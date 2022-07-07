ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວ ໃນຕ່າງແດນ ຂອງວີໂອເອສຳລັບແລງ
ວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການໂອ້ລົມ ກັບທ່ານໂອດ ສີຫາໂນຣາດ ເຈົ້າຂອງຮ້ານຫລີ້ນເກມ
ກາຊິໂນຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ເມືອງອາມາຣິລໂລ ລັດເທັກຊັສ ມາສະເໜີທ່ານ ໂດຍ ກິ່ງສະຫວັນໃນອັນ
ດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານໂອດ ສີຫາໂນຣາດ ເກີດຢູ່ບ້ານສີຖານເໜືອ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ເມືອງ
ອາມາຣິລໂລ ລັດເທັກຊັສ ໃນປິ 1985 ຊຶ່ງເວລານັ້ນມີອາຍຸໄດ້ 20 ປີ. ໃນການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ເມື່ອ
ສາມທົດສະວັດອກ່ອນນັ້ນ ບັນດາອົບພະຍົບລາວທີ່ເດີນທາງມາຮອດໃໝ່ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການ ປະກອບອາຊີບຕ່າງໆນາໆ ຈາກຂັ້ນເລີ້ມຕົ້ນ ເພື່ອລ້ຽງຊີບຕົນເອງ. ທ່ານໂອດ ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແຕ່ມີພອນສະຫວັ ນກ່ຽວກັບການສ້ອມແປງ. ໃນຂັ້ນຕົ້ນທ່ານໂອດໄດ້ເລີ້ມເຮັດວຽກເປັນຄົນລ້າງຖ້ວຍຢູ່ໃນ ຮ້ານອາຫານແຫ່ງນຶ່ງ. ຫລັງຈາກນັ້ນຕໍ່ມາ ກໍໄດ້ປ່ຽນວຽກເຮັດງານທຳມາຕະຫລອດ ພ້ອມດ້ວຍການສ້າງຄອບຄົວ ແລະໃນທີ່ສຸດກໍມີທຸລະກິດນ້ອຍໆເປັນຂອງຕົນເອງ ຊຶ່ງທ່ານໂອດ ໄດ້ກ່າວເຖິງການເລີ້ມຕົ້ນເຮັດວຽກສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ເມືອງອາມາຣິລໂລ ເປັນເມືອງນ້ອຍໆແຫ່ງນຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນລັດເທັກຊັສ ມີປະຊາກອນຢູ່ປະມານ 199,225 ຄົນ ຮວມທັງຊາວເອເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວປະມານ 3,000 ຄົນທີ່ຢູ່ປະປົນກັບຄົນອາເມຣິກັນຜິວຂາວ
ສະແປນິສ ແລະຄົນຜິວດຳ. ເມືອງອາມາຣິລໂລ ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີທີ່ມີບໍລິສັດປາດຊີ້ນງົວ ບ່ອນທີ່ຊາວອາ
ເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວຈຳນວນນຶ່ງ ພາກັນປະກອບວິຊາອາຊີບເປັນສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ເຂດນີ້. ຢູ່ໃນບັນຍາ
ກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານໂອດ ໄດ້ເປີດຮ້ານຫລິ້ນເກມກາຊິໂນນ້ອຍໆຊື່ວ່າ "Oth Giftshop” ເພື່ອທຳມາ
ຫາກິນຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະຂອງຕົນເອງ ຊຶ່ງທ່ານໂອດໄດ້ອະທິບາຍສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ການເຮັດທຸລະກິດຂະໜາດໃດກໍຕາມຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບບໍ່ໜ້ອຍ ກໍ່ຫລາຍໃນການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການປະຈຳເຂດທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງທ່ານໂອດໄດ້ກ່າວເຖິງຜົນຮ້າຍ ແລະຜົນດີສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ນັ້ນແມ່ນຊີວິດການປະກອບວິຊາອາຊີບຂອງທ່ານໂອດ ສີຫາໂນຣາດ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນ
ສະຫະລັດເມື່ອສາມທົດສະວັດກ່ອນ. ບັດນີ້ໄດ້ກາຍມາເປັນສັນຊາດອາເມຣິກາ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ສ້າງເສດຖະກິດນ້ອຍໆ ໃຫ້ແກ່ເມືອງອາມາຣິລໂລ ແລະເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງປະເທດ.
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