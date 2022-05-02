ຫົວໜ້າຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ທີ່ຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວແລະບໍ່ຄ່ອຍປາກົດໂຕໃນທີ່ສາທາລະນະນັ້ນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍຕໍ່ອັນທີ່ລາວກ່າວວ່າ ການກັບຄືນຂອງລະບົບຄວາມໝັ້ນຄົງແລະສາສະໜາອິສລາມໃນອັຟການິສຖານ ຫຼັງຈາກກຸ່ມຫົວແຂງກະດ້າງດັ່ງກ່າວເຂົ້າຢຶດອຳນາດໃນເດືອນສິງຫາປີກາຍນີ້.
ທ່ານຮີບາຕູລລາ ອາຄຸນຊາດາ (Hibatullah Akhundzada) ກ່າວຕໍ່ພວກທີ່ໄປສູດມົນຫຼາຍໆພັນຄົນທີ່ວັດໃຫຍ່ທີ່ເມືອງການດາຮາ ໃນພາກໃຕ້ອັຟການິສຖານວ່າ “ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ໄຊຊະນະ ອິດສະຫຼະພາບ ແລະຄວາມສຳເລັດອັນນີ້.” ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ໃນວັນເລີ້ມຕົ້ນຂອງການສະຫຼອງບຸນອີດ ອາລ-ຟີດ ເປັນເວລາ 3 ມື້ ເພື່ອເປັນຂີດໝາຍໃນການສິ້ນສຸດລົງຂອງເດືອນຣາມາດານ ຊຶ່ງເປັນເດືອນຖືສິນອົດຂອງສາສະໜາອິສລາມ. ຫົວເມືອງໃຫຍ່ອັນດັບ 2 ຂອງອັຟການິສຖານແຫ່ງນີ້ ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ກັນໃນຖານະບ່ອນເກີດຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ແລະສູນກາງອຳນາດ.
ທ່ານອາຄຸນຊາດາ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນເປັນເທື່ອທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ກຸ່ມຕາລີບານເຂົ້າຢຶດອຳນາດ. ທ່ານໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສສັ້ນໆ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຫຼຽວໄປເບິ່ງພວກສູດມົນແຕ່ປະການໃດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ຈຳກັດພວກນັກຂ່າວ ຮວມທັງໂທລະພາບຂອງທາງການອັຟການິສຖານ ໃຫ້ຢູ່ອີກແຈນຶ່ງຂອງວັດ ແລະບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາ ເຂົ້າໄປໃກ້ທ່ານອາຄຸນຊາດາ.
ພວກທີ່ເຫັນເຫດການແຈ້ງໃຫ້ວີໂອເອຊາບວ່າ ບໍລິເວນວັດໄດ້ມີການຍາມຮັກສາການຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໂດຍມີການຕິດຕັ້ງປືນກົນເຂົ້າປະຈຳທີ່ຢູ່ເທິງຫຼັງຄາວັດແລະຢູ່ຕາມຫໍຄອຍຕ່າງໆ ແລະຫໍຄອຍທີ່ພວມຢູ່ໃນລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ ຢູ່ອີກຕຶກຫຼັງນຶ່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ຖັດໄປ. ມີການສົ່ງກຳລັງທະຫານອັຟການິສຖານເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໄປຍາມຮັກສາການຢູ່ທັງໃນ ແລະນອກບໍລິເວນສວດມົນ ແລະກໍມີເຮືອບິນເຮລີຄອບເຕີ້ MI-17 ຂອງຣັດເຊຍແລະເຮືອບິນ Cessna ບິນເວີ່ນຮັກສາການໃນເຂດອ້ອມແອ້ມວັດ ເວລາທ່ານອາຄຸນຊາດາກ່າວຄຳປາໄສ.
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢ່າງເຂັ້ມງວດແມ່ນເນື່ອງມາຈາກມີການວາງລະເບີດຢູ່ຕາມວັດ ໂຮງຮຽນ ແລະເປົ້າໝາຍທາງພົນລະເຮືອນ ຢູ່ຕາມຫົວເມືອງແຫ່ງຕ່າງໆຂອງອັຟການິສຖານ ຮວມທັງນະຄອນຫຼວງກາບູລ ໃນໄລຍະສອງສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບແລະເສຍຊີວິດຈຳນວນນຶ່ງ. ພວກເຄາະຮ້າຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສະມາຊິກຂອງພວກຊົນກຸ່ມນ້ອຍທີ່ນັບຖືນິກາຍຊີໄອທ໌.
ການໂຈມຕີຈຳນວນນຶ່ງແມ່ນໄດ້ມີການອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍເຄືອຂ່າຍຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ນັ້ນກໍຄືກຸ່ມລັດອິສລາມໃນແຂວງໂຄຣາຊານ ຊຶ່ງມັກຮ້ອງກັນໂດຍຊື່ຫຍໍ້ວ່າ ISIS-K.