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ວັນພະຫັດ, 26 ພຶດສະພາ 2022
ຊີວິດຊາວລາວ

ນາງ​ມາ​ລີ ຜູ້​ປະ​ສານ​ງານ​ຫ້ອງ​ການ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ ຢູ່​ບໍ​ລິ​ສັດ Health Wright Products

ນາງມາລີ ດວງພູມີ

ສະບາຍດີທ່່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊິວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນ ຂອງວີໂອເອ ປະຈຳວັນພະຫັດມື້ນີ້ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຟັງ​ການ​ໂອ້​ລົມກັບ ​ນາງມາ​ລີ ດວງ​ພູ​ມີ ຜູ້​ປະ​ສານ​ງານ ​ດ້ານ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ
​ມະ​ນຸດ ​ຂອງບໍ​ລິ​ສັດ Health Wright Products ທີ່​ຜະ​ລິດ​ຢາ​ວິ​ຕາ​ມິນ ແລະ​ຢາບຳລຸງ​ສຸ​ຂະ​ພາບ
ຮ່າງ​ກາຍ ຢູ່​ໃນ​ລັດ​ອໍ​ເຣ​ກັນ. ໜ້າ​ທີ່​ວຽກ​ງານ​ຂອ​ງ​ນາງ​ມາ​ລີ ມີ​ຫຍັງ​ແດ່​ນັ້ນ ກິ່ງ​ສະ​ຫວັນ ຈະ​ນຳ​
ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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ເຊີນ​ຟັງການ​ສຳ​ພາດ ​ນາງ​ລາ​ລີ ດວງ​ພູ​ມີ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ນາງ​ມາ​ລີ ດວງ​ພູ​ມີ ອາຍຸ 29 ປີ ເກີດໃຫຍ່​ຢູ່​ເກາະ​ຮາ​ວາຍ ແລະ​ສາ​ມາດ ປາກ​ພາ​ສາ​ລາວ​ສຽງ​ວຽງ
​ຈັນ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຄອງ​ແຄ່ວ ບໍ່​ເໝືອນ​ກັບ​ພວກ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ລາວ ອ​າ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ຫລາຍໆ​ຄົນ ທີ່​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ປາກ​
ພາ​ສາ​ລາວ​ໄດ້​ດີ ຫລື​ບໍ່​ຮູ້​ເລີຍ​ກໍ​ມີ. ມາ​ລີ​ ສຳ​ເລັດ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ​ຝ່າຍ​ທຸ​ລະ​ກິດ ແລະ​ລັດ​ຖະ​ສາດ ຈາກ​
ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ​ອໍ​ຣິ​ກັນ. ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ມາ​ລີເປັນ​ຜູ້​ປະ​ສານ​ງານ​ຢູ່​ຫ້ອງ​ການຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນມະ​ນຸດ ໃຫ້​ແກ່​ບໍ​ລິ​ສັດ Health Wright Products ທີ່​ຜະ\​ລິດ​ຢາ​ວິ​ຕາ​ມິນແລະ​ຢາ​ເສີມ​ບຳລຸງເຫື່ອ​ແຮງແກ່​ຮ່າງ​ກາຍ.ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ມາ​ລີ​ກໍ​ຄື ກວດ​ຮັບ​ໃບສ​ະໝັກເຂົ້າ​ມາ​ເຮັດ​ວຽກໃຫ້​ແກ່​ບໍ​ສັດ​ Health Wright
Products ຊຶ່ງ​ມາ​ລີໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ຄວາ​ມ​ເປັນ​ມາເບຶ້ອງ​ຕົ້ນສູ່ ວີ​ໂອ​ເອ ຟັງ​ດັ່ງ​ນີ້:

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

​ຕົກ​ມາ​ເຖິງ​ສະ​ໄໝການ​ໃຊ້​ຄ​ອມ​ພິວ​ເຕີອິນ​ເຕີ​ແນັດ ຂອງ​ສັດ​ຕະ​ວັດ​ທີ 21 ການຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ເຮັດ​
ວຽກ ແລະ​ສື່​ສານບໍ່​ໄດ້​ໃຊ້​ການ​ຂຽນ​ໜັງ​ສື ​ສົ່ງ​ທາງ​ໄປ​ສະ​ນີອີກ​ແລ້ວ. ​ທຸກ​ຢ່າງ​ແມ່​ນ​ໃຊ້​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​
ປະ​ກອບ​ຟອມໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງ ບອກ​ເຖິງ​ພື້ນ​ຖານການສຶກ​ສາ ແລະ​ປະ​ສົບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.
ຫລັງ​ຈາກ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ໄດ້​ຮັບ ​ຖືກກວດ​ກາ​ຜ່ານ​ເປັນ​ທີ່ຮຽບຮ້ອຍ​ແລ້ວ ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ຈະ​ຖືກ​ຕອບ ແລະ
​ມີ​ນັດ​ພົບ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ມາ​ສຳ​ພາດ ​ອັນ​ເປັນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ສຸດ​ທ້າຍ ຊຶ່ງ​ມາ​ລີ ໄດ້​ກ່າວເຖິງ​ລະ​ດັບ​ເງິນ​ເດືອນ​
ຂອງ​ໜ້າ​ວຽກສູ່ຟັງ​ດັ່ງ​ນີ້:

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ລິງໂດຍກົງ

ນອກ​ຈາກ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ເດືອນ​ແລ້ວ ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ໃນການ​ເຮັດ​ວຽກໃຫ້​ແກ່​ບໍ​ລິ​ສັດ Health Wirht Products ນັ້ນ​ກໍ​ຄື ມີ​ວັນ​ພັ​ກ​ສາມ​ອາ​ທິດຕໍ່ປີ ມີ​ປະ​ກັນ​ໄພຄ່າ​ປິ່ນ​ປົວ ຄ່າ​ລ່ວງ​ເວ​ລາເຮັດ​ວຽກ ເກີດ
​ມີເຫດ​ການ​ທີ່ມາ​ເຮັດ​ວຽກບໍ່​ໄດ້ເຫລົ່າ​ນີ້​ເປັນ​ຕົ້ນ ຊຶ່ງ​ມາ​ລີ​ໄດ້​ກ່າວ​ມ້ວນ​ທ້າຍ ​ເຖິງ​ເລື້ອງ​ນີ້​ວ່າ:

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ລິງໂດຍກົງ

ນັ້ນ​ແມ່ນ​ໂຕ​ຢ່າງ​ນຶ່ງ ​ຂອງຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ການ​ສຶກ​ສາ ​ແລະການ​ປະ​ກອບ​ໜ້າ​ທີ່​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ຊາ​ວ​ໜຸ່ມ​ລາວອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຊຶ່ງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ເລີ້ມ​ສ້າງ​ລາຍ​ໄດ້ປະ​ຈຳ​ປີ​ແຕ່ 60,000
ກວ່າ​ພັນ​ໂດ​ລາ ຂຶ້ນ​ໄປ.

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