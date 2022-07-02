ການພັດທະນາເທັກໂນໂລຈີ ດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອຮອງຮັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ Digital
ໃນລາວ ຍັງຂາດບຸກຄະລາກອນ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເພີ່ງພາການຊ່ວຍເຫລືອ
ເປັນຫລັກ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານສັນຕິສຸກ ສິມມາລາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງເທັກໂນໂລຈີ ແລະການສື່ສານຖະແຫລງວ່າ ໃນ
ປັດຈຸບັນນີ້ ການພັດທະນາເທັກໂນໂລຈີດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນລາວ ຍັງຕ້ອງເພີ່ງພາການຊ່ວຍເຫລືອ
ຈາກຕ່າງປະເທດ ໃນທຸກດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດນັ້ນ ຕ້ອງເພີ່ງພາບຸກ
ຄະລາກອນ ຈາກຕ່າງປະເທດເປັນຫລັກ ເພາະວ່າລາວຍັງມີບຸກຄະລາກອນໃນດ້ານດັ່ງກ່າວນີ້ ຢ່າງຈຳ
ກັດ ກໍຄືໃນຂະນະທີ່ການພັດທະນາເທັກໂນໂລຈີດ້ານຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນໃນສັດ
ສ່ວນ 3 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳນວນກຳລັງແຮງງານ ທັງໝົດໃນປະເທດ ຫາກແຕ່ລາວກໍສາມາດຕອບສະໜອງ
ໄດ້ຈິງພຽງ 0.3 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ແລະຍັງຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາອີກເກືອບເຖິງ 20 ປີ ຈຶ່ງຈະສາມາດເພີ່ງຕົນ
ເອງໄດ້ ດັ່ງທີທ່ານສັນຕິສຸກ ຢືນຢັນວ່າ:
“ມາຮອດປັດຈຸບັນແຮງງານທາງດ້ານ ICT ຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນກວມເອົາພຽງແຕ່ 0.3 ເປີເຊັນ ຂອງ
ແຮງງານທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ ຊື່ງເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄວາມອາດສາມາດຂອງແຮງງານເຫລົ່ານີ້ ຍັງ
ມີຄວາມຈຳກັດ ທາງດ້ານປະລິມານ ແລະຄຸນນະພາບ ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາເທັກໂນໂລຈີ Digital
ຍັງຕ້ອງໄດ້ອາໄສຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດເປັນຫລັກ ຊຶ່ງຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງບຸກຄະລາກອນ ໃນຂະ
ແໜງການນີ້ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ມັນຕ້ອງແມ່ນກວມ 3 ເປີເຊັນ ຂອງແຮງງານທັງໝົດໃນທົ່ວ
ປະເທດ ຊຶ່ງພວກເຮົາກໍໄດ້ມີແຜນສ້າງໃຫ້ໄດ້ຈາກ 0.3 ເປີເຊັນ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 1 ເປີເຊັນ ຂອງແຮງງານ
ທັງໝົດໃນປັດຈຸບັນ ຮອດປີ 2030 ກໍຈະສູ້ຊົນໃຫ້ໄດ້ 2 ເປີເຊັນ ແລະຮອດປີ 2040 ຈະສູ້ຂຶ້ນໃຫ້ໄດ້
4 ເປີເຊັນ.”
ທັງນີ້ ໂດຍທ່ານຈຽງ ຈ້າຍຕົງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຈີນປະຈຳນະຄອນຫລວງ ວຽຈັນ ແລະທ່ານບໍ່ວຽງ
ຄຳ ວົງດາຣາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງເທັກໂນໂລຈີ ແລະການສື່ສານ ກໍໄດ້ຮ່ວມກັນເປັນປະທານ ໃນພິທີ
ວາງສີລາເລີກ ເພື່ອເລີ້ມການກໍ່ສ້າງອາຄານ ຂອງສະຖາບັນເທັກໂນໂລຈີ ການສື່ສານ ແລະຂໍ້ມູນ ຂ່າວ
ສານແຫ່ງທຳອິດໃນລາວ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ຊຶ່ງລັດຖະບານຈີນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອລ້າແກ່ລາວໃນຖາ
ນະທີ່ເປັນຄູຮ່ວມຊະຕາກຳໃນຍຸດທະສາດການພັດທະນາພາຍໃຕ້ ແຜນການນຶ່ງແລວ ນຶ່ງເສັ້ນທາງ
ຂອງຈີນ.
