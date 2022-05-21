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ວັນເສົາ, 21 ພຶດສະພາ 2022
ລາວ

ທາງ​ການ​ເຂດ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ ວາງ​ຄາດ​ໝາຍ​ ທີ່​ຈະ​ດຶງ​ເອົາ ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ຊາວ​ຕ່າງ​ຊາດ ​ໃຫ້​ໄດ້​ 1 ລ້ານ​ຄົນໃນ​ປີ 2022

ບ່ອນ​ຕາກ​ອາ​ກາດ ທີ​ເມືອງວັງ​ວຽງ ແຂວງວຽງ​ຈັນ

ທາງ​ການ​ເຂດ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນ ວາງ​ຄາດ​ໝາຍ​ ທີ່​ຈະ​ດືງ​ເອົາ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ຊາວ​ຕ່າງ​ຊາດ​ໃຫ້​ໄດ້​ 1 ລ້ານ​ຄົນໃນ​ປີ 2022 ສ່ວນ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ລາ​ວບອກວ່າ ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ສູງ ເພາະ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ເປີດ​ປະ​ເທດ​ລາວຊຶ່ງ​ຊົງ​ລິດ ໂພນ​ເງິນ ມີ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

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​ເຊີ​ນ​ຟັງ​ລາຍ​ກາ​ນ​ເມືອງ​ລາວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັ​ນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ໃນ​ພະ​ແນກ​ຖະ​ແຫລງ​ຂ່າວ ວັດ​ທະ​ນາ​ທຳ ແລະ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນນະ​ ຄອນ​ວຽງ​ຈັນ ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ ​ ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ໄດ້​ມອບ​ໝາຍ ໃຫ້​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ເຂດ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ ຈະ​ຕ້ອງ​ດຶງ​ເອົາ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຊາວ​ຕ່າງ​ຊາດ​ໃຫ້​ໄດ້ 1 ລ້ານ​ຄົນ ໃນ​ປີ 2022 ນີ້ ຊຶ່ງ​ຖ້​າ​ຫາກ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຈາກ​ສະ​ພ​າບ​ການ​ໂຕ​ຈິງ​ກ່ອນ​ໜ້ານີ້ ຍ່ອມ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ຍາກ​ຢ່າງຍິ່ງ ທີ່​ຈະ​ບັນ​ລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ ເພາະ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ມາດ​ຕະ​ການ​ສະ​ກັ​ດ​ກັ້ນ​ການ​ລະ​ບ​າດ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄວິດ-19 ​ດ້ວຍ​ການ​ປີດ​ດ່ານ​ຊາຍ​ແດນ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ຕະ​ຫລອດ​ປີ 2021 ທີ່​ຜ່ານມ​າ​ນັ້ນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ບໍ່ມີ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຊາວ​ຕ່າງ​ຊາດເດີນ​ທາງ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ລາວ​ເລີຍ ດັ່ງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງ​ລາວ​ໄດ້​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:

“ການ​ແຜ່​ລະ​ບ​າດຂອງ​ພ​ະ​ຍາດ​ໂຄວິດ-19 ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໂດຍ​ກົງ​ຕໍ່​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ແ​ລະ​ເສດຖະ​ກິດ​ຢູ່​ໃນ​ໂລກ ແລະ​ພາກ​ພື້ນ​ສຳ​ຫລັບ​ຢູ່ ສ​ປ​ປ ລາວ ລະ​ບົບ​ຕ່ອງ​ໂສ້​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ​ກໍ​ຢຸດ​ສະ​ງັກ​ເກືອບ​ທັງ​ໝົດປີ 2021 ສ​ປ​ປ ລາວ ແມ່ນ​ບໍ່​ມີ​ໂຕ​ເລກ​ໜັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ​ເລີຍ​ມາ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ປະ​ມ​ານ ​70 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ລາວ ໄດ້​ປັບ​ປ່ຽນ​ມາ​ສູ່​ຕະ​ຫລາດ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ ແລະ​ຕັ້ງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ຕະ​ຫລາດ​ໃໝ່ ສ່ວນ​ການ​ເປີດ​ປະ​ເທດ​ຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ​ແມ່ນ​ພວມ​ດຳ​ເນີນ​ການ ແລະ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ຕ່າງໆ."

