ກຸ່ມຕາລິບານ ໄດ້ສັ່ງຫ້າມ ການອອກອາກາດລາຍການຂ່າວຂອງ VOA ແລະຂອງອົງການຂ່າວ BBC

ກຸ່ມຕາລິບານ ໄດ້ສັ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ສະຖານີໂທລະພາບເອກະຊົນໃນອັຟການິສຖານ ອອກອາກາດ ລາຍການຂອງສຽງອາເມຣິກາ (VOA) ແລະລາຍການ ຂອງອົງການຂ່າວ BBC ຂອງອັງກິດ.
ການຫ້າມດັ່ງກ່າວ ຖືເປັນຂໍ້ຈໍາກັດຫຼ້າສຸດຂອງກຸ່ມອິສລາມຫົວຮຸນແຮງ ທີ່ໄດ້ບັງຄັບສື່ມວນຊົນອັຟການິສຖານຕັດຮອນສິດເສລີພາບຂອງການນໍາສະເໜີຂ່າວ ນັບຕັ້ງແຕ່ການເຂົ້າມາປົກຄອງປະເທດ ໃນເດືອນສິງຫາຂອງປີແລ້ວນີ້.
ອົງການຂ່າວສຽງອາເມຣິກາ ຫຼື VOA, ເຊິ່ງມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ໃນນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນໄດ້ຕ້ອງຕິກຸ່ມຕາລິບານໃນທັນທີ ທີ່ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຢຸດການອອກອາກາດ ລາຍການຕ່າງໆຂອງ VOA.
“ພວກເຮົາໄດ້ຂໍໃຫ້ກຸ່ມຕາລິບານຈົ່ງພິຈາລະນາຄືນໃໝ່ເຖິງການຕັດສິນໃຈທີ່ເປັນບັນຫາ ແລະບໍ່ເປັນຈັ່ງໂຊກນີ້,” ທ່ານນາງໂຢລານດາ ໂລເປສ (Yolanda Lopez), ຜູ້ບໍລິຫານຊົ່ວຄາວຂອງ VOA ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການໃນມື້ວັນອາ ທິດວານນີ້. “ເນື້ອຫາຂອງຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ກຸ່ມຕາລິບານພະຍາຍາມກໍານົດນັ້ນ ແມ່ນຕໍ່ຕ້ານອິດສະຫຼະພາບໃນການປາກເວົ້າ ຂອງປະຊາຊົນຊາວອັຟການິສຖານທີ່ຄວນຈະໄດ້ຮັບ,” ທ່ານນາງໂລເປສ ກ່າວ.
ການອອກອາກາດຂອງລາຍການສຽງອາເມຣິກາ ແມ່ນໃຊ້ເວລາຢູ່ເຄິ່ງຊົ່ວໂມງໃນການນໍາສະເໜີຂ່າວໃນພາສາພາສໂຕ (Pashto) ແລະດາຣີ (Dari), ເຊິ່ງເປັນສອງພາສາຫຼັກໆ ທີ່ເວົ້າຢູ່ໃນອັຟການິສຖານໃນ 5 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ສໍາລັບຄູ່ຮ່ວມອັຟການິສຖານ, ອົງການຂ່າວ ໂຕໂລ ແລະໂທລະພາບ ຊາມເຊດ (Shamshad TV).
ທ່ານນາງໂລເປສ ໄດ້ກ່າວເສີມວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຜິດຫວັງ ແລະເສຍໃຈໃນຄໍາສັ່ງຂອງກຸ່ມຕາລິບານທີ່ມີຕໍ່ຄູ່ຮ່ວມທາງໂທລະພາບຂອງພວກເຮົາໃນປະເທດດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງພວກເຮົາໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນຄວາມຈິງແກ່ປະຊາຊົນຂອງປະເທດອັຟການິສຖານ ເປັນສິ່ງນຶ່ງທີ່ VOA ຈະຍັງຄົງດໍາເນີນຕໍ່ໄປທາງໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ ແລະອິນເຕີເນັດເວັບໄຊທ໌ www.pashtovoa.com ແລະ www.darivoa.com ຕະຫຼອດຮອດສື່ສັງຄົມອອນລາຍ.”
ຫົວໜ້າຝ່າຍບໍລິຫານດ້ານພາສາຂອງອົງການຂ່າວ BBC World ກໍຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຸ່ມຕາລິບານ ຈົ່ງຍົກເລີກຂໍ້ຈໍາກັດດັ່ງກ່າວ ໃນທັນທີ.
“ການອອກຂ່າວທາງໂທລະພາບຂອງ BBC ພາກພາສາພາສໂຕ, ເປີເຊຍ ແລະອຸສເບັກກິສຖານ ໄດ້ຖືກຕັດອອກຈາກການອອກອາກາດໃນອັຟການິສຖານ ລຸນຫຼັງທີ່ກຸ່ມຕາລິບານ ໄດ້ມີຄໍາສັ່ງໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມໂທລະພາບ ຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ຖອດຜູ້ປະກາດຂ່າວນານາຊາດຫຼາຍຄົນ ອອກຈາກລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງພວກເຂົາ,” ທ່ານຕາລິກ ຄາຟາລາ (Talik Kafala) ກ່າວຢືນຢັນ ກ່ຽວກັບຖະ ແຫຼງການດັ່ງກ່າວ ໃນມື້ວັນອາທິດວານນີ້.
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