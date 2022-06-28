ທ່ານສຸພັກ ສັນດາຣາ ຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວກໍ່ແມ່ນຜູ້ນຶ່ງຢູ່ລັດເວີຈີເນຍ ທີ່ຕຽມສະຫລອງວັຍຊາດອາເມຣິກັນ ຕ້ອນຮັບເພື່ອນຝູງມາຈາກ ລັດເທັກຊັສ. ເຂົາເຈົ້າວາງແຜນເຊົ່າລົດບັສນ້ອຍ ຂັບຈາກລັດເວີຈີເນຍ ໄປຫານະຄອນນິວຢອກ ຊຶ່ງມີໄລຍະທາງຢູ່ 229 ໄມລ ແລະຈະໃຊ້ເວລາຢູ່ປະມານ 4 ຊົ່ວໂມງ ຊຶ່ງທ່ານສຸພັກ ກ່າວສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້
ການໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນນິວຢອກ ຂອງຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວກຸ່ມນີ້ເປັນ ທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດ ເພາະເປັນເທື່ອທຳອິດໃນໄລຍະກວ່າ 4 ທົດສະວັດ ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ເນື່ອງຈາກວັນຈັນ ທີ 4 ກໍລະກົດ ອາທິດໜ້ານີ້ ແມ່ນວັນຊາດຄົບຮອບ 246 ປີ ຂອງສະຫະລັດ (1776-2022) ເປັນວັນພັກລັດຖະການທີ່ສຳຄັນສຸດ ປີນີ້ຕົກຖືກວັນຈັນ ຕໍ່ໃສ່ກັບວັນເສົາ ແລະອາທິດ. ຕົກຢູ່ໃນລະດູຮ້ອນ ໂຮງຮຽນປິດ ຜູ້ຄົນພາກັນພັກການ ແລະເດີນທາງໂດຍທາງລົດ ແລະທາງເຮືອບິນຫລາຍທີ່ສຸດ.
ສ່ວນຜູ້ບໍ່ມີແຜນເດີນທາງ ເຂົາເຈົ້າຈະພາກັນກິນເຂົ້າປ່າ ປິກນິກຢູ່ຕາມແຄມທະເລ ແລະຢູ່ຕາມສວນສາທາລະນະຕ່າງໆ. ຢູ່ຕາມບ້ານເຮືອຂອງຊາວອາເມຣິກັນ ເຂົາເຈົ້າຈະພາກັນດື່ມສັງສັນກັນຢ່າງຄຶກຄື້ນ ຕິດຕາມດ້ວຍເບິ່ງການເດີນສວນສະໜາມ ພໍຕາເວັນຕົກດິນ ກໍຈະໄດ້ຍິນສຽງຈູດກະໂພກ ແລະຈູດບັ້ງໄຟດອກຢ່າງສະໜັ່ນຫວັ່ນໄຫວໄປທົ່ວເມືອງ.
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