ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວ ຂອງ ວີໂອເອ ສຳລັບແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການໂອ້ລົມກັບທ່ານການ ວົງສະຫວັນ ທະນາຍຄວາມແຮງງານຕ່ຊຶ່ງາງປະເທດ ໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດ Berry Appleman & Leiden ທີ່ບັນດາບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີ ເປັນຜູ້ປະກັນໂຕ ໃຫ້ເຂົ້າມາເຮັດວຽກ ຢູ່ ໃນສະຫະລັດ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເຖິງແມ່ນວ່າເປັນປະເທດມະຫາອຳນາດ ຄົນມີຄວາມຮູ້ສູງ ແລະສຳເລັດປະລິນຍາຕ່າງໆກໍດີ. ແຕ່ກໍຍັງຂາດເຂີນ ນັກວິຊາການດ້ານເທັກໂນໂລຈີຢູ່ຫລາຍຢ່າງ ເພາະສະນັ້ນ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ນຳເອົາຜູ້ຊ່ຽວຊານໂດຍສະເພາະມາຈາກປະເທດອື່ນໆເພື່ອມາປະຕິບັດໜ້າທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຕ່າງໆຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ບັນດານັກວິຊາການເຫລົ່ານີ້ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະຫະລັດ ມີຖານະແຕກຕ່າງກັບຄົນທຳມະດາໂດຍທົ່ວໄປ. ເຂົາເຈົ້າ ຕ້ອງສຳເລັດປະລິນຍາຕີ ປະລິນຍາໂທ ແລະມີຄວາມຊຳນານຢູ່ໃນຂະແໜງໃດນຶ່ງທີ່ບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີຕ້ອງການ.
ນີ້ແມ່ນໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງບໍລິສັດ Berry Appleman & Leiden ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານກົດໝາຍ ເພື່ອແລ່ນເອກກະສານ ນຳເອົານັກວິຊາການເຫລົ່ານີ້ ເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໂດຍບັນດາບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີເປັນຜູ້ຮັບປະກັນ. ຮວມຢູ່ໃນບັນດາທະນາຍຄວາມ ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ມີ ທ່ານການ ວົງສະຫວັນ ຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ນີ້ມາ ໄດ້ເກືອບນຶ່ງທົດສະວັດແລ້ວ. ທ່ານການ ສຳເລັດການສຶກສາດ້ານກົດໝາຍຈາກ Florida State Law school ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ແນະນຳຕົນເອງສູ່ວິີໂອເອຟັງດັ່ງນີ້:
ຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ ມີບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີຢ່າງຫລວງຫລາຍ ແຕ່ຍັງຂາດເຂີນແຮງງານທີ່ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານ
ຢູ່ໃນຂະແໜງຕ່າງໆດ້ານເທັກໂນໂລຈີ. ເພາະສະນັ້ນ ບັນດາບໍລິສັດຢູ່ໃນສະຫະລັດຕ້ອງໄດ້ຮັບປະກັນເອົາບັນດາ
ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ຂາດເຂີນເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ໂດຍຜ່ານບໍລິລັດ Berry Appleman & Leilden ຊຶ່ງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຜູ້ນຶ່ງປະມານ 22,000 ໂດລາ ເປັນຜູ້ແລ່ນເອກກະສານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຊຶ່ງທ່ານການ ໄດ້ອະທິ
ບາຍເຖິງບຸກຄົນທີ່ຈະຕ້ອງມີຄຸນນະວຸດທິ ກ່ອນຈະຖືກຮັບຮອງໃຫ້ເຂົ້າມາສະຫະລັດສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ບັນດານັກວິຊາການເຫລົ່ານີ້ມາຈາກຫລາຍໆປະເທດ ແຕ່ບໍ່ມີມາຈາກປະເທດລາວ ຊຶ່ງທ່ານການ ໄດ້ອະທິບາຍ
ມ້ວນທ້າຍເຖິງເຫດຜົນສູ່ ວີໂອເອ ວ່າ:
ທ່ານການ ວົງສະຫວັນ ພຽງແຕ່ຮູ້ວ່າເກີດຢູ່ນອກນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເດີນທາງເຂົ້າມາສະຫະລັດ ໃນປີ 1986 ເວລາອາຍຸໄດ້ 2 ປີ ພ້ອມດ້ວຍອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງນຳກັນເກົ້າຄົນ ແລະພໍ່ແມ່. ທ່ານຂານ ວົງສະຫວັນ ແມ່ນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວຄົນນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ມາເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ເຫັນຄວາມສຳຄັນດ້ານການສຶກສາທີ່ເປັນແສງໄຟນຳພາ ໄປສູ່ຜົນສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານແລະເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງປະເທດ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