ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ລາວ ຍອມຮັບວ່າອາຊະຍາກຳທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາ ກ່ຽວກັບ ການມີຈຳນວນຜູ້ຕ້ອງຫາ ແລະ ນັກໂທດລົ້ນສະຖານທີ່ກັກຂັງ ແລະ ສະຖານທີ່ດັດສ້າງໃນທົ່ວປະເທດ.
ທ່ານ ໄຊຊະນະ ໂຄດພູທອນ ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່າການກໍ່ອາຊະຍາກຳທີ່ມີທ່າອຽງເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ໂດຍສະເພາະແມ່ນອາຊະຍາກຳ ກ່ຽວກັບ ການຄ້າຢາເສບຕິດນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາແອອັດໃນສະຖານທີ່ກັກຂັງ ແລະ ສະຖານດັດສ້າງໃນທົ່ວປະເທດ ເນື່ອງຈາກວ່າມີຈຳນວນຜູ້ຕ້ອງຫາ ແລະ ນັກໂທດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນສະຖານດັດສ້າງທັງ 23 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດຕ້ອງຮອງຮັບນັກໂທດຫຼາຍກວ່າ 15,000 ຄົນ ແລະ ໃນນີ້ເກີນກວ່າ 90 ເປີເຊັນກໍຄືນັກໂທດທີ່ກະທຳຜິດກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ທັງຍັງເປັນກຸ່ມນັກໂທດທີ່ຖືກຕັດສິນໂທດປະຫານຊີວິດຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງກໍ່ສ້າງສະຖານດັດສ້າງເພີ່ມຂຶ້ນອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ໄຊຊະນະ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ປັດຈຸບັນນັກໂທດໃນທົ່ວປະເທດມີ 15,000 ກວ່າຄົນໃນນີ້ຄະດີຢາເສບຕິດ 12,000 ກວ່າຄົນ ແລະ ໂທດປະຫານຊີວິດທີ່ສານຕັດສິນທັງໝົດແມ່ນ 604 ຄົນກວມ 90 ເປີເຊັນແມ່ນຢາເສບຕິດ ແຕ່ວ່າໃນທົ່ວປະເທດມີຄ້າຍຄຸມຂັງດັດສ້າງທັງໝົດນີ້ 23 ແຫ່ງໃນນີ້ມີພະນັກງານໄອຍະການໄປປະຈຳພຽງແຕ່ 17 ແຫ່ງ ສ່ວນວ່າ 6 ແຫ່ງນີ້ສະຖານທີ່ບ່ອນຢູ່ບໍ່ມີ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ປັດຈຸບັນຖືໄດ້ວ່າແຕ່ລະຄ້າຍຄຸມຂັງດັດສ້າງແຕ່ລະແຂວງນີ້ແອອັດ ນັກໂທດນີ້ມີຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ຍ້ອນເຫັນໄດ້ສະພາບຄືດັ່ງກ່າວ ລັດຖະບານນີ້ໄດ້ສ້າງຄ້າຍດັດສ້າງນີ້ເພີ່ມອີກ 7 ແຫ່ງ.”
ສະພາບບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ກໍຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງໃນປີ 2023 ດ້ວຍ ໂດຍກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໄດ້ຂຶ້ນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງນັກຄ້າຢາເສບຕິດທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍໃນການຕິດຕາມຈັບກຸມ 2,299 ຄົນ ໃນນີ້ກໍມີເຖິງ 1,996 ຄົນເປັນເຄືອຂ່າຍຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດຂ້າມຊາດ ສ່ວນ 196 ຄົນນັ້ນໄດ້ພົ້ນໂທດແລ້ວແຕ່ຍັງສືບຕໍ່ການຄ້າຢາເສບຕິດ ແລະ 7 ຄົນເປັນນັກໂທດທີ່ຫຼົບໜີຈາກສະຖານຄຸມຂັງພ້ອມກັນນີ້ກໍຍັງໄດ້ອອກໝາຍຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາໃນຄະດີຄ້າຢາເສບຕິດເພີ່ມຂຶ້ນ 100 ຄົນທີ່ເປັນຜົນຈາກການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານລະຫວ່າງລາວກັບປະເທດໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງດ້ວຍກັນ ຊຶ່ງຈາກການຮ່ວມລາດຕະເວນໃນແລວແມ່ນ້ຳຂອງລະຫວ່າງທາງການຕຳຫຼວດຈີນ, ມຽນມາ, ລາວ, ໄທ ໃນຕະຫຼອດປີ 2021 ຜ່ານມາສາມາດຈັບກຸມການລັກລອບຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ເຖິງ 8,325 ກໍລະນີ, ຈັບກຸມຜູ້ຕ້ອງຫາ 8,043 ຄົນ, ຍຶດຢາເສບຕິດກວ່າ 35 ໂຕນ, ຍຶດອາວຸດ ແລະ ອຸປະກອນສື່ສານທັນສະໄໝໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 2 ໝື່ນລາຍການ.
