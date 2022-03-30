ສົງຄາມລະຫວ່າງ ຢູເຄຣນ ກັບຣັດເຊຍ ໄດ້ດຳເນີນມາໄດ້ກວ່ານຶ່ງເດືອນແລ້ວ ແລະ
ຍັງບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍວ່າຈະມີການຢຸດຍິງ. ຊາວຢູເຄຣນປະມານ 3 ລ້ານກວ່າ ຄົນໄດ້ພາ
ກັນອົບພະຍົບຫຼົບໜີີໄປຂໍລີ້ໄພຢູ່ປະເທດໂປແລນ ຊຶ່ງເປັນເພື່ອນບ້ານ ແລະອີກຫຼາຍ
ແສນຄົນ ກໍພາກັນໄປຂໍລີ້ໄພ ຢູ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ໃກ້ຄຽງອື່ນໆ.
ໂປແລນ ໄດ້ເປີດອ້ອມແຂນຕ້ອນຮັບເອົາອົບພະຍົບຊາວຢູເຄຣນ ຫຼາຍກວ່າປະເທດ
ອື່ນໆ ດ້ວຍຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ. ທ່ານບຸນຕິ ທຳ ຊຶ່ງເປັນຊາວໂປແລນເຊື້ອສາຍ
ລາວຄົນນຶ່ງ ຢູ່ເມືອງກາໂຕວິແຊ (Katowice) ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ອາ ສາສະໝັກ ໄປ
ຊ່ວຍລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການແກ່ພວກອົບພະ ຍົບຢູເຄຣນ ດັ່ງທ່ານ
ບຸນຕິ ທຳ ໄດ້ເລົ່າສູ່ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ຢູ່ໃນບັນດາອົບພະຍົບ ມີຊາວຢູເຄຣນເຊື້ອສາຍລາວ ປະປົນຢູ່ນຳ ແຕ່ບໍ່ຫຼາຍ ແລະບໍ່
ສາມາດບອກໄດ້ວ່າ ໄປຕົກຢູ່ໃສ. ທ່ານບຸນຕິ ທຳ ເຄີຍໄດ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ໄດ້ໂອ້ລົມນຳເຂົາ
ເຈົ້າ ແລະບັດນີ້ໄດ້ຂາດການຕິດຕໍ່.
ຫຼາຍປະເທດຢູໂຣບ ໄດ້ຮັບເອົາຊາວອົບພະຍົບຢູເຄຣນເຂົ້າໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ຢູ່ໃນ
ປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຊາວຢູເຄຣນສ່ວນຫຼາຍມີຄວາມຫວັງ ທີ່ຈະກັບຄືນເມືອບ້ານເກີດ
ເມືອງນອນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ສ່ວນຢູ່ສະຫະລັດ ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປະກາດທີ່
ຈະຮັບເອົາອົບພະຍົບຢູເຄຣນ 100,000 ຄົນ ເຂົ້າມາຕັ້ງ ຖິ່ນຖານຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
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