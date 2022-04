NEWS WORDS: DISSIDENT

Welcome to the Voice of America’s “News Words,” where we teach you about words in the news.

Listen for the word in this story that has to do with opposition:

It’s not clear what Khodokovsky’s immediate plans might be.

But Rahr and others close to the dissident sa he’s unlikely to pursue a political career for now.

Dissident.

It is a person who strongly disagrees with a political state, an organization, or even a religion.

Dissidents actively oppose governments.

And often they are jailed for their beliefs and opinions.

ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ລາຍການຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວຂອງ ວິທະຍຸສຽງອາເມຣິກາ, ເຊິ່ງພວກເຮົາຈະສອນທ່ານ ກ່ຽວກັບ ຄຳສັບທີ່ໃຊ້ໃນຂ່າວ.

Listen for the word in this story that has to do with opposition:

ໃຫ້ທ່ານຟັງສຳລັບຄຳສັບໃນຂ່າວນີ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄັດຄ້ານ:

It’s not clear what Khodokovsky’s immediate plans might be.

ມັນບໍ່ແນ່ນອນວ່າແຜນການໃນທັນທີຂອງທ່ານ ໂຄໂດຄອຟສກີ ອາດເປັນຫຍັງ.

But Rahr and others close to the dissident says he’s unlikely to pursue a political career for now.

ແຕ່ທ່ານ ຣາ ແລະ ຄົນອື່ນໆທີ່ໃກ້ຊິດກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ເຫັນດ້ວຍເວົ້າວ່າ ມັນບໍ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ທ່ານຈະສະແຫວງຫາອາຊີບການເມືອງສຳລັບເວລານີ້.

Dissident.

ອ່ານ: Dissident.

It is a person who strongly disagrees with a political state, an organization, or even a religion.

ມັນແມ່ນຄົນຜູ້ທີ່ບໍ່ເຫັນພ້ອມຢ່າງແຮງກັບລັດການເມືອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼືແມ່ນກະທັ້ງສາສະໜາ.

Dissidents actively oppose governments.

ຜູ້ຄັດຄ້ານ ຫຼື ຜູ້ບໍ່ເຫັນດ້ວຍ ຈະຄັດຄ້ານລັດຖະບານຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ.

And often they are jailed for their beliefs and opinions.

ແລະ ເຂົາເຈົ້າມັກຈະຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກສຳລັບຄວາມເຊື່ອ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

Now when you hear the word “Dissident,” your English will be good enough to know what this News Word means.

ບັດນີ້, ເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ຍິນຄຳວ່າ “Dissident,” ພາສາອັງກິດຂອງທ່ານກໍຈະດີພໍທີ່ຈະຮູ້ວ່າຄຳສັບໃນຂ່າວນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຫຍັງ.