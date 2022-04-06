ສິດຍາພິບານ ຈອນ ພຣະສະຫວັດ ອາຈານສອນສາດສະໜາຄຣິສ ທີ່ເມືອງສະຕັອກ
ຕັນ ໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ ເສຍຊີວິດແລ້ວ ຮວມອາຍຸໄດ້ 65 ປີ.
ສິດຍາພິບານຈອນ ພຣະສະຫວັດ ມີໂບດຊື່ວ່າ “ລາວຄຣິສຕຽນອາລລາຍເຊີຈ ຢູ່ເມືອງ
ສະຕັອກຕັນ (Lao Christians alliance Church Stockton) ໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ.
ທ່ານແລະພັນລະຍາ ໄດ້ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວໂຄວິດ-19 ຢູ່ທີ່ ໂຮງໝໍ ເມືອງຊາກຣາ
ເມັນໂຕ (Sacramento) ແຕ່ກໍຫາຍດີ ແລະອອກຈາກ ໂຮງໝໍກັບໄປພັກຜ່ອນຢູ່ບ້ານ
ແລະເຮັດວຽກການຢ່າງເປັນປົກກະຕິແລ້ວ.
ແຕ່ຫວ່າງສອງອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ສິດຍາພິບານ ຈອນ ພຣະສະຫວັດ ໄດ້ເລີ້ມ ມີີອາ
ການບໍ່ສະບາຍເຈັບທ້ອງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ກັບໄປໂຮງໝໍອີກ. ຕົກມາເຖິງຕອນເຊົ້າວັນທີ 25
ມີນາ ຍານາງຊານິຕາ ພຣະສະຫວັດ ຜູ້ເປັນພັນລະຍາ ໄດ້ຍິນສຽງ ສິດຍາພິບານ
ຈອນ ລົ້ມລົງຢູ່ໃນເຮືອນຄົວແລ້ວຮ້ອງໃຫ້ມາຊ່ວຍ. ລົດໂຮງໝໍມາຮັບເອົາ ສິດຍາພິ
ບານ ຈອນ ໄປໂຮງໝໍ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ນຶ່ງຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາ ສິດຍາພິບານຈອນ ກໍໄດ້ເສຍ
ຊີວິດ ດັ່ງທີ່ຍານາງຊານິຕາ ໄດ້ກ່າມວສູ່ວີໂອເອ ຟັງວ່າ:
ສິດຍາພິບານ ຈອນ ພຣະສະຫວັດເກີດວັນທີ 10 ເດືອນ 9 1957 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ. ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ສະຫະລັດ ໃນປີ 1980 ຕໍ່ມາໄດ້ແຕ່ງງານກັບຍານາງຊານິ
ຕາ ມີລູກສາວສອງຄົນແລະລູກຊາຍຄົນນຶ່ງ. ສິດຍາພິບານຈອນ ເກີດຢູ່ໃນສັງຄົມພຸດ
ທະສາດສະໜາ ແຕ່ໄດ້ປ່ຽນມານັບຖືສາດສະໜາຄຣິສ ແລະ ເລີ້ມສອນສາດສະໜາ
ຄຣິສ ມາແຕ່ປີ 2011.
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