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ວັນພະຫັດ, 30 ມິຖຸນາ 2022
ຊີວິດຊາວລາວ

ທ່ານ​ປ​ຣະ​ເສີດ ແລະ​ຍາ​ນາງ​ປັດ​ທຸມ​ມີ ຣັດ​ຕະ​ນົງ ທີ່​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ ດ້ານ​ທຸ​ລະ​ກ​ິດ

​ທ່ານ​ປ​ຣະ​ເສີດ ແລະ​ຍາ​ນາງ​ປັດ​ທຸມ​ມີ ຣັດ​ຕະ​ນົງ ທີ່​ເມືອງບ​ຣິ​ສ​ບານ ປະ​ເທດອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ

ທ່ານປຣະເສີດ ແລະຍານາງປັດທຸມມີ ຣັດຕະນົງ ແມ່ນຊາວນະຄອນຫລວງ ພຣະບາງ ທີ່ມີພອນສະຫວັນຫລາຍຢ່າງ. ທັງສອງທ່ານໄດ້ເຂົ້າໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ປະເທດອອສເຕຣເລຍໃນຊຸມປີ 1970. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຊີວິດຈາກສູນຈົນຂຶ້ນໄປເປັນນັກທຸລະກິດຫລາຍໆຢ່າງເຊັ່ນ ຊື້ຕະຫຼາດ ຂາຍເຄື່ອງເອເຊຍ ຫລັງຈາກນັ້ນຕໍ່ມາຕັ້ງຮ້ານອາ ຫານໄທ ແລະໃນທີ່ສຸດກໍມາເຮັດທຸລະກິດນຕົກແຕ່ງແກະສະລັກໝາກໄມ້ ເພື່ອປະດັບກັບອາຫານການກິນ ແລະເຮັດເຄື່ອງຫັດຖະກຳທີ່ເປັນ ສັນຍາລັກຂອງລາວ.

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LAO DIASPORA 6_30_2022 FOR POSTING.mp3
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ
ຍາ​ນາ​ງ​ປັດ​ທຸມ​ມີ ກຳ​ລັງ​ຕ່ຳ​ຜ້າ​ພື້ນ​ເມືອງ​ລາວ
ຍາ​ນາ​ງ​ປັດ​ທຸມ​ມີ ກຳ​ລັງ​ຕ່ຳ​ຜ້າ​ພື້ນ​ເມືອງ​ລາວ

ທ່ານປຣະເສີດ ຣັດຕະນົງ ຫົວໜ້າຄອບຄົວ ເຄີຍເຮັດວຽກຊ່ວຍຢູ່ໃນວົງການລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍ ໃນນະຄອນຊິດນີ ຊົ່ວໄລຍະນຶ່ງ ແລະເຫັນວ່າບໍ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ພໍແຕ່ສາມາດລ້ຽງຄອບຄົວຢູ່ໄດ້. ໃນໄລຍະກວ່າສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ຄອບຄົວຣັດຕະນົງເຄີຍໄດ້ຢູ່ນະຄອນຊິດນີ ນະຄອນແຄນເບີຣາ ແລະໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ມາຢູ່ເມືອງບຣິສເບັນ ບ່ອນທີ່ທ່ານເລີ້ມຊື້ຕະຫລາດ ເອຊຽນຟູດຊູເປີມາກເກັດ (Asian Food Super Market) ຂາຍເຄືອງໃຊ້ແລະຂອງກິນເອເຊຍ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງການລິເລີ້ມ ສູ່ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:

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ເຊີນ​ຟັງ​ທ່ານ​ປ​ຣະ​ເສີດ ຣັດ​ຕະ​ນົງ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ
ການ​ຕົກ​ແຕ່ງດອກ​ຈຳ​ປາ ສັນ​ຍາ​ລັກ​ເມືອງ​ລາວ
ການ​ຕົກ​ແຕ່ງດອກ​ຈຳ​ປາ ສັນ​ຍາ​ລັກ​ເມືອງ​ລາວ

