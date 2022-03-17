ເກົາຫຼີເໜືອ ຍັງມິດງຽບ ກ່ຽວກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວ ໃນການຍິງລູກສອນໄຟ ທີ່ຊາກຫັກພັງ ຕົກລົງໃກ້ກັບພຽງຢາງ

ເກົາຫຼິເໜືອ ຍັງມິດງຽບຢູ່ກ່ຽວກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນການຍິງລູກສອນໄຟ ທີ່ພາໃຫ້
ເກີດລະເບີດຢູ່ກາງອາກາດ ມີລາຍງານວ່າຊາກຂອງລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວໄດ້ກະຈັດ
ກະຈາຍ ຢູ່ໃກ້ກັບນະຄອນຫຼວງພຽງຢາງ.
ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງເຫດລະເບີດທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ໃນມື້ກ່ອນນີ້. ອົງການຂ່າວຂອງລັດຖະບານເກົາຫຼີເໜືອ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຈະລາຍ
ງານໃຫ້ຊາບ ກ່ຽວກັບການຍິງລູກສອນໄຟ ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງມື້ຕໍ່ມາ ແຕ່ໄດ້ມີປະ
ຫວັດທີ່ປະປົນກັນ ກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍເຖິງຄວາມລົ້ມແຫຼວງຂອງລູກສອນໄຟ.
ລູກສອນໄຟໄດ້ລະເບີດຢູ່ກາງອາກາດ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກໄດ້ຍິງຂຶ້ນໄປຈາກສະໜາມບິນ
ສາກົນຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ອີງຕາມລາຍງານຂອງກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້.
ອົງການຂ່າວຍອນຮັບຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ລາຍງານວ່າ ການລະເບີດດັ່ງກ່າວແມ່ນເກີດ
ຂຶ້ນ ຢູ່ໃນຄວາມສູງບໍ່ຮອດ 20 ກິໂລແມັດ. ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າແມ່ນຫຍັງ
ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດ.
ອົງການຂ່າວ NK ທີ່ມີແຫຼ່ງຂ່າວຢູ່ໃນເກົາຫຼີເໜືອຢູ່ນະຄອນຫຼວງໂຊລ ກ່າວວ່າ ຊາກ
ຂອງລູກສອນໄຟ ໄດ້ຕົກລົງຢູ່ໃນ ຫຼືຶໃກ້ກັບນະຄອນຫຼວງເກົາຫຼີເໜືອ ໂດຍອ້າງເຖິງ
ຮູບພາບ ແລະບັນດາຜູ້ເຫັນເຫດການກ່ຽວກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວຂອງການຍິງລູກສອນ
ໄຟດັ່ງກ່າວ.
ອົງການຂ່າວ NK ໄດ້ລາຍງານວ່າ “ພາບຖ່າຍທີ່ອົງການຂ່າວ NK ໄດ້ເຫັນນັ້ນ ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນ ໄຟແດງວົງມົນແລະຄວັນດຳເປັນສາຍ ໃນຕອນສຸດທ້າຍຂອງລູກສອນໄຟ ທີ່
ທະຍານຂຶ້ນຊິກແຊັກໄປມາໃນທ້ອງຟ້າ.”
ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ຊາກຂອງລູກສອນໄຟໄດ້ຕົກລົງໃສ່ເຂດທີ່ມີຄົນອາໄສຢູ່ ຢ່າງໜາ
ແໜ້ນຫຼືບໍ່ ແຕ່ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ເຕືອນວ່າ ອັນຕະລາຍບໍ່ພຽງແຕ່ມາ ຈາກຊາກຂອງ
ລູກສອນໄຟທເຕົກລົງມາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມາຈາກອາຍພິດຮ້າຍແຮງຂອງຈັກລູກສອນ
ໄຟນຳດ້ວຍ.
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