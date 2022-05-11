ເລີ້ມແຕ່ວັນເສົາ ທີ 14 ພຶດສະພາ ຈະມາເຖິງນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ນະຄອນມົງເຣອານ ປະເທດການາດາ ປະກາດຈະຍົກເລີກກົດລະບຽບ ການໃສ່ໜ້າກາກ. ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ບ່ອນມີຄົນແອອັດເຊັ່ນວ່າ ຢູ່ໃນຮ້ານອາຫານ ລົດເມ ໂຮງມະຫໍລະສົບ ແລະບ່ອນທີ່ມີຄົນເຕົ້າໂຮມກັນ ເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.
ຄຳປະກາດດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫລາຍໆຄົນດີໃຈ ທີ່ຈະບໍ່ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ໜ້າກາກປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຕໍ່ໄປອີກ ແລະເຫັນວ່າຊີວິດກຳລັງຈະກັບຄືນເຂົ້າສູ່ສະພາບປົກກະຕິ ດັ່ງທີ່ທ່ານພຽນດອນ ສຸທຳ ໄດ້ກ່າວສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ຢູ່ປະເທດຝຣັ່ງກໍໄດ້ມີການປະກາດບໍ່ໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກມາໄດ້ສາມອາທິດແລ້ວ ຍົກເວັ້ນແຕ່ຢູ່ໃນໂຮງໝໍ ທີ່ທຸກຄົນຍັງຕ້ອງໄດ້ໃສ່ໜ້າກາກ. ບັດນີ້ ຊາວຝຣັ່ງພາກັນມ່ວນຊື່ນນັ່ງພາກັນນັ່ງຮັບຢູ່ຕາມຮ້ານອາຫານແຄມທາງຢ່າງບໍ່ຕ້ອງມີຄວາມກັງວົນໃຈ.
ສ່ວນຢູ່ໃນສະຫະລັດ ທາງການບໍ່ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ມັນເປັນຄວາມສະໝັກໃຈາຂອງສ່ວນບຸກຄົນ ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນໂຮງໝໍທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ໃສ່. ອີງຕາມລາຍງານ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໝ່ ກຳລັງເພີ້ມຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນອີກຢູ່ທົ່ວປະເທດ ທີ່ສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ.
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