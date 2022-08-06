ການສັກວັກຊີນກັນໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃນເຂດຊົນນະຂອງບົດລາວ ຍັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕ່ຳຫລາຍ ເມື່ອທຽບໃສ່ແຜນການທີ່ລັດຖະບານລາວວາງໄວ້ ເພາະວ່າການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີຂໍ້ມູນຂ່າວສານຍັງໄປບໍ່ເຖິງເຂດຊົນນະ ບົດ ຊຶ່ງຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ
ດຣ ພວງປຣະເສີດ ອຸນາພົມ ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ຖະ ແຫລງຍອມຮັບວ່າ ກາສັກຢາວັກຊິນກັນໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຍັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕ່ຳກວ່າແຜນການ ທີ່ລັດຖະ ບານລາວວາງໄວ້ ກໍຄືແຜນການໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍການສັກຢາວັກຊີນເຂັມທີ 1 ແລະເຂັມທີ 2 ໃຫ້ໄດ້ 80 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳນວນປະຊາກອນລາວທັງໝົດໃນທ້າຍປີ 2022 ນີ້ ແຕ່ກໍປາກົດວ່າການສັກຢາວັກຊີນໃນເຂດ 32 ເມືອງ ໃນແຂວງພາກເໜືອຍັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕ່ຳກວ່າ 50 ເປີເຊັນ ໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍເມື່ອສົມທົບກັບການຂາດແຄນບຸກຄະລາກອນ ການເດີນທາງທີ່ຍາກລຳບາກ ລວມເຖິງການນຳໃຊ້ລະບົບເຄື່ອຂ່າຍເທັກໂນໂລຈີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກໍຍັງໄປບໍ່ເຖິງເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກດ້ວຍແລ້ວ ຈຶ່ງເປັນການຍາກທີ່ຈະສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍ ການສັກຢາວັກ ຊີນໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 80 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳນວນປະຊາກອນລາວທັງໝົດໃນທ້າຍປີນີ້
ທັງນີ້ໂດຍນັບເຖິງທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ 2022 ລາວ ມີຜູ້ຕິດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ສະສົມເກີນກວ່າ 2 ແສນ 1 ໝື່ນ 1 ພັນຄົນ, ໃນນີ້ເສຍຊີວິດເກີນກວ່າ 760 ກວ່າຄົນ ໂດຍສາເຫດສຳຄັນປະການນຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄວິດ-19 ແລະເສຍຊີວິດດັ່ງກ່າວ ກໍຄືການສັກຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຍັງກະຈາຍໄປບໍ່ເຖິງກຸ່ມເປົ້າ ໝາຍທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນຢ່າງຮີບດ່ວນ ກໍຄືຜູ້ທີມີອາຍຸແຕ່ 60 ປີ ຂຶ້ນໄປ ຜູ້ທີມີໂລກປະຈຳໂຕ ແມ່ນຍິງທີ່ຖືພາເກີນ 12 ອາທິດ ແລະເຍົາວະຊົນທີ່ອາຍຸ 18 ປີລົງມາ ຊຶ່ງຈາກການສຶກສາວິໃຈພົບວ່າ 85 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳນວນຜູ້ຕິດໂຄວິດ-19 ແລະຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດທັງໝົດນັ້ນກໍຄືກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ເມື່ອປະກອບກັບໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຍັງໄດ້ລະບາດເຂົ້າໄປໃນຄົວເຮືອນ ແລະຊຸມຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງໄດ້ນັ້ນຈຶ່ງເປັນການຍາກທີ່ຈະສະກັດກັ້ນການລະບາດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເພາະສະນັ້ນມາດຕະການ ສະກັດກັ້ນທີ່ສາມາດຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງໃນເວລານີ້ກໍຄື ການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນລາວ ໃຫ້ໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດນັ້ນເອງ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທາງການລາວກໍໄດ້ນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະສະກັດກັ້ນການລະບາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະເຊື່ອມຕໍ່ກັບສາກົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີແລ້ວໃນປັດຈຸບັນນີ້ ສະນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທາງການລາວເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຈະສາມາດສະກັດກັ້ນໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນໃນໄລຍະຕໍ່ໄປນີ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານສັນຕິສຸກ ສິມມະລາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງເທັກໂນໂລຈີ ແລະການສຶ່ສານ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ກະຊວງຍັງໄດ້ພັດທະນາບໍລິການລາວສູ້ໆເພື່ອຕ້ານ ແລະສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດ ຊຶ່ງປະກອບມີບໍ ລິການຢັ້ງຢືນການສັກຢາ Vaccine ໝາຍຄວາມວ່າ Vaccine ID ລະເນາະ ພວກເຮົາໄດ້ຕໍ່ຍອດໄປເປັນ vaccine passport ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອຢັ້ງຢືນການສັກ vaccine ເວລາເດີນທາງພາຍໃນປະເທດ ແລະເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ເຮົາມີບໍລິການປິ່ນປົວຢູ່ບ້ານ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອສາມາດກັກໂຕປິ່ນປົວຢູ່ບ້ານ ແລະມີແພດ ໝໍຢູ່ໃນລະບົບ ທີ່ຊ່ວຍສາມາດຕິດຕາມອາການຢ່າງໃກ້ຊິດ ລະບົບດັ່ງກ່າວສາມາດຊ່ວຍເກັບກໍາຂໍ້ມູນຜູ້ຕິດເຊື້ອ ຜູ້ມີອາການຮຸນແຮງ ແລະເບົາບາງ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການວາງແຜນຮັບມືການລະບາດຂອງະພະຍາດໃນຕໍ່ໜ້າ.”
ທັງນີ້ ລັດຖະບານລາວຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຢ່າພຽງພໍສຳລັບເປົ້າໝາຍການສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ເຖິງ 80 ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາກອນໃນປີທ້າຍປີ 2022 ນີ້ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຊ່ວຍເຫລືອຈາກລັດຖະບານຈີນ ແລະສະຫະລັດອາເມຣິການັ້ນ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ລາວມີຢາວັກຊີນຫລາຍຊະນິດ ທີ່ສາມາດສັກໃຫ້ກັບປະຊາຊົນລາວ ແລະຊາວຕ່າງຊາດໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ ທັງເປັນການສ້າງພູມຄຸ້ມກັນລວມໝູ່ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວສາມາດທີ່ຈະໃຊ້ຊີ ວິດປົກກະຕິແບບໃໝ່ໄດ້ໄວຂຶ້ນ ທັງນີ້ລັດຖະບານຈີນໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສໂຄວິດ-19 ແກ່ລັດຖະບານລາວ ແລ້ວກວ່າ 10 ລ້ານໂດສ ສ່ວນລັດຖະບານສະຫະລັດ ກໍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອລັດຖະບານລາວກວ່າ 25 ລ້ານ ທີ່ຮ່ວມມີຢາວັກຊີນກວ່າ 3 ລ້ານໂດສ ແລະການຟື້ນຟູວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງດ້ວຍ.