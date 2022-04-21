ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ໃນປະເທດສຣີລັງກາ ໄດ້ປະກາດທີ່ຈະສືບສວນການປະທະກັນ ລະຫວ່າງຕຳຫລວດ ແລະພວກປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະທ້ວງເສຍຊີວິດນຶ່ງຄົນ.
ພວກປະທ້ວງໄດ້ອັດທາງລົດໄຟ ຢູ່ທີ່ເມືອງ ຣຳບັກການາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ປະມານ 90 ກິໂລແມັດ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງນະຄອນຫລວງໂຄລອມໂບ ແລະໄດ້ຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ລົດບັນທຸກນ້ຳມັນຄັນນຶ່ງ ແລ່ນຂ້າມລາງ ເວລາເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຕຳຫລວດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເປີດສາກຍິງປືນເຂົ້າໃສ່ເພື່ອຂັບໄລ່ຝູງຊົນ.
ພວກປະທ້ວງຢ່າງໜ້ອຍ 13 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນການປະເຊີນໜ້າກັນ ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ. ຕຳຫລວດຫລາຍຄົນມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນການປະທະກັນດັ່ງກ່າວ.
ປະເທດເກາະດອນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍໃຕ້ແຫ່ງນີ້ ກຳລັງດິ້ນລົນຍ້ອນການເປັນໜີ້ຫຼາຍໂພດ ແລະບໍ່ມີເງິນຕາຕ່າງປະເທດສຳຮອງ ທີ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຂາດເຂີນຢາປົວພະຍາດ ອາຫານ ແລະນ້ຳມັນ ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີ
ໄຟຟ້າມອດຫລາຍຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ແລະນ້ຳມັນຂຶ້ນລາຄາ ແລະຄ່າຂົນສົ່ງກໍແພງ. ການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ອຸດສາຫະກຳທີ່ສຳຄັນຂອງປະເທດຄືການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຢຸດສະງັກລົງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນຫາດ້ານເສດຖະກິດຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕື່ມ.
ການປະທ້ວງໄດ້ແຜ່ລາມອອກໄປທົ່ວສຣີລັງກາ ໃນສອງສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ພ້ອມດ້ວຍພວກປະທ້ວງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ໂຄຕາບາຢາ ຣາຈາພັກສາ ແລະນ້ອງຊາຍ ທ່ານມາຮິນດາ ຣາຈາພັກສາ ລາອອກຈາກຕຳ ແໜ່ງ.
ທະນາຄານກາງຂອງສຣີລັງກາ ໄດ້ໂຈະການຈ່າຍໜີ້ສີ້ນຕ່າງປະເທດທັງໝົດ ໃນຂະນະທີ່ຕໍ່ລອງກັບອົງການກອງທຶນສາກົນ ກ່ຽວກັບການປັບປ່ຽນໂຄງຮ່າງການກູ້ຢືມ.
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