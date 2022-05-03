ລາວຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບ 20 ປະເທດທີ່ມີເສລີພາບໃນການອອກຂ່າວຕ່ຳທີ່ສຸດ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວບໍ່ມີພົມແດນຫລື Reporters San Frontieres. ໂດຍໄດ້ຄະແນນ 36.64 ປະເທດນີ້ໄດ້ອັນດັບທີ 161 ໃນ 180 ປະເທດໃນໂລກ. ດັດຊະນີເສລີພາບໃນການອອກຂ່າວຂອງລາວທີ່ວ່ານີ້ ຍັງຖືວ່າຕ່ຳຢູ່ ເມື່ອທຽບກັບ 100 ກວ່າປະເທດໃນໂລກ ລວມທັງອັຟການິສຖານທີ່ເປັນປະເທດປົກຄອງໂດຍກຸ່ມຕາລີບານທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຄັດໃນການຄວບຄຸມຂອງລັດຖະບານ ທີ່ໄດ້ອັນດັບທີ 156 ແລະກຳປູເຈຍທີ່ປົກຄອງດ້ວຍລະບົບພັກດຽວຄືກັນກັບລາວທີ່ໄດ້ອັນ 142 ນັ້ນອີກ. ຕໍ່ສະພາບການນີ້ປະຊາຊົນລາວ ທ່ານນຶ່ງທີ່ຕິດຕາມເລື້ອງນີ້ມາໂດຍຕະຫລອດໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ:
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ເສລີພາບໃນການອອກຂ່າວຂອງລາວ ກໍໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າປີ 2021 ຜ່ານມານີ້ ທີ່ໄດ້ອັນດັບ 172 ແລະກໍສູງກວ່າມຽນມາປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບ 176 ນັ້ນ. ໃນທີ່ຜ່ານມາຕົວຢ່າງໃນຂໍ້ຈຳກັດດ້ານການອອກຄຳຄິດເຫັນນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງກວ່າໝູ່ຢູ່ໃນກໍລະນີຂອງນາງໝ້ວຍ ທີ່ລົງຂ່າວໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍທີ່ຖືກຈຳຄຸກ 5 ປີ ຍ້ອນຕັ້ງຄຳຖາມ ຕໍ່ການຕອບສະໜອງການຊ່ວຍເຫລືອທີ່ບໍ່ພຽງພໍຂອງລັດຖະບານຕໍ່ໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຢູ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງລາວໃນປີ 2019.
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