ລະບົບການປິ່ນປົວສຸກເສີນຢູ່ໃນສະຫະລັດ ເປັນທີ່ໜ້າສັນລະເສີນ ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະວ່ອງໄວ. ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນ ບໍ່ວ່າຕົກຢູ່ໃນກໍລະນີໃດໆກໍຕາມ ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ຖືກປະຕິເສດຈາກໂຮງໝໍໃນການປິ່ນປົວ. ແຕ່ວ່າຄົນ ປ່ວຍຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການໃຊ້ຈ່າຍ ເຊັ່ນວ່າຜ່ານປະກັນໄພສຸຂະພາບ ຖ້າຫາກບໍ່ມີປະກັນໄພຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຜ່ອນດ້ວຍຕົນເອງ. ການປິ່ນປົວຢູ່ໃນສະຫະລັດມີລາຄາແພງ ແລະຫລາຍໆຄົນຍັງບໍ່ສາມາດຊື້ປະກັນໄພສຸຂະພາບປະຈຳໂຕໄດ້ ອັນເປັນເລື້ອງທີ່ລັດຖະບານອາເມຣິກາ ຍັງຊອກຫາການແກ້ໄຂເລື້ອງນີ້ມາຕະຫລອດ ເພື່ອຊ່ວຍບັນເທົາຜູ້ທຸກຈົນ.
ທ່ານຊົມພູ ດວງດີ ອາຍຸ 66 ປີ ຢູ່ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ. ທ່ານມີປະກັນໄພສຸຂະພາບທີ່ຮ້ອງວ່າ ເມດີແຄຣ (Medicare) ຊຶ່ງເປັນລະບົບໄປກັນໄພ ຂອງລັດຖະບານແກ່ຜູ້ເຖິງກະສຽນບຳນານ ເພື່ອໃຊ້ໃນການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ. ທ່ານໄດ້ລົ້ມປ່ວຍກະທັນຫັນຈາກກ້ອນຫີນຕັນຜົກປັດສະວະ ແລະຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຫ້ອງສຸກເສີນ ໂດຍທັນທີ. ທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງປະສົບການປິ່ນປົວ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ທ່ານຊົມພູ ໄດ້ກ່າວເຖິງລາຄາປິ່ນປົວທັງໝົດປະມານ 11,000 ໂດລາ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະຈ່າຍໂດຍເມດີແຄຣ ແລະຍັງບໍ່ຊາບໄດ້ເທື່ອວ່າ ສ່ວນຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານນັ້ນ ຈະຕົກເປັນເທົ່າໃດ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