ທາງດ້ານທ່ານ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຖະແຫຼງວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບພາຍໃນປີ 2023 ນັ້ນຈະສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳກໍດ້ວຍການໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ ເພາະບັນຫາຢາເສບຕິດໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຮຸນແຮງຂຶ້ນນັບມື້.
ຕຳຫຼວດປາບປາມຢາເສບຕິດໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນສາມາດຈັບກຸມນັກຄ້າຢາເສບຕິດໃນຊ່ວງ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2021 ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 4 ເທົ່າທຽບໃສ່ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ໂດຍສະເພາະຊ່ວງເດືອນກັນຍາ-ທັນວາ 2021 ນັ້ນກໍຄືໄລຍະທີ່ຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາ ແລະ ຍຶດຢາເສບຕິດໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດຄືສາມາດທຳລາຍເຄືອຂ່າຍຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ 1,909 ກໍລະນີ ຈັບກຸມຜູ້ຕ້ອງຫາ 2,982 ຄົນ ພ້ອມທັງຍຶດຢາບ້າໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 190 ລ້ານເມັດ, ຢາໄອຊ໌ກວ່າ 3 ໂຕນ, ສານເຄມີກວ່າ 45 ໂຕນ ແລະ ຍຶດຊັບສິນຂອງຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 150 ລ້ານບາດ.
ທັງນີ້ປະເທດ ລາວ ຖືກໃຊ້ເປັນທາງຜ່ານຂອງການລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດຈາກເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳໄປຕ່າງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການຈັບກຸມນັກຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ສ່ວນຢາເສບຕິດທີ່ຍຶດໄດ້ໃນແຕ່ລະຄັ້ງກໍມີປະລິມານເພີ່ມຂຶ້ນ່ຢາງຫຼວງຫຼາຍ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການຈັບກຸມນັກຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ສ່ວນຢາເສບຕິດທີ່ຍຶດໄດ້ໃນແຕ່ລະຄັ້ງກໍມີປະລິມານເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຊຶ່ງກໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດຜ່ານລາວໄປຕ່າງປະເທດນັ້ນ ກໍຄືຂະບວນການຂ້າມຊາດຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີເຄືອຂ່າຍຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລາວ ແລະ ລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ.
ສ່ວນທ່ານ ເຈເຣມີ ດັກກລາສ ຜູ້ແທນອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການຄວບຄຸມອາຊະຍາກຳ ແລະ ຢາເສບຕິດຖະແຫຼງວ່າການຮ່ວມມືເພື່ອປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ໃນຕະຫຼອດປີ 2021 ສາມາດຍຶດຢາບ້າ ແລະ ຢາໄອຊ໌ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 171.5 ໂຕນໂດຍໃນນີ້ເກີນກວ່າ 90 ເປີເຊັນເປັນຢາເສບຕິດທີ່ຍຶດໄດ້ໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ທັງຍັງເປັນການຍຶດຢາເສບຕິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເກີນກວ່າ 7 ເທົ່າຕົວ ທຽບກັບປີ 2020 ສ່ວນກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງໄທລາຍງານວ່າການຄ້າຢາເສບຕິດໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງມີມູນຄ່າລະຫວ່າງ 7 ໝື່ນລ້ານຫາ 1 ແສນລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ.
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