ໂດຍອາຄານດັ່ງກ່າວນີ້ຈະເປັນຕຶກສູງ 5 ຊັ້ນທີ່ກໍ່ສ້າງບົນເນື້ອທີ່ 5,000 ກວ່າ ຕາແມັດ ປະກອບດ້ວຍ
ຫ້ອງຮຽນ ຫ້ອງລົດລອງ ຫ້ອງການ ຫ້ອງສະມຸດ ຫ້ອງປະຊຸມຂະໜາດໃຫຍ່ ຫ້ອງອາຫານ ຫ້ອງພັກ
ຜ່ອນຂອງບຸກຄະລາກອນ ແລະນັກສຶກສາ ຮວມເຖິງຫ້ອງສຳລັບການຈັດງານກິດຈະກຳຕ່າງໆຢ່າງ
ຄົບສຸດ ຊຶ່ງການກໍ່ສ້າງຈະໃຊ້ເວລາບໍ່ເກີນ 20 ເດືອນ ແລະພາຍຫລັງຈາກທີ່ກໍ່ສ້າງສຳເລັດສົມບຸນແລ້ວ
ນັ້ນ ກໍຈະມີການສອບເສັງ ເພື່ອຄັດເລືອກເອົາບຸກຄະລາກອນທັງຄູ ອາຈານ ແລະພະນັກງານປະຈຳ
ສະຖາບັນຈຳນວນ 312 ຄົນ ຊຶ່ງທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບ ແລະຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ຕາມຫລັກສູດທີ່ມີມາດ
ຕະຖານດຽວກັບຈີນ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລາວມີເທັກໂນໂລຈີ ທີ່ສາມາດຄວບຄຸມສື່ Online ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດ
ທິພາບສູງ.
ໃນປັດຈຸບັນ ລາວມີສື່ສັງຄົມ Online ຈຳນວນ 60 ກວ່າລາຍ ທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍສື່ມວນຊົນໃນລາວ ຫາກແຕ່ກໍຍັງປາກົດວ່າມີສື່ສັງຄົມ Online ຫລາຍສິບລາຍທີ່ດຳເນີນກິດຈະ
ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານກ່ຽວກັບລາວໃນຕ່າງປະເທດທີ່ທາງການລາວບໍ່ສາມາດທີ່ຈະ
ຄວບຄຸມໄດ້ເລີຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈະຕ້ອງດຳເນີນການພັດທະນາລະບົບ ແລະເຄື່ອຂ່າຍ ສື່ ມວນຊົນຂອງ
ລາວ ໃຫ້ທັນສະໄໝ ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການ ແລະເທກໂນໂລຈີຂັ້ນສູງ ຈາກທາງການ
ຈີນດັ່ງກ່າວ.
ໂດຍແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 9 ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ປີ 2021-2025
ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍຈະພັດທະນາເສດຖະກິດລາວໄປສູ່ລະບົບ Digital ໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2025 ຫາກແຕ່ການ
ປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຈິງນັ້ນ ກໍບໍ່ແມ່ນເລື້ອງງ່າຍ ເພາະວ່າລັດຖະບານລາວຍັງຂາດແຄນທັງໃນດ້ານເງິນທຶນ
ບຸກຄະລາກອນ ແລະເທັກໂນໂລຈີທັນສະໄໝ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນງານໄປໄດ້ຢ່າງຊັກຊ້າ ຊຶ່ງເຫັນ
ໄດ້ຈາກການຊົມໃຊ້ Internet ຄວາມໄວສູງ 4G-5G ທີ່ໃຊ້ບໍລິການໄດ້ສະເພາະ ຢູ່ໃນເຂດໂຕເມືອງ
ເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນລະບົບເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖືນັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະກວມໄດ້ເຖິງ 90 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳ
ນວນບ້ານທັງໝົດ ແລະປະຊາຊົນລາວ 95 ເປີເຊັນ ໄດ້ນຳໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືກໍຕາມ ຫາກແຕ່ວ່າກໍມີປະ
ຊາຊົນລາວພຽງແຕ່ 57 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ທີ່ມີໂອກາດໄດ້ໃຊ້ Internet ຊຶ່ງຖືເປັນອັດຕາການຊົມໃຊ້ທີ່
ຕໍ່າທີ່ສຸດໃນອາຊຽນ ທັງກາຍເປັນອຸປະສັກສຳຄັນ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ
ຂອງລາວໃຫ້ເປັນລະບົບ Digital ໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ ທີ່ວາງໄວ້ພາຍໃນປີ 2025 ດັ່ງກ່າວອີກດ້ວຍ.
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