ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນ ປະຈຳວັນພະຫັດມື້ນີ້ ກິ່ງສະຫວັນຈະນຳເອົາການໂອ້ລົມກັບຍານາງມາລີ ພອນປຣະດິດ ຜູ້ປະສານງານຂອງອົງການບໍ່ຜະລິດອາວຸດປືນຫຼື “No Weapon Productions” ຊຶ່ງເປັນອົງການປ້ອງກັນການໃຊ້ອາວຸດປືນ ການເວົ້າຂົ່ມເຫັງຢຽດຢາມກັນ ໃນບັນດາໝູ່ນັກຮຽນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົ້ນແລະມັດທະຍົມປາຍທົ່ວສະຫະດ ມາສະເໜີ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ບັນດາໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ເກີດໃຫຍ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໂດຍສະເພາະພວກນັກຮຽນທີ່ກຳລັງຮຽນຢູ່ໃນມັດທະຍົມຕົ້ນ ແລະມັດທະຍົມປາຍ ຫລາຍໆຄົນໄດ້ຜ່ານປະສົບການຖືກໝູ່ນັກຮຽນຂົ່ມເຫັງຢຽດຢາມ ບໍ່ໃນດ້ານໃດກໍດ້ານນຶ່ງ ອັນເປັນຄວາມໄຮ້ດຽງສາ ທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບສັງຄົມສິ່ງແວດລ້ອມ ບັນຫາພາຍໃນຄອບຄົວທີ່ບໍ່ ເອົາໃຈໃສ່ ບໍ່ບອກສອນ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປະພຶດບໍ່ດີ ແລະນຳຜົນກະທົບມາສູ່ສັງຄົມ.
ຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ ມັກຈະໄດ້ຍິນຂ່າວການຍິງກັນຕາຍ ຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນ ແລະສະຖານທີ່ຕ່າງໆເປັນປະຈຳ. ນອກນັ້ນກໍມີພວກນັກຮຽນທີ່ຖືກຂົ່ມເຫັງຈາກໝູ່ເພື່ອນຍ້ອນບໍ່ມັກນິດໄສໃຈຄໍກັນ ທ່າທາງ ການນຸ່ງຖື ແລະອື່ນໆ. ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຖືກຂົ່ມເຫັງຊອກຊ້ຳທາງດ້ານຈິດໃຈ ຮ້າຍແຮງຈົນເຖິງການຂ້າໂຕຕາຍ ກໍມີ.
ອົງການຊື່ວ່າ “No Weapon Productions” ຫລື ບໍ່ຜະລິດອາວຸດປືນ ໄດ້ຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອຍື່ນມືເຂົ້າມາຊ່ວຍໃຫ້ການສຶກສາ ຊອກຫາວິທີປ້ອງກັນ ໂດຍໃຊ້ຈິດຕະວິທະຍາໃຫ້ພວກນັກຮຽນຫລິ້ນລະຄອນ ທີ່ພົວພັນກັບບັນຫາສັງຄົມ ຮວມຢູ່ໃນຫລັກສູດການຮຽນ ຊຶ່ງຍານາງມາລີ ພອນປຣະດິດ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການໄດ້ກ່າວສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ຢູ່ທົ່ວສະຫະລັດ ມັກຈະໄດ້ຍິນການນຳເອົາອາວຸດປືນເຂົ້າໄປຍິງກັນຢ່າງບໍ່ເລືອກໜ້າຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ແລະພວກນັກຮຽນໄດ້ເສຍຊີວິດໄປຢ່າງຫລວງຫລາຍ. ເຫດການດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາຖົກຖຽງກັນກ່ຽວກັບສິດທິການມີອາວຸດປຶນແລະ ຊອກຫາວິທີຄວບຄຸມ ແຕ່ຍັງແກ້ໄຂກັນບໍ່ຕົກ ດັ່ງທີ່ຍານາງມາລີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ:
ອົງການ “ບໍ່ຜະລິດອາວຸດປືນ” ໄດ້ເຮັດວຽກມາໄດ້ສາມປີແລ້ວ ແຕ່ໄດ້ຖືກໂຈະໄວ້ເນື່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ-19 ແລະຈະເລີ້ມອອກປະຕິບັດງານໃໝ່ ໃນບໍ່ຊ້ານີ້ ຊຶ່ງຍານາງມາລີ ອະທິບາຍເຖິງຕອນນີ້ວ່າ:
ຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນຫຼວງ ແລະເອກກະຊົນ ເຂົາເຈົ້າມີຫລັກສູດການຮຽນດ້ານມະນຸດສະທຳ ໂດຍສະເພາະການຫລິ້ນລະຄອນ ທີ່ອົງການ ບໍ່ຜະລິດອາວຸດປືນ ແລະການເວົ້າຂົ່ມເຫັງຢຽດຢາມກັນ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີ ຢູ່ໃນຫລັກສູດການຮຽນ ດັ່ງທີ່ຍານາງມາລີ ໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ຍານາງມາລີ ພອນປຣະກິດ ແມ່ນແມ່ຍິງອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະບໍລິຫານອົງການ SOAR ຢູ່ໃນລັດເວີຈີເນຍ ມີໜ້າທີ່ອົບຮົມການເປັນຜູ້ນຳໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການເອກກະຊົນ ອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະລັດຖະບານ. ປັດຈຸບັນ ຍານາງມາລີ ອາສາສະໝັກຊ່ວຍແນະນຳໃຫ້ແກ່ອົງການ No Weapons Productions.
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