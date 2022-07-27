ປັດຈຸບັນນີ້ຢູ່ທົ່ວໂລກກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບສະພາບອາກາດຮ້ອນເອົ້າເປັນປະຫວັດການ. ຢູໂຣບກຳລັງປະສົບ ກັບຄື້ນຟອງຄວາມຮ້ອນເອົ້າທີ່ຮ້າຍແຮງ ພ້ອມທັງເກີດໄຟໄໝ້ປ່າແລະການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂອໄມຄຣອນ (omicron) ສາຍພັນໃໝ່. ທ່ານຣັດສະໝີ ນະຈຳປາສັກ ທີ່ເມືອງມາກໄຊ (Marseille) ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງ ປະເທດຝຣັ່ງ ໄດ້ກ່າວສູ່ ວີໂອເອຟັງ ເຖິງສະພາບການດັ່ງນີ້:
ທ່ານຣັດສະໝີ ໄດ້ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ “ອາກາດຮ້ອນເຖິງ 40.3 ອົງສາ ແຊລຊຽສ (Celsius) ຫລື (104.5) ອົງສາ ຟາເຣັນຮາຍ (Fahrenheit) ແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.” ອາກາດຮ້ອນຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ປ່າ ຢູ່ປະເທດ ຝຣັ່ງ ອັງກິດ ສະເປນ ປັອກຕຸຍການ ຫລາຍພັນເຮັກຕາ ພ້ອມດ້ວຍໄຟໄໝ້ເຮືອນຈຳນວນນຶ່ງ.
ສ່ວນຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໂດຍສະເພາະຢູ່ລັດຄາລິຟໍເນຍ ແມ່ນ້ຳຫລາຍ ສາຍໄດ້ແຫ້ງລົງຢ່າງໜ້າວິຕົກ ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງປູກຂອງຝັງເສຍຫາຍໜັກ ແລະໄດ້ປະກາດຈຳກັດການໃຊ້ນ້ຳຢູ່ຕາມບ້ານເຮືອນ. ຢູ່ທີ່ລັດເທັກຊັສ ມີອາກາດຮ້ອນສູງເຖິງ (109) ອົງສາຟາເຣັນຮາຍ ນັບແຕ່ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ເຫດການຄວາມຮ້ອນເອົ້າຢູ່ທົວ ໂລກຂອງປີນີ້ ໄດ້ຖີ້ມໂທດໃສ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ເກີດມາ ຈາກອາຍພິດຄວັນໄຟ ຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.
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