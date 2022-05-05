ສະບາຍດີທ່່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊິວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນ ຂອງວີໂອເອປະຈຳວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຟັງການໂອ້ລົມ ກັບຍານາງເຣນ ບຸນລືໄຕ. ຫົວໜ້າຊັບຊ້ອນແຮງງານ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ Sony Play Station ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດສ້າງ ເຄື່ອງຫລິ້ນເກມອິເລັກໂຕນິກ ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຍີ່ປຸ່ນ ມີສາຂາຕັ້ງຢູ່ທົ່ວໂລກ. ປັດຈຸບັນນີ້ຍານາງເຣນ ເຮັດວຽກຢູ່ສາຂາທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ. ໜ້າທີ່ຂອງຍານາງເຣນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃດນັ້ນ
ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານມີພອນສະຫວັນດ້ານປະດິດຄິດສ້າງ ມັກແປງເຄື່ອງຈັກ ແກ້ໄຂສິ່ງທີ່ສະຫລັບຊັບຊ້ອນນັ້ນບໍ່. ຫລາຍຄົນສຳເລັດການສຶກສາຝ່າຍວິສະວະກອນຄອມພິວເຕີ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວບໍ່ຮັບ
ປະກັນວ່າ ຜູ້ກ່ຽວຈະໄດ້ໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ພົວພັນກັບສິ່ງທີ່ໄດ້ຮຽນມານັ້ນ. ເພາະສະນັ້ນ ບໍລິສັດ ທີ່ພົວພັນກັບດ້ານເທັກໂນໂຈຈີ ທີ່ຊອກຫາຄົນມາເຮັດວຽກ ສາມາດຮູ້ໄດ້ໂລດວ່າ ຜູ້ມາສະໝັກນັ້ນຈະປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄດ້ໜ້ອຍຫລາຍແລະວ່ອງໄວປານໃດ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ຍັງຕ້ອງໄດ້ຜ່ານ ການສຳພາດ ຮູ້ຈັກຕອບຄຳຖາມ ແລະສະແດງໃຫ້
ເຫັນເຖິງຄວາມຮູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ. ນີ້ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງ ຍານາງເຣນ ບຸນລືໄຕ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຊັບຊ້ອນແຮງງານ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ Sony Play Station ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຍີ່ປຸ່ນ ແລະມີສາຂາຢູ່ທົ່ວໂລກ. ບັນດາຜູ້ສະໝັກ
ເຮັດວຽກທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງນີ້ ພົວພັນກັບຄອມພິວເຕີ ເຊັ່ນວ່າການອອກແບບລາຍການຫລິ້ນເກມຕ່າງໆອັນ
ເປັນແນວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພວກນັກວິສະວະກອນລຸ້ນໃໝ່. ເພາະສະນັ້ນຄົນໜຸ່ມນ້ອຍເຫລົ່ານີ້ ເກີດມາເຫັນ ແລະມີຄວາມສະຫລຽວສະຫລາດດ້ານເທັກໂນຈີ. ເຂົາເຈົ້າສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ຫລາຍແສນໂດລາຕໍ່ປີ ຊຶ່ງ
ຍານາງເຣນ ໄດ້ອະທິບາຍສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ຍານາງເຣນ ແມ່ນຫົວໜ້າຫ້ອງການຊັບຊ້ອນແຮງງານ ຜູ້ປະກາດຮັບເອົາຄົນມາສະໝັກ ກວດສອບພື້ນຖານການສຶກສາ ປະສົບການທີ່ຜ່ານມາ ຕາມກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີຂັ້ນຕອນການສຳພາດອື່ນໆອີກ ໃຫ້ບັນດາຫົວໜ້າພະແນກການ ແລະທີມງານຈະໄດ້ພິສູດເຖິງຄວາມຊຳນານ ຊຶ່ງຍານາງເຣນ ກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ:
ຍານາງເຣນ ກ່າວວ່າ ມີຄົນລາວອາເມຣິກັນບໍ່ຫລາຍ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ຢູ່ໃນບໍລິສັດ Sony Play Station. ໃນໄລຍະການລະບາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ສອງປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ຫລາຍໆບໍລິສັດພາກັນປິດ ແລະພວກພະນັກງານພາກັນຕົກລ້າຕົກການ. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ບໍລິສັດ Sony Play Station ເພີ້ມມີທຸລະກິດຫລາຍຂຶ້ນ ເພາະ
ວ່າຄົນພາກັນຢູ່ບ້ານເຮືອນ ແລະມີເວລາຫລິ້ນເກມ ຊຶ່ງຍານາງເຣນ ກ່າວເຖິງຕອນນີ້ວ່າ:
ຍານາງເຣນ ບຸນລືໄຕ ເກີດໃນປີ 1973 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ປະເທດລາວ ສາມາດປາກພາສາລາວໄດ້ດີ. ຄອບຄົວພາເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໃນປີ 1976. ຍານາງເຣນ ສຳເລັດ ປະລິນຍາຕີຝ່າຍ
ຊີວະວິທະຍາຈາກມະຫາວິທະຍາໄວເອີວາຍ (Irvine) ໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ວິຊາທີ່ຮຽນມາ ຊຶ່ງ
ຍານາງເຣນ ໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ນັ້ນແມ່ນຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ ຍານາງເຣັນ ບຸນລືໄຕ ອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ໄດ້ວາງບົດບາດອັນສຳຄັນ ໃນການຊ່ວຍໃຫ້ຄົນມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະສ້າງເສດຖະກິດໃຫ້ແກ່ສະຫະລັດອາເມຣິກາ.
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