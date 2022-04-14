ສະບາຍດີທ່່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊິວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນ ຂອງ
ວີໂອເອ ປະຈຳແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຟັງການໂອ້ລົມກັບບັນດາສະມາຊິກ
ສັງຄົມລາວຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆຂອງສະຫະລັດ ແລະປະເທດຝຣັ່ງ. ຫລັງຈາກໄດ້ມີການ
ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເປັນເວລາ 2 ປີ ທີ່ກິດຈະການເກືອບທຸກຢ່າງ ຮວມທັງພິ
ທີທາງສາດສະໜາໄດ້ຖືກໂຈະໄວ້. ບັດນີ້ ການສະຫລອງບຸນປີໃໝ່ລາວ ພ.ສ 2565
ແລະສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ຕາມເຂດທ້ອງຖິ່ນຂອງໃຜລາວກຳລັງດຳເນີນໄປຢ່າງເຕັມທີ. ຊຶ່ງ
ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະບາຍດີປີໃໝ່ ປີນີ້ ແມ່ນປີຂານຫລືປີເສືອ ພ.ສ 2565 ຊາວລາວຢູ່ ທົ່ວໂລກ ພ້ອມ
ດ້ວຍຊາວພຸດອື່ນໆທີ່ນັບຖືນິກາຍຫິນະຍານ ກຳລັງເລີ້ມພາກັນ ສະຫລອງບຸນປີໃໝ່
ກັນຢ່າງມ່ວນຊື່ນ ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຕົ້າໂຮມ ກັນມາເປັນເວລາສອງປີເນື່ອງ
ຈາກການລະບາດຄວິດ-19.
ທ່າມກາງລະດູບານ ໃໝ່ ອາກາດເລີ້ມອົບອຸ່ນຂຶ້ນມາ ບັດນີ້ຊາວອາເມຣິກັນ ພ້ອມ
ດ້ວຍຊາວຝັ່ງເຊື້ອ ສາຍລາວ ແລະຢູ່ແຫ່ງອື່ນໆ ຕ່າງກໍພາກັນສະຫລອງບຸນປີໃໝ່ລາວ
ຢ່າງເຕັມທີ່ ເລີີ້ມແຕ່ວັນສຸກມຶ້ອື່ນນີ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ແຕ່ລະເຂດທ້ອງຖິ່ນຂອງໃຜລາວ
ກໍມີ ການສລອງຕ່າງກັນ ແລ້ວແຕ່ສະພາບສິ່ງແວັດລ້ອມ. ຢູ່ທີ່ວັດພຸດທະທຳມະຣາມ
ໃນລັດອໍເຣກັນ ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງສະຫະລັດມີການສະຫລອງ
ກັນແບບຕັກບາດກັນທຳມະດາ ເພາະຍັງຖືກຜົນກະທົບ ຈາກການ ລະບາດຂອງ
ໂຄວິດ-19.
ທ່ານຈັນສົມ ສິຣິວັນ ສະມາຊິກອາວຸໂສ ປະຈຳເຂດນີ້ ໄດ້ກ່າວເຖິງຂອບເຂດ ຈຳກັດ
ແລະຄວາມໝາຍຂອງການສະຫລອງບຸນປີໃໝ່ລາວປີນີ້ສູ່ ວີໂອເອ ຟັງວ່າ:
ບັດນີ້ເຮົາຈະນຳພາທ່ານຟັງການໂອ້ລົມກັບ ທ່ານບົວສອນ ອ່ອນຈິດ ປະທານວັດ
ລາວ ບ້ານລ້ານຊ້າງຢູ່ໃນລັດຫລຸຍເຊຍນາ ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກກາງໃຕ້ສຸດຂອງ
ສະຫະລັດ. ບ້ານລ້ານຊ້າງແມ່ນໝູ່ບ້ານລາວອາເມຣິກັນ ທີ່ບໍ່ມີຄົນເຊື້ອຊາດອື່ນ
ຢູ່ປະປົນ. ບ້ານລ້ານຊ້າງ ມີວັດ ແລະຖະໜົນຫລາຍເສັ້ນ ທີ່ໃສ່ຊື່ແຂວງຕ່າງໆ
ຂອງປະເທດລາວ. ທ່ານບົວສອນ ອ່ອນຈິດ ໄດ້ກ່າວເຖິງລາຍການບຸນ ແລະ
ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ທີ່ຈະມີຊາວລາວອາເມຣິກັນເດີນທາງມາຈາກລັດຕ່າງໆເຂົ້າມາ
ຮ່ວມສະຫລອງບຸນ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ອະທິບາຍສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ບັດນີ້ ເຮົາຈະນຳພາທ່ານໄປ ຟັງການໂອ້ລົມກັບ ທ່ານບຸນມາກ ອາເລັກສ໌ ສີສຸວັນ
ປະທານໂຮງຮຽນຈຳປາຢູ່ເມືອງສະຕຣາສບວກ ປະເທດຝຣັ່ງ. ທ່ານບຸນມາກ ກໍ
ແມ່ນສະມາຊິກສັງຄົມລາວຝຣັ່ງອີກຄົນນຶ່ງທີ່ຫ້າວຫັນນຳພາສັງຄົມລາວ ຮັກສາ
ວັດທະນາທຳລາວ ແລະກຳລັງຫ້າງຫາ ສະຫລອງບຸນປີໃໝ່ລາວຢ່າງ ຄຶກຄຶ້ນ ຫລັງ
ຈາກສອງປີທີ່ໄດ້ມີການເກືອດຫ້າມເນື່ອງຈາກໂຄວິດ-19. ທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງລາຍ
ການສະຫລອງບຸນປີນີ້ສູ່ ວີໂອເອ ຟັງວ່າ:
ການສະຫລອງບຸນປີໃໝ່ ພ.ສ 2565 ເປັນປີເລີ້ມຕົ້ນໃໝ່ ຫຼັງຈາກໄດ້ຖືກລົບກວນ
ຈາກການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ແລະທຸລະກິດຕ່າງໆໄດ້ເລີ້ມຄ່ອຍໆປະຕິບັດກັນ
ຄືນອີກຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ໃນວາລະໂອກາດບຸນປີໃໝ່ລາວ ພ.ສ 2565 ນີ້ ພວກ
ຂ້າພະເຈົ້າ ຄະນະຈັດທຳລາຍການວິທະຍຸວີໂອເອ ພາກພາສາລາວຂໍຖືໂອກາດນີ້
ອ່ວຍໄຊໃຫ້ພອນ ແກ່ບັນດາທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຢູ່ໃກ້ແລະໄກ ທຸກທ່ານຈົ່ງມີແຕ່ຄວາມສຸກ
ສົມຫວັງ ທຸກປະການດ້ວຍເຖີດ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