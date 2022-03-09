ກົດໝາຍອອກໃໝ່ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ນິວຊີແລນສາມາດກັກຊັບສິນຂອງຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຣັດເຊຍໄດ້ ຄາດວ່າຈະຖືກຮັບຜ່ານໃນອາທິດນີ້. ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງໂທດໃໝ່ຕໍ່ຣັດເຊຍ —ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການບຸກໂຈມຕີຢູເຄຣນ ແມ່ນຈະອະນຸຍາດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາມາດແນເປົ້າໝາຍລົງໂທດຕໍ່ບຸກຄົນ, ການບໍລິການ, ບໍລິສັດ ແລະຊັບສິນຕ່າງໄດ້. Phil Mercer ມີລາຍງານເລື້ອງ ນີ້ມາຈາກນະຄອນຊິດນີ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ນິວຊີແລນລົງໂທດສະເພາະປະເທດໃດນຶ່ງ ເປັນເທື່ອທຳອິດ.
ປະເທດໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກໃຕ້ແຫ່ງນັ້ນ ປັດຈຸບັນແມ່ນສາມາດປະຕິບັດການລົງໂທດໄດ້ພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດວາງອອກມາເທົ່ານັ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຣັດເຊຍໄດ້ໃຊ້ສິດຢັບຢັ້ງມັນ ໃນສະພາດັ່ງກ່າວນັ້ນຊຶ່ງສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ມີການລົງໂທດເກີດຂຶ້ນໄດ້.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈາຊິນດາ ອາເດິນກ່າວວ່າ ການລົງໂທດພຽງຝ່າຍດຽວຂອງລັດຖະບານຂອງທ່ານນາງ ທີ່ໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນມາຈາກການບຸກໂຈມຕີຢູເຄຣນ -ຈະຢຸດກຳປັ່ນໂດຍສານໃຫຍ່ພິເສດ, ກຳປັ່ນທົ່ວໄປ ແລະເຮືອບິນທີ່ເປັນຂອງບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນເຂດໜ່ານນ້ຳ ຫຼືໜ່ານຟ້າຂອງປະເທດນັ້ນໄດ້. ມາດຕະການດັ່ງກ່າວຈະຂະຫຍາຍໄປເຖິງບັນດາຜູ້ມີອຳນາດທັງຫລາຍຂອງຣັດເຊຍ ແລະບັນດາປະເທດທີ່ສະໜັບສະໜູນຣັດເຊຍ, ລວມທັງເບລາຣຸສ ອີກດ້ວຍ.
ລັດຖະບານແວລລິງຕັນ ຍັງໄດ້ອອກບັນຊີລາຍຊື່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນ 100 ຄົນເດີນທາງໄປນິວຊີແລນອີກ.
ທ່ານນາງອາເດິນກ່າວ ໃນວັນຈັນຜ່ານມາວ່າ ກົດໝາຍໃໝ່ນີ້ຈະສ້າງຜົນເສຍຫາຍທາງດ້ານການເງິນ ແລະທາງການເມືອງຕໍ່ຣັດເຊຍຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ ຊຶ່ງທ່ານນາງກ່າວດັ່ງນີ້:
“ມັນຈະແນໃສ່ຄວາມສຳພັນທາງເສດຖະກິດ ຫຼືດ້ານຍຸດທະສາດເຫລົ່ານັ້ນຂອງຣັດເຊຍ, ລວມທັງບັນດາຜູ້ມີອຳນາດທັງຫລາຍ. ການລົງໂທດຈະກັກຊັບສິນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນນິວຊີແລນໄວ້. ມັນຍັງຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ທີ່ຖືກລົງໂທດນັ້ນ ເຄື່ອນຍ້າຍ ຊັບສິນໄປນິວຊີແລນ ຫຼືນໍາໃຊ້ລະບົບການເງິນຂອງພວກເຮົາ ເປັນບ່ອນຫລົບ ຫລີກການລົງໂທດ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ວາງອອກໂດຍປະເທດອື່ນອີກດ້ວຍ."
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດນິວຊີແລນ, ທ່ານນາງນາໄນອາ ມາຮູຕາ (Nanaia Mahuta) ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ການລົງໂທດຂອງນາໆຊາດ ທີ່ວາງອອກຕໍ່ຣັດເຊຍ ຈະເປັນ "ກຳແພງແຫ່ງການຕໍ່ຕ້ານ" ແລະສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປເຖິງມົສກູວ່າ ການບຸກໂຈມຕີຢູເຄຣນແມ່ນຜິດ.
ສ່ວນລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍກ່າວວ່າ ຕົນຈະນຳສະເໜີການລົງໂທດເພີ່ມຕື່ມອີກຕໍ່ກັບ "ຜູ້ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ." ລັດຖະມົນຕີການ ຕ່າງປະເທດປະເທດນັ້ນ ທ່ານນາງມາຣີສ ເພນ (Marise Payne) ກ່າວໃນ ວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ການລົງໂທດທາງດ້ານການເງິນຈະແນເປົ້າໃສ່ສະມາຊິກ ຂອງກອງທັບຣັດເຊຍທີ່ "ຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດການໂຈມຕີທາງເຮືອ, ທາງບົກ ແລະທາງອາກາດຕໍ່ຢູເຄຣນ."
ທ່ານນາງເພນກ່າວວ່າ ລັດຖະບານແຄນເບີຣາ ຍັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບໍລິສັດ Facebook, Google ແລະ Twitter "ເພື່ອເອົາມາດຕະການຢັບຢັ້ງ ການເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຂ່າວທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາໂດຍສື່ມວນຊົນຂອງລັດຖະບານຣັດເຊຍຢູ່ພາຍໃນອອສເຕຣເລຍອີກ."
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