ເປັນເວລາແປດປີ ທີ່ທ່ານປຣະເສີດ ແລະ ຍານາງປັດທຸມມີ ໄດ້ແລ່ນທຸລະກິດດັ່ງກ່າວຢ່າງເປັນຜົນສຳເລັດ. ແຕ່ ໜ້າເສຍດາຍທີ່ທ່ານປຣະເສີດ ໄດ້ລົ້ມປ່ວຍ ແລະຕ້ອງໄດ້ຫັນປ່ຽນຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະໄດ້ຂາຍຮ້ານ ຊຶ່ງທ່ານປຣະເສີດກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ:

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ລິງໂດຍກົງ
ສິນ​ລະ​ປະ​ການ​ແກະ​ໝາກ​ໄມ້
ສິນ​ລະ​ປະ​ການ​ແກະ​ໝາກ​ໄມ້

ຄວາມກັງວົນໃຈໃນສິ່ງທີ່ຢາກເຮັດນັ້ນຍັງບໍ່ສິ້ນສຸດ ນັ້ນກໍຄືການເປີດຮ້ານອາຫານໄທ ທີ່ຍານາງປັດທຸມມີ ຢາກທົດລອງ ແລະທັງສອງໄດ້ຕັດສິນໃຈຊື້ຮ້ານອາຫານໄທ ເພື່ອໃຫ້ເປັນທີ່ພໍໃຈໃນຊີວິດ ຊຶ່ງທ່ານປຣະເສີດໄດ້ກ່າວ ດັ່ງນີ້:

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ລິງໂດຍກົງ
ພວງ​ມາ​ລາ
ພວງ​ມາ​ລາ

ທ່ານປຣະເສີດ ແລະຍານາງປັດທຸມມີ ໄດ້ເຫັນຄວາມຍາກ ຄວາມງ່າຍ ຜົນສຳເລັດຂອງການເຮັດທຸລະກິດ ແລະພໍໃຈທີ່ໄດ້ມີປະສົບການ. ປັດນີ້ທັງສອງທ່ານ ຈະນັ່ງຢູ່ລ້າໆນັ້ນ ຍັງເຫັນວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ແລະມີແນວຄິດໃໝ່ຂຶ້ນ ມາອີກຄືການຕົກແຕ່ງເຄື່ອງເອ້ຕ່າງປະຈຳບ້ານເຮືອນທີ່ມີສັນຍາລັກຂອງລາວ ແກະສະລັກໝາກໄມ້ໃນຍາມມີການສັງສັນໃນພິທີຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ເພື່ອນຝູງ ແລະຂາຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການ ແລະບໍ່ ເຫັນແກ່ລາຍໄດ້. ທັງສອງທ່ານເຫັນວ່າ ເປັນການພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມໄປໃນໂຕ ຊຶ່ງຍານາງປັດທຸມມີ ໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ
ບັນ​ດາ​ສະ​ຕີ​ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວ ທີ່​ຍັງພາ​ກັນຮັກ​ສາ​ປະ​ເພ​ນີ​ການ​ນຸ່ງ​ຖື
ບັນ​ດາ​ສະ​ຕີ​ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວ ທີ່​ຍັງພາ​ກັນຮັກ​ສາ​ປະ​ເພ​ນີ​ການ​ນຸ່ງ​ຖື

ທ່ານປຣະເສີດ ແລະຍານາງປັດທຸມມີ ເປັນຄູ່ຜົວເມຍທີ່ກວ້າງຂວາງ ກ້າສ່ຽງແລະ ກ້າເຮັດກ້າທຳ ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີ ໃນວົງສັງຄົມລາວ ຢູ່ໃນເຂດນະຄອນບຣິສເບັນ. ບັດນີ້ທັງສອງທ່ານໄດ້ຄົ້ນພົບຊີວິດບັ້ນໃໝ່ ທີ່ບໍ່ມີຄວາມດິ້ນລົນ ມີເວລາເປັນຂອງຕົນເອງ ສາມາດເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຫລາຍໆປະເທດໃນໂລກ. ພວກທ່ານກ່າວວ່າ ໄດ້ກັບຄືນໄປເມືອງລາວ ສາມສິບກວ່າເທື່ອແລ້ວ.

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