ສະພາບການທາງເສດຖະກິດທີ່ຕົກຕ່ຳລົງຢ່າງໜັກໜ່ວງກັບການຫວ່າງານ ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນລາວ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາອາດຊະຍາກຳ ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວປະເທດ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ຈາກບາງກອກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເປີດເຜີຍວ່າອາດຊະຍາກຳ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຫລາຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນສັງຄົມລາວໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຄືການລັກຊັບ ຊຶ່ງເປັນຮອງພຽງບັນຫາການຄ້າຢາເສບຕິດເທົ່ານັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລັກຍານພາຫານະ ແລະຊັບສີນຕ່າງໆໃນຄົວເຮືອນຂອງປະຊາຊົນລາວນັ້ນ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍນະຄອນຫລວງວຽງຈັນຖືເປັນເຂດທີ່ເກີດອາດຊະຍາກຳຫລາຍທີ່ສຸດກໍ ຄືເກີນກວ່າ 1,500 ກໍລະນີໃນແຕ່ລະເດືອນ ໃນນີ້ບໍ່ຮວມການປາບປາມຢາເສບຕິດ 958 ຄະດີ ທີ່ຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ກວ່າ 1,200 ຄົນ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ກໍຄືເຍົຳວະຊົນທີ່ຫວ່າງງານ ຍ້ອນສະພາວະເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳຢ່າງຮຸນແຮງນັ້ນ.
ສະພາບບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ກໍຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ ພາຍໃນປີ 2023 ດ້ວຍ ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຈະໄດ້ຈັດແບ່ງແຜນປະຕິດບັດການອອກເປັນ 3 ຂັ້ນຕອນ ຄືການກຽມພ້ອມດ້ານເອກກະສານ ແລະບຸກຄະລາກອນເພື່ອສ້າງການຮັບຮູ້ໃນສັງຄົມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການໃຫ້ເປັນໄປຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ແລະການສະຫລຸບປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະດ້ານກໍຕາມ ແຕ່ດ້ວຍສະພາບປັນຫາທີມີເຍົາວະຊົນລາວຕິດຢາເພີ້ມຂຶ້ນ ທັງໃນເຂດເມືອງ ແລະຊົນນະບົດ ຈຶ່ງເປັນການຍາກທີ່ທາງການລາວຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງຄຳມ່ວນຢືນຢັນວ່າ:
“ໃນຮອບທີ 1 ນີ້ ພວກະເຮົາເຮັດສຳເລັດໃນ 44 ບ້ານ ທົ່ວເມືອງບໍລິຄັນນີ້ເອີ້ນວ່າ ການລົງໂຄທະນາທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນແກ້ບັນຫາ ທີ່ມັນເປັນບັນຫາທີ່ເປັນໄພຄຸກຄາມ ທຸກຄົນຈະຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຂຶ້ນແຜນ ເປົ້າໝາຍຜູ້ທີ່ເສບ ຜູ້ທີ່ຄ້າຂາຍທັງໝົດ ແລະບາດກ້າວໃນການດຳເນີນແກ້ ແລະການມ້າງເປົ້າໝາຍນີ້ ພວກເຮົາລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະຕໍ່ກັບບາດກ້າວການຟື້ນຟູພວກທີ່ຕິດຢາຮຸນແຮງແລ້ວກໍຢູ່ໃນຮອບທີ 2 ພວກເຮົາໄດ້ລົງກວດກາຄືນຜູ້ທີ່ຕິດບໍ່ທັນໜັກຫັ້ນນາ ກໍໄດ້ສ້າງບັນທຶກໃຫ້ແຕ່ລະບ້ານຫັ້ນ."
ທັງນີ້ກົມໃຫຍ່ຕຳຫລວດ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໄດ້ມີການຂຶ້ນບັນຊີລາຍຊື່ນັກຄ້າຢາເສບຕິດທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍໃນການຕິດຕາມຈັບກຸມ 2,299 ຄົນ ໃນນີ້ມີເຖິງ 1,996 ຄົນ ທີ່ເປັນເຄື່ອຂ່າຍຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດຂ້າມຊາດ ສ່ວນ 196 ຄົນນັ້ນໄດ້ພົ້ນໂທດໄປແລ້ວ ແຕ່ຍັງສືບຕໍ່ການຄ້າຢາເສຍຕິດ ແລະ 7 ຄົນເປັນນັກໂທດທີ່ຫລົບໜີຈາກສະຖານທີ່ຄຸມຂັງ ພ້ອມກັນນີ້ກໍຍັງໄດ້ອອກໝາຍຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາໃນຄະດີຄ້າຢາເສບຕິດເພີ້ມຂຶ້ນ 100 ຄົນທີ່ເປັນຜົນຈາກການນແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານລະຫວ່າງລາວກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ໂດຍການຮ່ວມລາດຕະເວນໃນແນວແມ່ນ້ຳຂອງລະຫວ່າງທາງການຕຳຫລວດຈີນ ມຽນມາ ລາວ ໄທ ໃນຕະຫລອດປີ 2021 ຜ່ານມາ ສາມາດຈັບກຸມການລັກລອບຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ເຖິງ 8,325 ກໍລະນີ ຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາ 8,043 ຄົນ ຍຶດຢາເສບຕິດກວ່າ 35 ໂຕນ ແລະອຸບປະກອນສື່ສານທັນສະໄໝກວ່າ 2 ໝື່ນລາຍການ.
ທາງດ້ານທ່ານອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຖະແຫລງວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ພາຍໃນປີ 2023 ນັ້ນຈະສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳກໍ່ດ້ວຍການໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ ເພາະບັນຫາຢາເສບຕິດໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະຮຸນແຮງຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍຕຳຫລວດປາບປາມຢາເສບຕິດສະເພາະໃນເຂດນະຄອນຫລວງ ສາມາດຈັບກຸມນັກຄ້າຢາເສບຕິດໃນຊ່ວງ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2021 ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນກວ່າ 4 ເທົ່າ ທຽບໃສ່ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ໂດຍສະເພາະຊ່ວງເດືອນກັນຍາຫາ ທັນວາ 2021 ນັ້ນກໍຄືໄລຍະທີ່ຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາ ແລະຍຶດຢາເສບຕິດໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດ ຄືສາມາດທຳລາຍເຄື່ອຂ່າຍຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້
1,909 ກໍລະນີ ຈັບກຸມຜູ້ຕ້ອງຫາ 2,982 ຄົນ ພ້ອມທັງຍຶດຢາບ້າໄດ້ຫລາຍກວ່າ 190 ລ້ານເມັດ ຢາໄອສ໌ກວ່າ 3 ໂຕນ ສານເຄມີກວ່າ 45 ໂຕນ ແລະຍຶດຊັບສິນຂອງຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ຫລາຍກວ່າ 150 ລ້ານບາດ.
ທັງນີ້ປະເທດລາວຖືກໃຊ້ເປັນທາງຜ່ານຂອງການລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດຈາກເຂດສາມລ່ຽມຄຳປາໄສຕ່າງປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການຈັບກຸມນັກຄ້າຢາເສບຕິດ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ ສ່ວນຢາເສບຕິດຍຶດໄດ້ໃນແຕ່ລະຄັ້ງກໍມີປະລິມານເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຊຶ່ງກໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດຜ່ານລາວໄປຕ່າງປະເທດນັ້ນກໍຄືຂະບວນຂ້າມຊາດ ຂະໜາດໃຫຍ່ມີເຄື່ອຂ່າຍຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລາວ ແລະລຸ່ມນໍ້າຂອງ.
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