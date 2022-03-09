ຫຼັງຈາກການລະບາດໂຄວິດ-19 ມາເປັນເວລາກວ່າສອງປີທີ່ຜ່ານມາ ບັດນີ້ຢູ່ປະເທດຝຣັ່ງ ເລີິ້ມແຕ່
ວັນຈັນ ທີ 14 ມີນາ ອາທິດໜ້ານີ້ ລັດຖະບານໄດ້ປະກາດຜ່ອນຜັນກົດລະບຽບການບໍ່ໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກ
ປ້ອງກັນໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຕໍ່ ໄປອີກ. ແຕ່ຍັງມີຢູ່ບາງບ່ອນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມໂດຍສະເພາະຢູ່ບ່ອນມີຄົນແອອັດເຊັນວ່າຢູ່ໃນລົດໄຟເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ ຊຶ່ງຍາປ້າສຸວັນຄໍາ ຣັດຕະນະອາໄສຢູ່
ເມືອງອັງໂຕນີ ຕັ້ງຢູ່ຊານນະຄອນຫຼວງປາຣີ ກ່າວສູ່ ວີໂອເອ ຟັງວ່າ
ທ່ານສົມຫວັງ ບູລົມ ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ເມືອງແອັກກີ ທາງ ພາກເໜືອຂອງປະເທດຝຣັ່ງ ມີລູກຊາຍ ແລະ
ລູກສາວ ກຳລັງຕຽມເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລ ກ່າວວ່ານັບແຕ່ວັນທີ 14 ມີນາ ຈະມາເຖິງນີ້ພວກ
ນັກຮຽນນັກສຶກສາ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃສ່ໜ້າກາກ ຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ ດັ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:
ປັດຈຸບັນນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ຈາກການລະບາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ລົດນ້ອຍຖອຍລົງ ຢູ່ທົ່ວໃນໂລກ ແຕ່ການເສຍຊີວິດ ທີ່ພົວພັນກັບພະຍາດດັ່ງ ກ່າວກໍຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ. ຫຼາຍໆຄົນທີ່ບໍ່ປະໝາດ ຍັງພາກັນໃສ່ໜ້າກາກຢູ່ຕໍ່ໄປ ອັນໄດ້ກາຍມາເປັນຄວາມລື້ງເຄີຍ ແລະປະເພີນີໄປແລ້ວ.
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