ໃນວັນເສົາແລະອາທິດ ວັນທີ 21-22 ພຶດສະພາ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຢູ່ໄດ້ມີການສະຫລອງບຸນປີໃໝ່ລາວ ຢູ່ວັດປ່າວູດແລນ (Wat Pa Woodland) ຕັ້ງຢູ່ຊາຍແດນລັດວໍຊິງຕັນ ຕິດກັບລັດອໍເຣກັນ. ວັດແຫ່ງນີ້ ມີພະສົງສາມອົງ ແລະແມ່ ຂາວສີ່ຄົນທີ່ເຝົ້າຮັກສາບົວລະບັດ. ໃນໂອກາດນີ້ ປະຊາຄົມລາວຢູ່ໃນຂົງເຂດ ໄດ້ພາກັນສະຫລອງບຸນປີໃໝ່ລາວຢ່າງຄຶກຄື້ນ ຊຶ່ງຍານາງພະນິດາ ແສງສິຣິວັນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໄປຮ່ວມງານ ກ່າວສູ່ວີໂອເອຟັງວ່າ:
ເຖິງແມ່ນຊາວລາວສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນປະເທດ ແລະນອກປະເທດ ໄດ້ພາກັນສະຫລອງບຸນປີໃໝ່ລາວ ພ.ສ 2565 ຜ່ານພົ້ນໄປແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ກໍຍັງມີຢູ່ຫລາຍລັດໃນສະຫະລັດຍັງບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ສະຫລອງກັນຈົນເຖິງເທົ້າປັດຈຸບັນ. ຍານາງ ພະນິດາ ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ ບໍ່ເຄີຍເຫັນຄົນຫລາຍ ແບບມືດຟ້າມົວຝົນ ທີ່ພາກັນໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢ່າງບໍ່ມີຄວາມຢ້ານກົວ ບໍ່ຫວັ່ນໄຫວຕໍ່ການບໍ່ໃສ່ໜ້າກາກປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ເລີຍ ໃນວັນເສົາແລະອາທິດ ທີ 28 ແລະ 29 ທ້າຍອາທິດນີ້ ປະຊາຄົມລາວອາເມຣິກັນຈະພາກັນສະຫລອງບຸນປີໃໝ່ລາວອີກ
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