​ທັງ​ນີ້ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ໄດ້​ເປີດ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຊາວ​ຕ່າງ​ຊາດ​ໃນ​ວັນ​ທີ 1 ມັງ​ກອນ ​ປີ 2022 ພາຍ​ໃຕ້​ໂຄງ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສີ​ຂຽວ ທີ່​ແບ່ງ​ເປັນ 2 ປະ​ເພດ ຄື​ເຂດ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສີ​ຂຽວ ແລະ​ເສັ້ນ​ທາງ​ການ​ທ່ອ​ງ​ທ່ຽວ​ສີ​ຂຽວ​ທີ່​ແບ່ງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ອອກ​ເປັນ 3 ໄລ​ຍະ ​ຄື​ໄລ​ຍະ​ທີ 1 ​ໃນ​ຊ່ວງວັນ​ທີ 1 ມັງ​ກອນ ຫາ 30 ​ມີນາ ເປັນ​ການ​ເປີດ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສີ​ຂຽວ ​ຢູ່​ເຂດ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ ວຽງ​ຈັນ ວັງ​ວຽງ ຫລວງ​ພ​ຣະ​ບ​າງ ແລະ​ເສັ້ນ​ທາງທ່​ອງ​ທ່ຽວ​ສີ​ຂຽວ ໃນ​ແຂວງ​ອຸ​ດົມ​ໄຊ ​ໄຊຍະ​ບຸ​ລີ ຊຽງ​ຂວາງ ຄຳ​ມ່ວນ ຈຳ​ປາ​ສັກ ສ່ວນ​ໄລ​ຍະ​ທີ​ 2 ໃນ​ຊ່ວງ​ວັນ​ທີ 1 ເມ​ສາ ຫາ 30 ມິ​ຖຸ​ນາ ທີ່​ຈະ​ເພີ້ມ​ເຂດ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວສີ​ຂຽວອີກ 6 ແຂວງ ກໍ​ຄື ອຸ​ດົມ​ໄຊ ຄຳ​ມ່ວນ ໄຊ​ຍະ​ບຸ​ລີ ຊຽງ​ຂວ​າງ ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ ຈຳ​ປາ​ສັກ ແລະ​ເພີ້ມ​ອີກ 4 ເສັ້ນ​ທາງ​ຄື​ ແຂວງ​ບໍ່​ແກ້ວ ເຊກອງ ຫລວງ​ນ້ຳ​ທາ ສາ​ລະ​ວັນ ແລະ​ໄລ​ຍະ​ທີ 3 ​ນັບ​ແຕ່​ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ​ ​ປີ 2022 ຈະ​ເປີດ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ນັ້ນແຕ່​ວ່າ​ກໍ​ມີຊາວ​ຕ່າງ​ຊາດ ​ຈຳ​ນວນ​ນ້ອຍ​ດຽວ​ ທີ່​ເດີນ​ທາງ​ມາ​ລາວ​ໃນ 4 ເດືອນ ກວ່າທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ຍິ່ງ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນ​ການ​ລະ​ບາດ​ໄ​ວ​ຣັ​ສ​ໂຄວິດ-19 ນັບ​ແຕ່​ປີ 2020 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ​ກໍຍັງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ ເຮັດ​ໃຫ້​ພາກບໍ​ລິ​ການ ແລະ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນ​ລາວ​ສູນ​ເສຍ​ລາຍ​ຮັບ​ເກີນກວ່າ 700 ລ້​ານ​ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຕໍ່​ປີ ແລະ​ຍັງ​ເຮັ​ດ​ໃຫ້​ຫົວ​ໜ່ວຍທຸ​ລະ​ກິດ ຈຳ​ນວນ​ຫລາຍ ໄດ້​ຂໍ​ເລື່ອນ​ຊຳ​ລະ​ໜີ້​ສິນ​ໃຫ້​ທະ​ນາ​ຄານ ໃນ​ນີ້​ກໍ​ຮວມ​ເຖິງ​ໂຮງ​ແຮມ ບ້ານ​ພັກ 2,920 ແຫ່ງ ​ບໍ​ລິ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ 1,500 ກວ່າ​ລາຍ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ນະ​ຄອນ​ວຽງ​ຈັນ ນັ້​ນ​ມີ​ໜ່ວຍ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ທີ່ຖືກ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ການ​ລະ​ບາດ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໂດ​ວິດ-19 ​ເກີນກວ່າ 90 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ຫົ​ວ​ໜ່ວຍ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ພາກບໍ​ລິ​ການ ຊຶ່ງ​ໄດ້ເຮັດ​ໃຫ້ເກີ​ດການ​ເລີກ​ຈ້າງ ແລະ​ມີ​ການ​ຫວ່າງງ​ານ​ໃນ​ລາວ​ເກີນກວ່າ 1 ລ້ານ​ຄົນ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນດ້ວຍ​ສະ​ພາບ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ເປີດ​ດ່ານ​ສາ​ກົນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ເພື່ອ​ຮັບ​ເອົາ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຊາວ​ຕ່າງ​ຊາດ ນັບ​ຈາກວັນ​ທີ 9 ພຶດ​ສະ​ພາ ​ປີ 2022 ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປ.

