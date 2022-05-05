ຍາປ້າຄຳສີ ດວງປະເສີດ ອາຍຸ 81 ປີ ສັນຊາດຝຣັ່ງ ແມ່ນປະຊາຊົນເຊື້ອສາຍລາວຄົນນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ສິດປ່ອນບັດ
ເອົາປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ຫລາຍຄົນບໍ່ໄດ້ຂາດໃນໄລຍະໃນກວ່າສາມທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ຍາປ້າຄຳສີ ບໍ່ໄດ້
ສັງກັດພັກການເມືອງໃດໆ ແຕ່ໄດ້ຕິດຕາມຂ່າວກ່ຽວກັບເຫດການຂອງໂລກຢ່າງບໍ່ຂາດໄລຍະ. ຍາປ້າຄຳສີ ໄດ້
ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງໄດ້ປ່ອນບັດເອົາ ທ່ານມາກຣົງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ ເປັນເທີມທີສອງອີກ ຊຶ່ງເພີ່ນໄດ້ໃຫ້ເຫດ
ຜົນຕໍ່ ວີໂອເອ ດັ່ງນີ້:
ຜົນຂອງການແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ປີ 2022 ໃນວັນທີ 24 ເດືອນເມສາ ອາທິດແລ້ວນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ເອມມານຸຍແອລ ມາກຣົງ ໄດ້ຮັບການລົງຄະແນນສຽງ 56.6 ເປີເຊັນ ແລະຄຸ່ແຂ່ງຂອງທ່ານຄື ທ່ານນາງມາຣິນ ເລີ ເພັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ 41.4 ເປີເຊັນ.
ທ່ານນາງທາຣິນ ເລີ ເພັນ ໄດ້ເລີ້ມສະໝັກແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ມາແຕ່ປີ 2012 ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄະແນນເຂົ້າຮອບ. ຕົກມາເຖິງປີ 2017 ແລະ 2022 ຍານາງ ເລີ ເພັນໄດ້ສະໝັກ ແລະໄດ້ເຂົ້າຜ່ານຮອບທີສອງ ແຕ່ໄດ້ເສຍໄຊໃຫ້ແກ່ທ່ານມາກຣົງ ເຖິງສອງຄັ້ງ. ທ່ານມາກຣົງ ຈະເປັນປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ເທີມທີສອງ ແລະເປັນເທີມສຸດທ້າຍ ຂອງທ່ານທີມີກຳນົດ ເວລາຫ້າປີ ຈົນຮອດປີ 2027.
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