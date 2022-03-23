ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນິໂອ ກູເຕເຣັສກ່າວ
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ສົງຄາມທີ່ “ບໍ່ສາມາດເອົາຊະນະໄດ້” ໃນຢູເຄຣນ “ຈະບໍ່
ມາຮອດໃສ” ແລະເຖິງເວລາແລ້ວ ທີ່ທຸກພັກຝ່າຍມາເຈລະຈາກັນເພື່ອຢຸດຍິງ.
ທ່ານກູເຕເຣັສ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຢູ່ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າ
“ຈາກການເຂົ້າຫາບັນດາຜູ້ພົວພັນຕ່າງໆ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງອົງປະກອບທາງການ
ທູດ ກຳລັງເຜີຍໃຫ້ເຫັນພາບກ່ຽວກັບຫຼາຍໆບັນຫາທີ່ສຳຄັນ ມີພຽງ ພໍຢູ່ເທິງໂຕະ
ເພື່ອຈະຍຸຕິການເປັນປໍລະປັກ ໃນເວລານີ້. ແລະທຳການເຈລະ ຈາກັນຢາງຈິງຈັງ
ດຽວນີ້.”
ທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆກ່ຽວກັບວ່າ ອາດຈະມີໂອກາດຕົກລົງກັນໄດ້ລະ
ຫວ່າງທຸກພັກຝ່າຍ ຕໍ່ບັນຫາສຳຄັນໆ ຫຼືຜູ້ໃດທີ່ຈະເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຈາກຈຳນວນ
ຫຼາຍໆຄົນທີ່ອາດຈະເປັນນັ້ນ. ແຕ່ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ
ເຊີເລັນສ໌ກີ ໄດ້ປະຖິ້ມຄຳຮຽກຮ້ອງທີ່ສຳຄັນໃນໄລຍະບໍ່ເທົ່າໃດມື້ທີ່ຜ່ານມາວ່າ
ຢູເຄຣນຍັງມີສິດເຂົ້າຮ່ວມອົງການເນໂຕ້ ໃນຂະນະທີ່ເທິກີ ແລະອິສຣາແອລ ແມ່ນ
ຮວມຢູ່ໃນບັນດາປະເທດທີ່ອາດຈະເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍນັ້ນ.
ທ່ານກູເຕເຣສ ຜູ້ທີ່ມັກເວົ້າອອກມາສະເໝີກ່ຽວກັບສົງຄາມ ແລະລະບຸຊື່ຣັດເຊຍວ່າ
ເປັນຜູ້ຮຸກຮານນັ້ນ ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນຊາວຢູເຄຣນ ພວມ “ທົນທຸກທໍລະມານຄືກັນ
ກັບຢູ່ໃນນາລົກ” ນັບແຕ່ມົສກູໄດ້ເລີ້ມ “ການບຸກໂຈມຕີຄັ້ງໃຫຍ່” ເກືອບນຶ່ງເດືອນ
ທີ່ຜ່ານມາ.
“ການຖີ້ມລະເບີດຢ່າງເປັນລະບົບ ທີ່ສ້າງຄວາມຢ້ານກົວໃຫ້ພົນລະເຮືອນ. ການຍິງ
ໃສ່ໂຮງໝໍຕ່າງໆ ໂຮງຮຽນ ອາຄານທີ່ພັກພາອາໄສແລະບ່ອນລີ້ໄພ” ທີ່ທ່ານ ເວົ້າວ່າ
ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ປະມານ 10 ລ້ານຄົນ ຕ້ອງຫລົບໜີໄປຈາກບ້ານເຮືອນເຂົາເຈົ້າ ແລະ
ແມ່ນກະທັງອອກຈາກປະເທດໄປ.
ຫົວໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ປະກາດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ການສືບ
ຕໍ່ເຮັດສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ ແມ່ນເປັນທີ່ຮັບເອົາບໍ່ໄດ້ ທາງດ້ານສິນທຳ ປົກປ້ອງບໍ່ໄດ້
ທາງດ້ານການເມືອງ ແລະໄຮ້ສາລະທາງດ້ານການທະຫານ.”
ທ່ານໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປິດລ້ອມຂອງຣັດເຊຍ ຢູ່ເມືອງທ່າມາຣີອູໂປລ ທາງພາກ
ໃຕ້ຂອງຢູເຄຣນ ທີ່ໄດ້ທົນທຸກມາໄດ້ຫຼາຍອາທິດແລ້ວຈາກການຍິງຖະຫຼົ່ມ ແລະຖີ້ມ
ລະເບີດ ແລະທ່ານກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນມັນຈະແຕກ ປະເທດດັ່ງກ່າວກໍບໍ່ສາມາດ “ຢຶດ
ຄອງເມືອງຕໍ່ເມືອງ ຖະໜົນຕໍ່ຖະໜົນ ເຮືອນຕໍ່ເຮືອນ.”
ທ່ານກູເຕເຣສ ໄດ້ເຕືອນວ່າ “ສົງຄາມດັ່ງກ່າວນີ້ ເອົາຊະນະບໍ່ໄດ້. ໃນບໍ່ຊ້າ ຫຼື ໄວ
ມັນຈະຕ້ອງຍ້າຍຈາກສະໜາມລົບ ໄປຫາໂຕະສັນຕິພາບ. ນັ້ນເປັນທີ່ຫລີກ ລ່ຽງບໍ່ໄດ້.”
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