​ທັງ​ນີ້ ນັ​ກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຊາວ​ຕ່າງ​ຊາດ​ສາ​ມາດ​ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ເຂົ້າມາ​ລາວ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ດ່ານ​ສາ​ກົນ​ໄດ້​ທັງ 24 ​ແຫ່ງ ພ້ອ​ມ​ດ້ວຍ​ຜົນ​ການກວດ​ໂຄວິດ-19 ​ເປັນ​ລົບ​ທີ່​ບໍ່​ເກີນ 48ຊົ່ວ​ໂມງ ກ່ອນ​ເດີນ​ທາງ​ມາ​ເຖິງ​ລາວສ່ວນ​ຜູ້​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ຜົນ​ການກວດກໍ​ສາ​ມາດກວດ ​ຢູ່​ກັບ​ດ່ານ​ໄດ້​ເລີຍ ແລະ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ກັກ​ໂຕ ຖ້​າ​ຫາກ​ຜົນ​ກວດ​ເປັນ​ລົບ ແລະ​ສາ​ມາດ​ເດີນ​ທາງ​ໄດ້​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ລາວ ແຕ່​ຖ້າ​ຫາກວ່າ​ມີ​ການ​ຕິດ​ໂຄວິດ-19 ​ໃນ​ລາວ​ຊາວ​ຕ່າງ​ຊາດ​ຕ້ອງ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຄ່າ​ຮັກ​ສາ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ ແລະ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຍັງ​ສາ​ມາດ ນຳ​ພາ​ຫາ​ນະ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ລ​າວ​ໄດ້ດ້ວຍ.

​ສ່ວນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ໃນ​ກະ​ຊວງ​ຖະ​ແຫລງ​ຂ່າວ ວັດ​ທະ​ນາ​ທຳ ແລະ​ທ່ອງ​ທ່ຽວຄາດ​ຫວັງ​ວ່າ​ ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຊາວ​ຕ່າງ​ຊາດ​ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ມາ​ລາວ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ ໂດຍ​ສະ​ເພາະພາຍ​ຫລັງ​ຈາກ​ສາ​ມາດ​ຄວ​ຄຸມ​ການ​ລະ​ບາດ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄວິດ-19 ໄດ້​ຢ່າງ​ຄັກ​ແນ່​ແລ້ວ​ນັ້ນ ເມື່ອ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ການ​ເປີດ​ການ​ເດີນ​ລົດ​ໄຟ​ລາວ​ຈີນ ນັບ​ຈາກ​ວັນ​ທີ 3 ທັນ​ວ​າ ປີ 2021 ເປັນ​ຕົ້​ນ​ມາ​ນັ້ນ ທາງ​ການ​ລາວຍັງຄາດ​ໝາຍ​ດ້ວຍ​ວ່າ ​ຈະ​ມີ​ຊາວ​ຈີນ​ເດີນ​ທາງ​ມາ​ລ​າວ​ເກີນກວ່າ 1 ລ້ານ​ຄົນ​ໃນ​ປີ 2022 ແລະ​ຈະ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ ເກີນກວ່າ 25 ເປີ​ເຊັນ ໃນ​ປີ​ຕໍ່​ໄປ ແຕ່​ວ່າ​ບັນ​ຫາ​ກໍ​ຄື​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຈີນ ຍັງ​ຄົງ​ບໍ່​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຊາວ​ຈີນ ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້.

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