ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວ ສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານ ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດອອກຄຳສັ່ງ ການປັງຄັບແລກເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວ ສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານ ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດອອກຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການບັງຄັບແລກເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຈາກບັນດາຜູ້ສົ່ງສິນຄ້າອອກ ເພາະວ່າຂາດແຄນເງິນຕາຢ່າງໜັກໜ່ວງ. ຊົງລິດໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວ ເປີດເຜີຍວ່າດ້ວຍສະພາບບັນຫາ ທີ່ລາວກຳລັງປະເຊີນກັບການຂາດແຄນດ້ານເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງໜັກໜ່ວງ ໃນປັດຈຸບັນ ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສະເໜີຕໍ່ຄະນະລັດຖະບານເພື່ອອະນຸຍາດອອກຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍ ການບັງຄັບແລກເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈາກບັນດາບໍລິສັດ ແລະນັກທຸລະກິດການຄ້າໃນລາວ ທີ່ສົ່ງສິນຄ້າອອກໄປຕ່າງປະເທດເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ໂດຍຖ້າຫາກວ່າລັດຖະບານລາວ ອະນຸຍາດຕາມການສະເໜີດັ່ງກ່າວ ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວກໍສາມາດທີ່ຈະອອກຄຳສັ່ງບັງຄັບແລກເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຈາກບັນດາຜູ້ສົ່ງສິນຄ້າອອກໄດ້ຕາມທີ່ເຫັນສົມຄວນ
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມຍັງມີຄວາມຊັດເຈນວ່າ ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວ ຈະບັງຄັບແລກເງິນຕາ ຄິດເປັນສັດສ່ວນເທົ່າໃດຂອງມູນຄ່າການສົ່ງສິນຄ້າອອກທັງໝົດຂອງແຕ່ລະບໍລິສັດ ໂດຍໃນຂັ້ນເລີ້ມຕົ້ນຄາດວ່າ ຈະພິຈາລະນາຈາກມູນຄ່າສິນຄ້າທີ່ລາວຈຳເປັນຕ້ອງນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດເປັນສຳຄັນ ເຊັ່ນນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟເປັນຕົ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງວັດທະນາ ດາຣາລອຍ ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງຊາດ ຢືນຢັນວ່າ:
“ເຫັນວ່າປີ 2022 ທີ່ມີທ່າອຽງດີຂຶ້ນໃນການຜະລິດ ແລະສົ່ງອອກສິນຄ້າຫລາຍປະເພດ ສະນັ້ນຕ້ອງໄດ້ຈັດສັນໃຫ້ມັນສອດຄ່ອງລະຫວ່າງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ຈາກການສົ່ງອອກມາດຸນດ່ຽງ ກັບການທີ່ວ່າຈະນຳເຂົ້າສິນຄ້າບຸລິມະສິດຄືແນວໃດ ຕົວຢ່າງກໍຄືນ້ຳມັນນີ້ເນາະ ສະນັ້ນອັນນັ້ນເປັນວຽກນຶ່ງອີກ ທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສຸມໃສ່ເພາະວ່າຈະເຮັດໃຫ້ທະນາຄານ ຊິໄດ້ໃຊ້ກົດການບັງຄັບເຂົ້າໄປໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ທີ່ສົ່ງອອກຕ້ອງໄດ້ຂາຍເງິນຕາໃຫ້ທະນາຄານ ເຮັດໃຫ້ເງິນຕາທະນາຄານມີເງິນມາຂາຍໃຫ້ສິນຄ້າບູລິມະສິດ”
ສ່ວນທ່ານສີສັງຄົມ ໂຄດໂຍທາ ປະທານສະມາຄົມນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະອາຍແກັສແຫ່ງຊາດລາວ ເປີດເຜີຍວ່າ ບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກຢ່າງຍິ່ງສຳລັບການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຈາກຕ່າງປະເທດໃນປັດຈຸບັນກໍຄື ການມີເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນລະບົບທະນາຄານຂອງລາວຢ່າງຈຳກັດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກໃນການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງເງິນກີບກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະເງິນໂດລາສະຫະລັດນັ້ນ ຖືເປັນສະກຸນເງິນທີ່ແລກປ່ຽນໄດ້ຢ່າງຈຳກັດທີ່ສຸດ ແລະທະນາຄານແຫ່ງຊາດ ກໍສາມາດໃຫ້ການຕອບສະໜອງ ໄດ້ພຽງ 30 ເປີເຊັນ ຂອງຄວາມຕ້ອງການໂຕຈິງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ເງິນບາດເພື່ອຊຳລະລາຄານ້ຳມັນທີ່ລາວນຳເຂົ້າຈາກໄທເປັນດ້ານຫລັກ ແລະບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນກໍຄືພໍ່ຄ້າໄທກຳນົດ ລາຄາຈຳໜ່າຍນ້ຳມັນເປັນເງິນບາດ ແພງກວ່າການຊຳລະດ້ວຍເງິນໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍເມື່ອສົມທົບກັບການທີ່ລາວໄດ້ນຳເຂົ້ານ້ຳມັນຈາກໄທ ຄິດເປັນສັດສ່ວນ 70 ເປີເຊັນ ຂອງການນຳເຂົ້າທັງໝົດດ້ວຍແລ້ວຍັງເຮັດໃຫ້ລາວ ຕ້ອງປະເຊີນກັບການຂາດຸນການຄ້າຕໍ່ໄທຫລາຍຂຶ້ນອີກດ້ວຍ.
ໂດຍໃນປີ 2021 ລາວໄດ້ນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຈາກໄທ ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມເຖິງ 19,893 ລ້ານບາດ ເພີ້ມຂຶ້ນກວ່າ 38 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2020 ແລະ
ຄາດວ່າໃນປີ 2022 ລາວຈະນຳເຂົ້າເຊື້ອໄຟຈາກໄທ ເພີ້ມຂຶ້ນເກີນກວ່າ 27,000 ລ້ານບາດ ຫລືເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 40 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2021 ເພາະການຊົມໃຊ້ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ໂດຍນັກຊ່ຽວຊານດ້ານພະລັງງານຂອງທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ (ADB) ໃຫ້ການຄາດໝາຍວ່າ ລາວຈະຕ້ອງຊົມໃຊ້ນ້ຳມັນເກີນກວ່າ 1,045 ລ້ານລິດ ໃນຕະຫລອດປີ 2022 ນີ້.
ທັງນີ້ການຄ້າລະຫວ່າງລາວ-ໄທ ໃນປີ 2021 ມີມູນຄ່າລວມ 700,195 ລ້ານບາດ ໃນນີ້ແບ່ງເປັນການສົ່ງອອກສິນຄ້າລາວ ໄປໄທ 282,464 ລ້ານບາດ ແລະລາວນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກໄທໃນມູນຄ່າ 417,731 ລ້ານບາດ ເຮັດໃຫ້ລາວຂາດຸນການຄ້າຕໍ່ໄທໃນມູນຄ່າ 135,267 ລ້ານບາດ ສ່ວນການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງລາວໃນປີ 2021 ກໍປາກົດວ່າລາວສົ່ງອອກໃນມູນຄ່າ 5,458 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ທີ່ບໍ່ລວມການສົ່ງອອກໄຟຟ້າ ແລະລາວນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດໃນມູນຄ່າ 5,806 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາວທັງຂາດດຸນການຄ້າ ແລະມີທຶນສຳລອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຫລືອຢູ່ພຽງ 1,262 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເທົ່ານັ້ນ ໃນທ້າຍປີ 2021.
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