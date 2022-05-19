ສະບາຍດີທ່່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊິວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນ ຂອງວີໂອເອ ປະຈຳວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຟັງການໂອ້ລົມກັບຍານາງກຣິສ ໂຕລ ບຸນໄຊຍະວົງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປ່ຽນເພດມາເປັນແມ່ຍິງຢ່າງສົມບູນແບບ. ປັດຈຸບັນນີ້ ເປັນເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານລາວ ຊື່ວ່າ “Savan Meuang Lao” ຫລື ສະຫວັນເມືອງລາວ ຢູ່ທີ່ເມືອງເຊນປີເຕີສເບີກ ຕັ້ງຢູ່ໃນລັດຟລໍລິດາ. ຜົນສຳເລັດຂອງນາງຄຣິສໂຕລ ເປັນຢ່າງໃດນັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ.
ຄຳຂວັນພາສາອັງກິດຄຳນຶ່ງເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີກ່າວໄວ້ວ່າ “Be All You Can Be” ໝາຍຄວາມວ່າ “ເຈົ້າສາມາດເປັນໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຢາກເປັນນັ້ນໄດ້ທັງໝົດ.” ນີ້ຄືເລື້ອງຊີວິດຂອງທ້າວໄມພອຍ ບຸນໄຊຍະວົງ ທີ່ເຄີຍເປັນຜູ້ຊາຍ ແຕ່ໄດ້ປ່ຽນເພດມາເປັນແມ່ຍິງ ແລະໃສ່ຊື່ໃໝ່ວ່າ ນາງຄຣິສໂຕລ ບຸນໄຊຍະວົງ. ປັດຈຸບັນນີ້ເປັນເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານລາວ ມີຊື່ວ່າ “Savan of Laos” ຫລື ສະຫວັນເມືອງລາວ ຢູ່ເມືອງເຊນປີເຕີສະເບີກ (Saint Petersburg) ຕັ້ງຢູ່ໃນລັດຟລໍລິດາ ທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ.
ກ່ອນທີ່ນາງຄຣິສໂຕລ ເລີ້ມຕັດສິນໃຈມາຕັ້ງຮ້ານອາຫານ Haven of Laos ນາງໄດ້ພະຈົນໄພເຮັດວຽກຫລາຍຢ່າງ ແລະໄດ້ຢູ່ໃນຫລາຍລັດ. ກວ່າສາມປີທີ່ຜ່ານມາ ນາງຄຣິສໂຕລ ໄດ້ເປີດຮ້ານອາຫານລາວ ໂດຍການນຳເອົາອາຫານພື້ນເມືອງລາວທີ່ໄດ້ຮຽນຈາກແມ່ ມາປຸງແຕ່ງໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນ ແລະຄົນເຊື້ອ ຊາດອື່ນໆ ໄດ້ຊີມລົດຊາດ. ນາງກຣິສໂຕລ ໄດ້ຊ່ວຍແມ່ຄົວກິນມາແຕ່ນ້ອຍ ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະຊຳນານໄປໃນໂຕ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານສະຖາບັນການຄົວກິນແຕ່ຢ່າງໃດ. ນາງຄຣິສໂຕລ ໄດ້ເລົ່າເຖິງຄວາມມັກຄົວກິນສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ເມື່ອບໍ່ເທົ່າໃດປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ບັນດານັກທຸລະກິດຮ້ານອາຫານລາວອາເມຣິກັນ ພາກັນລັ່ງເລໃຈ ຢ້ານທີ່ຈະໃສ່ຊື່ວ່າເປັນຮ້ານອາຫານລາວ ເພາະຄົນສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າ ເມືອງລາວຢູ່ໃສ. ແຕ່ຕົກມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ອາຫານລາວໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມນິຍົມຊົມຊອບ ຈາກຫລັງມື ມາເປັນໜ້າມື ຊຶ່ງຍານາງຄຣິສໂຕລ ໄດ້ກ່າວເຖິງອາຫານພຶ້ນເມຶອງລາວສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
/ນາງຄຣິສໂຕລ ໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍເຖິງການບໍລິຫານຮ້ານອາຫານ ການລົງທຶນ ລາຍໄດ້ລາຍຈ່າຍ ຄວາມນິຍົມຊົມຊອບອາຫານລາວ ອັນໄດ້ສ້າງຊື່ສຽງ ທີ່ນຳມາສູ່ການໄດ້ຮັບຄະແນນສູງສຸດເຖິງຫ້າດາວ ອັນເປັນຄະແນນຍອດນິຍົມຢູ່ ຊຶ່ງນາງຄຣິສໂຕລ ໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍດັ່ງນີ້:
ນາງກຣິສໂຕລ ເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານສະຫວັນເມືອງລາວ ຜູ້ບໍລິຫານ ພ້ອມທັງເປັນແມ່ຄົວເອກ ມີຄວາມພາກພູມໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ໄດ້ມີສະແດງຝີມື ແລະສົ່ງເສີມອາຫານພື້ນເມືອງລາວ ໃຫ້ຄົນທົ່ວໄປໄດ້ຮັບປະທານຢ່າງແຊບຊ້ອຍ.
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