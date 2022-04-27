ຕຳຫຼວດປາກິສຖານ ກ່າວວ່າ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ມີຊາວຈີນ 3 ແລະຄົນຂັບລົດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນການໂຈມຕີສະຫຼະຊີບຕໍ່ລົດຕູ້ ທີ່ນະຄອນກາຣາຈີ ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດອະວຸໂສທ່ານນຶ່ງ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ພວກເຄາະຮ້າຍໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງສະຖາບັນຂົງຈື້ ທີ່ຈີນສ້າງຂຶ້ນຢູ່ໃນນະຄອນດັ່ງກ່າວ ເວລາລະເບີດໄດ້ແຕກຂຶ້ນໃສ່ລົດຕູ້ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ທີ່ທາງເຂົ້າ.
ຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດແມ່ນຮວມທັງຜູ້ອຳນວຍການຂອງສະຖາບັນ ຊຶ່ງໄດ້ມີການສິດສອນພາສາຈີນສຳລັບພວກນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລຂັ້ນສູງ ແລະນາຍຄູແມ່ຍິງ 2 ຄົນ. ນອກນັ້ນ ຜູ້ເສຍຊີວິດຍັງຮວມທັງຄົນຂັບລົດທີ່ເປັນຊາວປາກິສຖານ. ມີຊາວຈີນອີກຄົນນຶ່ງ ຍັງໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນການໂຈມຕີເທື່ອນີ້.
ທ່ານກູລາມ ນາບີ ມີມອນ (Ghulam Nabi Memon) ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດໃນນະຄອນກາຣາຈີ ກ່າວວ່າ ເຫດລະເບີດອາດເປັນສີມືຂອງຜູ້ໂຈມຕີສະຫຼະຊີບ ແຕ່ການສືບສວນກໍພວມດຳເນີນການຢູ່. ທ່ານໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດການ ການທົບທວນໃນຂັ້ນຕົ້ນຂອງໂທລະພາບວົງຈອນປິດ ຈາກບ່ອນເກີດເຫດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຄົນຜູ້ນຶ່ງແຕ່ງຕົວໃສ່ຊຸດສີດຳທີ່ປົກໜ້າພ້ອມ ທີ່ເອີ້ນວ່າເບີກາ ຍ່າງໄປຫາລົດຕູ້ ກ່ອນທີ່ລະເບີດຈະແຕກຂຶ້ນ.
ໂທລະພາບທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍໆຊ່ອງ ໄດ້ອອກອາກາດວີດີໂອທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜູ້ໂຈມຕີແມ່ຍິງ ບີບຄະນວນລະເບີດໃຫ້ແຕກຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ລົດຕູ້ພວມແລ່ນ ຊ້າໆເຂົ້າໄປໃນສະຖາບັນດັ່ງກ່າວ.
ກຸ່ມແບ່ງແຍກດິນແດນນອກກົດໝາຍ ທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ ກອທັບປົດປ່ອຍບາລຸກ ມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນເຫດລະເບີດຄັ້ງນີ້ ໂດຍກ່າວວ່າແມ່ຍິງເປັນຜູ້ທຳການໂຈມຕີ.
ຍັງບໍ່ທັນມີການພິສູດໄດ້ໃນທັນທີເທື່ອ ກ່ຽວກັບການກ່າວອ້າງຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ຈາກແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດປາກິສຖານ ໄດ້ປະນາມການໂຈມຕີທີ່ນະຄອນກາຣາຈີນັ້ນວ່າ ເປັນການກະທຳ “ໃນການກໍ່ການຮ້າຍທີ່ຕ່ຳຊ້າ.”
ຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດກ່າວຕື່ມວ່າ “ການກະທຳທີ່ຂີ້ຂາດຕາຂາວນີ້ ແມ່ນເປັນການໂຈມຕີໂດຍກົງຕໍ່ມິດຕະພາບ ແລະການຮ່ວມມືທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ ລະຫວ່າງປາກິສຖານແລະຈີນ. ປາກິສຖານແລະຈີນ ເປັນເພື່ອມິດທີ່ໃກ້ຊິດກັນ.”
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