍຸພຽງເຈັດເດືອນ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢູ່ອະດີດສະຫະ ພາບໂຊຫວຽດກັບຄອບຄົວ ບ່ອນທີ່ພໍ່ເປັນນັກການທູດ ຕາງໜ້າພະລາຊາອານາຈັກລາວ ເປັນເວລາສາມປີ ແລະຢູ່ທີ່ສະຫະພາບໂຊຫວຽດນີ້ເອງ ຄຳຫລ້າໄດ້ຮັບ ອິດທິພົນຈາກການສະແດງຟ້ອນບາເລ ຊຶ່ງຄຳຫລ້າໄດ້ແນະນຳຕົນ ເອງຕໍ່ວີໂອເອ ດັ່ງນີ້.
“ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສິນລະປະຢູ່ Duke Arlington School of Arts ຕໍ່ ມາໄດ້ໄປຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ Philadelphia School of of Arts ແລະສຳເລັດປະລິນຍາຕີ ຝ່າຍການຟ້ອນ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Saint Mary’s College of California. ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ເດີນທາງໄປສະແດງ ກັບ Concert Dance, Opera ຢູ່ຫລາຍໆແຫ່ງ ແລະກັບ Broadway ຊຶ່ງເປັນໂຮງລະຄອນ ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນນະຄອນນິວຢອກ.”
ຄຳຫລ້າ ເກີດຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສາມາດເຂົ້າໃຈພາສາລາວດີສົມຄວນ ແຕ່ເວົ້າບໍ່ເກັ່ງ ຄຳຫລ້າຮູ້ຈັກຕົນເອງວ່າ ມັກສິນລະປະການສະແດງ ການຟ້ອນຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກມາແຕ່ນ້ອຍ ແລະໄດ້ເຈາະຈົງຮຽນເອົາວິຊາອາຊີບດັ່ງກ່າວຈົນເປັນຜົນສຳເລັດ ຊຶ່ງຄຳຫລ້າໄດ້ກ່າວເຖິງຕອນນີ້ວ່າ:
“ໃນນາມເປັນຄອບຄົວຄົນລາວຄອບຄົວນຶ່ງ ທີ່ຍັງຮັກສາປະເພນີອັນດີງາມຂອງ ລາວໄວ້ຫລາຍຢ່າງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ ໝາຍຄວາມວ່າ ພໍ່ແມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຮຽນວິຊາການຟ້ອນ ເພາະປະເພີນີລາວເຫັນວ່າເປັນແມ່ຍິງບໍ່ ຄວນຟ້ອນກິນລຳກິນ. ຂ້າພະເຂົ້າໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກພໍ່ແມ່ຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະໃຫ້ກຳລັງໃຈໃນສິ່ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າໝັກ. ຢູ່ໃນບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກ ແລະອຸດົມຮັ່ງມີທາງດ້ານອຸດສາຫະກຳ ເຂົາເຈົ້າມີຫລັກສູດການຮຽນກ່ຽວກັບວິຊາມະນຸດຊາດຫຼື Humanity ຢ່າງຫລວງຫລາຍ ໂດຍສະເພາະການຟ້ອນ ດົນຕີ ການຮ້ອງລຳທຳເພງ ແລະຮຽນເປັນດາຣາສະ ແດງຮູບເງົາເຫລົ່ານີ້ ເປັນຕົ້ນ ຈົນເຂົາເຈົ້າພາກັນສຳເລັດມີຊື່ສຽງ ແລະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສັງຄົມ. ຂ້າພະເຈົ້າເປັນແມ່ຍີງຄົນອາເມຣິກາເຊື້ອສາຍລາວ ຄົນທຳອິດ ທີ່ໄດ້ວາງບົດບາດຢູ່ເທິງເວທີນ້ອຍ ແລະໃຫຍ່ທົ່ວສະຫະລັດມາໄດ້ກວ່າສອງທົດສະວັດແລ້ວ ໂດຍທີ່ບໍ່ຄິດເລີຍວ່າ ເປັນແມ່ຍິງຮຽນວິ ຊາຟ້ອນກິນລຳກິນ.”
ຄຳຫລ້າໄດ້ສະແດງການຟ້ອນບາເລ ໃຫ້ຫລາຍໆບໍລິສັດ ແລະໄດ້ເດີນທາງໄປຫລາຍໆແຫ່ງ. ໂຮງລະຄອນຢູ່ບຣອດເວ (Broadway) ໃນນະຄອນນິວຢອກ ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນບ່ອນສຳຄັນແຫ່ງນຶ່ງທີ່ຄຳຫລ້າ ໄດ້ວາງບົດບາດສະແດງເລື້ອງ “The King & I” ຊຶ່ງເປັນບົດລະຄອນທີ່ມີຊື່ສຽງຢູ່ພະລາດຊະ ວັງສະຫຍາມສະ ໄໝກະສັດມົງກຸດ ປີ 1860 ຊຶ່ງຄຳຫລ້າໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຮັບ ຜິດຊອບຂອງການສະແດງສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
“ຢູ່ໃນກະແສຫລັກສຳຄັນຂອງວົງການສະແດງນັ້ນກໍຄື Broadway ແມ່ນໂຮງລະຄອນທີ່ມີກຽດ ແລະມີຊື່ສຽງ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະກອບສ່ວນສະແດງລະຄອນເລື້ອງ The King & I ຢູ່ໂຮງລະຄອນແຫ່ງນີ້ເປັນເວລາຫລາຍ ເດືອນແລະມີໜ້າທີ່ເປັນຫົວໜ້ານັກຟ້ອນ ຫລັງຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ເດີນທາງໄປສະແດງຢູ່ຕາມໂຕເມືອງນ້ອຍ ແລະ ໃຫຍ່ຕ່າງໆ ທົ່ວສະຫະລັດ ແລະໄດ້ໃຊ້ເວລາກວ່ານຶ່ງປີ.”
