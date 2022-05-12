ສະບາຍດີທ່່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊິວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນຂອງ ວີໂອເອ ປະຈຳວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຟັງການໂອ້ລົມ ກັບ ຍານາງແພມເມີລາ ອິນທະວົງ ນັກບັນຊີຢູ່ໂຮງໝໍປິ່ນປົວກະດູກຮ່າງກາຍຄົນ ຢູ່ເມືອງ Stuart ຕັ້ງຢູ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງລັດຟລໍຣິດາ ຊຶ່ງກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຄຳວ່າ Orthopedics ແມ່ນພວກນາຍໝໍ ປິ່ນປົວກະດູກ ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນ. ນອກຈາກນັ້ນອີກແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າຍັງຊ່ຽວຊານ ແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງກະດູກຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ ແລະນີ້ແມ່ນເລື້ອງທີ່ເຮົາຈະນຳມາສະເໜີທ່ານວ່າ ລະບົບການໃຊ້ຈ່າຍປິ່ນປົວກະດູກ ໄດ້ປະຕິບັດກັນມາຢ່າງໃດ.
ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ມີຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຍ້ ອນກະດູກຫັກຢູ່ເປັນປະຈຳ ບໍ່ວ່າເດັກນ້ອຍ ຜູ້ໃຫຍ່ ຜູ້ເຖົ້າ ແລະນັກກິລາເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ. ເພາສະນັ້ນຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາໝໍຊ່ຽວຊານປິ່ນປົວກະດູກ ຊຶ່ງຍານາງແພມເມີລາ ອິນທະວົງ ນາຍບັນຊີຢູ່ໂຮງໝໍ South Florida Orthopedics and Sport Medecines ທີ່ຮູ້ກ່ຽວກັບລະບົບການປິ່ນປົວ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ່າວສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ປັດຈຸບັນນີ້ການປິ່ນປົວກະດູກ ໂດຍສະເພາະພວກຜູ້ເຖົ້າ ຖ້າບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງໄດ້ຜ່າຕັດອີກແລ້ວ ແຕ່ໃຊ້ວິທີສັກຢາທີ່ຮ້ອງວ່າແຈວ ເປັນເຊື້ອ ແຫລວຄືກັບນໍ້າມັນເຂົ້າໄປໃນກະດູກ. ການປິ່ນປົວຄົນທີ່ຖືກອຸປະຕິເຫດຈະມີ ການຟ້ອງຮ້ອງກັນຢູ່ສະເໝີ ແລະໃຊ້ເວລານານ ກ່ອນໂຮງໝໍຈະໄດ້ຮັບຄ່າປິ່ນ ປົວ ຊຶ່ງຍານາງແພມເມີລາ ອະທິບາຍເຖິງຕອນນີ້ວ່າ:
ລະບົບການຈ່າຍເງິນຄ່າປິ່ນປົວເປັນເລື້ອງສະຫລັບຊັບຊ້ອນ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ກວດກາຫລາຍຂັ້ນຕອນຢ່າງຄັກແນ່ ຊຶ່ງເປັນໜ້າທີ່ຂອງຍານາງແພມເມີລາ. ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຕ້ອງຜ່ານທາງລະບົບຄອມພິວເຕີເພື່ອບັນທຶກວ່າ ປະກັນໄພຈ່າຍເທົ່າໃດ ສ່ວນຮັບຜິດຊອບຂອງຄົນເຈັບເທົ່າໃດເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ ຊຶ່ງຍານາງແພມເມີລາ ກ່າວມ້ວນທ້າຍສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ການປິ່ນປົວສຸຂະພາບຢູ່ໃນສະຫະລັດ ມີລາຄາແພງຫລາຍ. ເພາະສະນັ້ນແຕ່ລະສ່ວນບຸກຄົນສົມຄວນຊື້ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ເພື່ອຊ່ວຍຈ່າຍຄ່າປິ່ນປົວໃນເວລາລົ້ມປ່ວຍ. ສໍາລັບຄົນທີ່ບໍ່ມີປະກັນໄພສຸຂະພາບນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເປັນເງິນສົດ ຊຶ່ງຈະມີບັນຊີຈ່າຍຜ່ອນໄດ້ ໃນແຕ່ລະເດືອນຈົນກວ່າວ່າໝົດກຳນົດ.
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