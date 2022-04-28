ສະບາຍດີທ່່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊິວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນ ຂອງວີໂອເອ ປະຈຳວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຟັງການໂອ້ລົມກັບ ຍານາງແອນ ຣິດມີໄຊ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ນຶ່ງມີຮູ້ນສ່ວນເປັນເຈົ້າຂອງ ບໍລິສັດ M & S Home Care Services ທີ່ໃຫ້ການບໍລິການຮັກສາຄົນພິການ ແລະຜູ້ສູງອາຍຸ ຢູ່ຕາມ ບ້ານເຮືອນ ແລະມີລາຍໄດ້ຕ່ຳ ໃນເຂດນະຄອນອັດແລນຕາ ລັດຈໍເຈຍ. ລະບົບບໍລິການທຸລະກິດດັ່ງກ່າວນີ້ປະຕິບັດກັນຢ່າງໃດນັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ.
ຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໃນແຕ່ລະລັດມີລະບົບບໍລິການສັງຄົມ ເພື່ອໃຫ້ ການດູແລ ເບິ່ງແຍງບັນດາຄົນພິການບໍ່ວ່າທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ດ້ານຈິດໃຈ ພ້ອມດ້ວຍຄົນສະລາ ຊຶ່ງທັງໝົດນີ້ຕ້ອງຕົກຢູ່ໃນກໍລະນີມີລາຍໄດ້ຕ່ຳ. ຜູ້ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຕ້ອງໄດ້ຮ້ອງຂໍມາຍັງ ບໍລິສັດ M & S Home Care Services ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດເອກກະຊົນ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ Duluth ລັດຈໍເຈຍ ພາຍໃຕ້ຄຳແນະນຳ ແລະກົດລະບຽບຂອງຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ແລະລັດຖະບານກາງ.
ບັນດາຜູ້ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກວດສອບເຖິງສະພາບການເປັນຢູ່ ມີລາຍໄດ້ປະຈຳເດືອນຕ່ຳ ແລະມີບັນຫາສຸຂະພາບ. ທັງໝົດນີ້ຈະຖຶກພິຈາລະນາເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະຄົນ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍຕົນເອງໄດ້ເຊັ່ນວ່າ ມ້ຽນມັດບ່ອນຢູ່ອາໄສ ຊັກເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມ ຊ່ວຍອາບນ້ຳ ໄປຕະຫລາດ ແລະພາຍ່າງອອກກຳລັງກາຍ. ການບໍລິການທັງໝົດນີ້ມີຂອບເຂດຈຳກັດ ໂດຍສະເພາະການໃຊ້ເວລາ ເຊັ່ນວ່າ ມີຄົນທີ່ຢູ່ຜູ້ດຽວ ແລະຄົນທີ່ຍັງຢູ່ນຳຄອບຄົວລູກເຕົ້າ ທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄປພາທຳມາຫາກິນ ບໍ່ມີເວລາເບິ່ງແຍງ ຊຶ່ງຍານາງແອນ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຂັ້ນຕອນສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້ :
ການບໍລິການຄົນພິການ ແລະຄົນສະລາ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ມີຫລາຍຮູບແບບ ໂດຍສະເພາະບໍລິສັດເອກກະຊົນທີ່ບໍລິການຜູ້ມີເງິນ ໂດຍບໍ່ຮັບເອົາປະກັນໄພຈາກລັດຖະບານ ແຕ່ໃຊ້ປະກັນໄພສ່ວນໂຕ ແລະເງິນສົດຂອງຕົນເອງທີ່ຈະໃຊ້ເງິນຫລາຍພັນໂດລາຕໍ່ເດືອນ ຊຶ່ງຍານາງແອນ ໄດ້ກ່າວເຖິງໂຄງການອີກວ່າ:
ບັນດາພະນັກງານທີ່ຖືກສົ່ງໄປດູແລຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຢັ້ງຢືນ ເຖິງຄຸນນະວຸດທິ ກວດສຸຂະພາບ ແລະໄດ້ຮັບການອົບໂຮມດ້ານການແພດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ຍານາງແອນ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມບໍ່ໄວ້ວາງໃຈ ຄວາມບໍ່ລື້ງເຄີຍກັບລະບົບ ບໍລິການ ອັນເປັນວັດທະນາທຳຂອງບາງກຸ່ມ ຊຶ່ງຍານາແອນ ໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ການບໍລິການດູແລຄົນພິການ ຄົນສະລາ ໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນວິທີທາງນຶ່ງເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອຄອບຄົວ ແລະຫລີກຫລ່ຽງການນຳເອົາບັນດາຄົນເຫລົ່ານີ້ໄປໄວ້ຢູ່ເຮືອນຄົນສະລາ ຫລື Nursing Home ທີ່ມີການໃຊ້ຈ່າຍແພງ.
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