ຄຳຫລ້າເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີໃນວົງສັງຄົມການຟ້ອນບາເລແລະໄດ້ຖຶກຮັບເຊີນໄປສອນຢູ່ຫລາຍໆແຫ່ງ. ໃນໄລຍະສີ່ປີ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຄຳຫລ້າໄດ້ຖືກເຊີນໃຫ້ມາເປັນຄູສອນຟ້ອນຢູ່ໃນໂຄງການຮຽນລະດູຮ້ອນທີ່ ໂຮງລະຄອນແຫ່ງຊາດ The John F. Kennedy Center ທີ່ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ຊຶ່ງຄຳຫລ້າ ໄດ້ອະທິບາຍສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
“ປັດຈຸບັນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າກຳລັງສອນຟ້ອນບາເລ ຢູ່ໃນໂຄງການລະດູຮ້ອນ ທີ່ໂຮງລະຄອນ The John F. Kennedy Center ທີ່ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ພວກນັກຮຽນແມ່ນໄດ້ຖືກຄັດເລືອກມາຈາກບັນດາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕ່າງໆໃນຂົງເຂດນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ເຊັ່ນລັດແມຣີແລນ ເວີຈີເນຍ ແລະວໍຊິງຕັນ ດີ.ຊີ ຊຶ່ງມີກຳນົດການຮຽນແບບເລັ່ງລັດເປັນເວລາສອງອາທິດ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມາສອນຢູ່ໃນໂຄງການນີ້ ມາເປັນເວລາສີ່ປີແລ້ວ ແຕ່ວ່າຫວ່າງສອງປີທີ່ຜ່ານມານີ້ຕ້ອງໄດ້ສອນຜ່ານທາງອອນລາຍ ເພາະການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19. ບັດນີ້ ສະພາບການໄດ້ດີຂຶ້ນ ເພາະສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ກັບຄືນມາສອນອີກ.”
ຄຳຫລ້າ ສົມພັນ ຈະເສັດສິ້ນການສອນຟ້ອນບາເລໃນທ້າຍອາທິດນີ້ ແລ້ວຈະກັບຄືນບ້ານທີ່ເມືອງແຊນດິເອໂກ ລັດຄາລິຟໍເນຍ ຊຶ່ງຄຳຫລ້າ ໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍສູ່ ວີໂອຟັງ ດັ່ງນີ້:
ຫລັງຈາກເສັດສິ້ນການສອນໂຄງການລະດູຮ້ອນປະຈຳປີ 2022 ນີ້ແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າຈະກັບຄືນບ້ານ ໄປສອນ ແລະປະຖະກະຖາກ່ຽວກັບການຟ້ອນບາເລຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Sand Diego State University ສອນຢູ່ສະຖາບັນ Lynch Dance Institute ສອນຢູ່ Virginia Dance Theater ແລະຂ້າພະເຈົ້າຍັງເປັຍຜູ້ອອກແບບການຟ້ອນບາເລ. ດັ່ງທີ່ກ່າວມານີ້ ຂ້າພະເຈົ້າມີວຽກຫລາຍ ແລະຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງໄປສອນຫລາຍໆບ່ອນ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກສິດສອນ ແລະສະແດງບາເລມາເປັນເວລາກວ່າສອງທົດສະວັດ ແລະຈະກ້າວເຂົ້າເປັນສັດຕະວັດທີສາມແລ້ວ. ຂ້າພະເຈົ້າມັກວິຊາອາຊີບນີ້ເປັນຊີວິດຈິດໃຈເປັນພິເສດ ເພາະໄດ້ມີໂອກາດສິດສອນພວກຊາວໜຸ່ມອາເມຣິກັນທັງຍິງ ແລະຊາຍ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສີນລະປະການຟ້ອນບາເລ. ສິ່ງສຳຄັນຂອງການຟ້ອນ ແລະເຂົ້າໃຈເບິ່ງບາເລນັ້ນກໍຄືຮູ້ຈັກການເຄື່ອນໄຫວ ການເໜັງຕີງຮ່າງກາຍ ຊຶ່ງບໍ່ຕ່າງກັບການອອກກຳລັງກາຍ ເພາະສະນັ້ນບັນດານັກຟ້ອນບາເລທຸກຄົນຈະຕ້ອງມີຮູບຮ່າງຈ່ອຍບາງ ສົມບຸນ ແລະມີສຸຂະພາບດີເປັນພິເສດ. ບາເລແມ່ນການຟ້ອນທີ່ມີກຽດສູງ ຕ້ອງໄດ້ສະແດງຢູ່ໂຮງລະຄອນມີເວທີອັນກວ້າງໃຫຍ່ ແລະມີບັນດາແຂກຜູ້ມີກຽດແຕ່ງໂຕຢ່າງສົມກຽດໄປນັ່ງຊົມ.
ຄຳຫລ້າ ສົມພັນ ເປັນແມ່ຍິງອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວຄົນທຳອິດ ທີ່ໄດ້ວາງບົດບາດການຟ້ອນບາເລ ຢູ່ເທິງເວທີສະແດງສິນລະປະແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ ແລະສຶບຕໍ່ການເດີນທາງໄປສອນ ແລະສະແດງການຟ້ອນຢູ່ເປັນປະຈຳ. ປັດຈຸບັນນີ້ຄຳຫລ້າ ພ້ອມດ້ວຍສາມີ ແລະລູກຊາຍສອງຄົນ ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ນະຄອນແຊນດີເອໂກ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ຂອງສະຫະລັດ.