ສະພາວະການຕິດພະຍາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນລາວເກີນກວ່າ 90 ເປີເຊັນ ເປັນໄວຣັສສາຍພັນ Omicron ໂດຍກຸ່ມທີ່ຕິດໂຄວິດ-19 ຫລາຍທີ່ສຸດນັ້ນ ກໍແມ່ນກຸ່ມຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະເຍົາວະຊົນອາຍຸລະຫວ່າງ 6-17 ປີ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານລັດຕະນະໄຊ ເພັດສຸວັນ ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຖະແຫລງວ່າ ສະພາວະການຕິດພະຍາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃນລາວ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຄິດເປັນສັດສ່ວນທີ່ເກີນກວ່າ 90 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳນວນຜູ້ຕິດພະຍາດທັງໝົດນັ້ນເປັນໄວຣັສສາຍພັນ Omicron BA.2 ແລະຈາກການເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຍັງບໍ່ພົບໄວຣັສສາຍພັນ Omicron BA.4 ແລະ BA.5 ແຕ່ຢ່າງໃດ ສ່ວນທີ່ເຫລືອກໍເປັນຜູ້ຕິດໄວຣັສສາຍພັນ Delta ທີ່ຖືເປັນສ່ວນໝ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງທີີ່ທ່ານລັດຕະນະໄຊ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ຈາກການເຝົ້າລະວັງ ສາຍພັນທີ່ສັນຈອນ ໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາ ໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສຸກກໍແມ່ນໄດ້ສູມເກັບໂຕຢ່າງຈາກ ຜູ້ທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມມາ ລວມທັງການເກັບໂຕຢ່າງໃນຊຸມຊົນຈາກຫລາຍແຂວງ ຊຶ່ງວ່າຜົນຂອງການວິໃຈຈາກສະຖານບັນ Pasteur ລາວກໍຄືຈາກສູນວິເຄາະລະບາດວິທະຍານັ້ນພົບເຫັນວ່າ ສາຍພັນ BA.2 ເປັນສາຍພັນ ທີ່ພົບຫລາຍກວ່າ 90 ເປີເຊັນ ນອກຈາກນັ້ນກໍຍັງພົບເຫັນສາຍພັນ Delta ຈຳນວນໜ້ອຍທີ່ຍັງສັນຈອນຢູ່ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ຍັງບໍ່ເຫັນສາຍພັນ BA.4 ແລະ BA.5”
ທັງນີ້ໂດຍນັບເຖິງສັບປະດາທຳອິດຂອງເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2022 ລາວມີຜູ້ຕິດໄວ ຣັສ ໂຄວິດ-19 ສະສົມຫລາຍກວ່າ 210.000 ຄົນໃນນີ້ເສຍຊີວິດແລ້ວເກີນກວ່າ 750 ຄົນ ໂດຍສາເຫດສຳຄັນປະການນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄວິດ-19 ແລະເສຍຊີວິດດັ່ງກ່າວ ກໍຄືການສັກຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຍັງກະຈາຍໄປບໍ່ເຖິງກຸ່ມເປົ້ໝາຍທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນຢ່າງຮີບດ່ວນ ກໍຄືຜູ້ທີ່ອາຍຸແຕ່ 60 ປີຂຶ້ນໄປ ຜູ້ທີມີໂຣກປະຈຳໂຕ ແມ່ຍິງ ທີ່ຖືພາເກີນ 12 ສັບປະດາ ແລະເຍົາວະຊົນທີ່ອາຍຸ 18 ປີ ລົງມາ ໂດຍຈາກການສຶກສາວິໃຈພົບວ່າ 85 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳນວນຜູ້ຕິດ ຣັສໂຄວິດ-19 ແລະ 84.6 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດທັງໝົດນັ້ນກໍຄືກຸ່ມປະປະຊາກອນທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ເມື່ອປະກອບກັບໂຄວິດ-19 ໄດ້ລະບາດເຂົ້າໄປໃນຄົວເຮືອນ ແລະຊຸມຊົນ ຢ່າງກວ້າງຂວາງດ້ວຍແລ້ວ ຈຶ່ງເປັນການຍາກທີ່ຈະສະກັດກັ້ນການລະບາດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເພາະສະນັ້ນ ມາດຕະການສະກັດກັ້ນທີ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງໃນເວລານີ້ກໍຄື ການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວໃຫ້ໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຊາຊົນລາວທີ່ເປັນກຸ່ມເປົ້າໝາຍນັ້ນ.
ໂດຍທ່ານພອນປະເສີດ ອຸນາພົນ ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ໄດ້ໃຫ້ການຍອມຮັບວ່າການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ອາຍຸເກີນ 60 ປີ ກັບເຍົາວະຊົນອາຍຸລະຫວ່າງ 6-17 ປີ ນັ້ນຢັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕ່ຳກວ່າແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ເພາະປາກົດມີປະກອນລາວຈຳນວນຫລາຍແສນຍັງບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນໃນຄວາມປອດໄພຕໍ່ສຸຂະພາຍຮ່າງກາຍ ພາຍຫລັງຈາກສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ພໍ່ແມ່ ແລະລູກຫລານຂອງພວກຕົນແລ້ວນັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມເຍົາວະຊົນທີ່ອາຍຸ 6-11 ປີ ກັບອາຍຸ 12-17 ປີ ທີ່ຕ້ອງໄປຮຽນໜັງສືຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນຕາມປົກກະຕິໃນທົ່ວປະເທດນັບແຕ່ເດືອນເມສາ 2022 ເປັນຕົ້ນມານັ້ນຍັງຖືເປັນກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ທີ່ຈະຕິດໂຄວິດ-19 ເພາະວ່າໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນເຂັມທີ 2
ພຽງ 65 ເປີເຊັນ ແລະ 54 ເປີເຊັນ ຕາມລຳດັບ ໃນຂະນະທີ່ແຜນການໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 100 ເປີເຊັນເຕັມ.
ທັງນີ້ໂດຍເຍົາວະຊົນລາວອາຍຸລະຫວ່າງ 6-17 ປີທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍການສັກວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ມີຈຳນວນຫລາຍກວ່າ 1.7 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວປະເທດ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມດ້ວຍການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃຫ້ກັບເຍົາວະຊົນລູ້ນນີ້ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນແນວໃດ.
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