ສຫລ ຢ້ານວ່າການໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຈິງ ຂອງຣັດເຊຍທີ່ເວົ້າວ່າມີການຜະລິດອາວຸດຊີວະພາບ ຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ຈະມີຄວາມຮ້າຍແຮງຫລາຍຂຶ້ນ

ຄໍາສັນລະເສີນຕໍ່ວິທີການທີ່ອົງການຕ່າງໆ ຂອງສະຫະລັດຮັບປະກັນແລະແບ່ງ ປັນຂ່າວລັບ ກ່ຽວກັບແຜນການຂອງຣັດເຊຍທີ່ຈະບຸກໂຈມຕີຢູເຄຣນກໍາລັງຖືກເຮັດໃຫ້ຫລຸດໜ້ອຍຖອຍລົງໂດຍຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນວ່າ ນຶ່ງໃນການໂຄ ສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຈິງ ຂອງວັງເຄຣັມລິນກໍາລັງເລີ້ມມີຂຶ້ນ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະໃນປະເທດຕາເວັນຕົກ.
ເປັນເວລາຫຼາຍມື້ແລ້ວທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ທຳນຽບຂາວ, ກະຊວງການຕ່າງ ປະເທດ ແລະທຳນຽບຫ້າແຈ ໄດ້ຜັກດັນຄືນຕໍ່ການກ່າວອ້າງຂອງມົສກູ - ຊຶ່ງໄດ້ຖືກນໍາມາເວົ້າຊໍ້າຄືນນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍຊ່ອງຂອງສື່ສັງຄົມຈາກຝ່າຍຂວາຈັດ ແລະ ຊ້າຍຈັດ, ຕະຫຼອດທັງອົງການສື່ມວນຊົນຕົ້ນຕໍບາງແຫ່ງໃນສະ ຫະລັດ - ວ່າ ທະຫານຂອງຣັດເຊຍໄດ້ພົບເຫັນແລະໃນບາງກໍລະນີ ກໍແມ່ນກະທັ້ງທໍາລາຍຫ້ອງທົດລອງອາວຸດຊີວະພາບ ຂອງຢູເຄຣນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກສະ ຫະລັດ.
ທ່ານມາກ ວານເນີ (Mark Warner), ປະທານຄະນະກຳມາທິການສືບລັບຂອງສະພາສູງທີ່ມາຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ກ່າວຕໍ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບຂັ້ນສູງຂອງສະຫະລັດໃນກອງປະຊຸມຮັບຟັງລາຍງານໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຢ້ານວ່າ ອັນນີ້ອາດຈະເປັນທິດທາງໃໝ່ ຂອງການປະຕິບັດງານດ້ານໃຫ້ຂ່າວປອມທີ່ສໍາຄັນຂອງຣັດເຊຍ.
ສະມາຊິກສະພາສູງມາໂຄ ຣູບີໂອ (Marco Rubio) ຈາກພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ມີຕໍາແໜ່ງສູງໃນຄະນະກໍາມະການນັ້ນ ກ່າວວ່າການກ່າວຫາຂອງຣັດເຊຍ, ບວກກັບຄຳເຫັນທີ່ຜ່ານມາໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດຈໍານວນນຶ່ງໄດ້ "ເຮັດໃຫ້ບາງຄົນມີຄວາມຮູ້ສຶກໂກດເຄືອງ."
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບຂອງສະຫະລັດໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າອອກມາ ໂດຍໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າໃນຂະນະທີ່ມີອັນທີ່ເອີ້ນວ່າຫ້ອງທົດລອງຊີວະພາບຫລາຍສິບແຫ່ງຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ແຕ່ວຽກງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນສຸມໃສ່ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະປ້ອງກັນໂຣກລະບາດ ແລະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຕິດແປດ ແລະ ກໍບໍ່ມີຫຍັງອີກນອກເໜືອໄປຈາກນັ້ນ.
"ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວົ້າຢ່າງຈະແຈ້ງເລີຍ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ປະເມີນວ່າຢູເຄຣນກໍາລັງ ດໍາເນີນການຜະລິດອາວຸດທາງຊີວະພາບ ຫຼືອາວຸດນິວເຄລຍເລີຍ ... ມັນເປັນການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອທີ່ຣັດເຊຍກໍາລັງເອົາອອກມາໃຊ້," ນັ້ນຄືຄໍາເວົ້າຂອງຜູ້ອໍານວຍການຂອງອົງການສືບລັບແຫ່ງຊາດ, ທ່ານນາງອາວຣີລ ເຮນສ໌ (Avril Haines) ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາ.ຜູ້ອໍານວຍການຂອງອົງການສືບລັບແຫ່ງຊາດ, ທ່ານນາງອາວຣີລ ເຮນສ໌ (Avril Haines) ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະກໍາມະການດ້ານສືບລັບໃນລັດຖະສະພາສະຫະລັດ, ວັນທີ 10 ມີນາ, 2022.
ທ່ານນາງເຮນສ໌ ກ່າວຕື່ມວ່າ ເຖິງແມ່ນໃນເມື່ອກ່ອນວໍຊິງຕັນໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອບາງຢ່າງແຕ່ມັນກໍຢູ່ໃນສະພາບການດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບແລະກໍເປັນຄືກັນກັບການທີ່ສະຫະລັດໄດ້ໃຫ້ບັນດາປະເທດອື່ນໆ ທີ່ມີສະຖານທີ່ຄົ້ນຄ້ວາທາງການແພດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
ທ່ານນາງເຮນສ໌ ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ການໂຄສະນາເພື່ອສ້າງອິດທິພົນນີ້ ແມ່ນສອດຄ່ອງຢ່າງສົມບູນແບບກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງຣັດເຊຍທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານເພື່ອກ່າວຫາສະຫະລັດວ່າ ເປັນຜູ້ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນວຽກງານອາວຸດຊີວະພາບໃນສະໄໝອະດີດສະຫະພາບໂຊວຽດ."
ຫົວໜ້າສາຍລັບຂອງສະຫະລັດ ກໍເວົ້າຢ່າງເປີດແປນແບບນັ້ນເຊັ່ນກັນ.
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