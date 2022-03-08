ຢາເສບຕິດທີ່ຜະລິດໄດ້ຢູ່ເຂດຊາຍແດນສາມຫຼ່ຽມຄຳລະຫວ່າງ ມຽນມາ-ລາວ-ໄທ ຄິດເປັນມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 70 ຕື້ໂດລາຕໍ່ປີ ທັງມີການຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນທຸກປີອີກດ້ວຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນມຽນມາ ແລະລາວນັ້ນ, ຊົງລິດ ໂພນເງິນມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານສົມສັກ ເທບສຸທິນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳໄທ ຖະແຫລງວ່າ ການປາບປາມຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງທີ່ເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຈີນ, ມຽນມາ, ລາວ, ໄທ, ກຳປູເຈຍແລະຫວຽດນາມນັ້ນສາມາດຈັບກຸມຜູ້ຕ້ອງຫາ ແລະຢຶດຢາເສບຕິດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນທຸກປີ ແຕ່ຍັງບໍ່ສາມາດປາບປາມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະພາບການຄ້າຢາເສບຕິດເບົາບາງລົງໄດ້ເລີຍ. ກົງກັນຂ້າມ ກັບປາກົດວ່າ ມີການຜະລິດຢາເສບຕິດເພີ່ມຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢາບ້າ ແລະຢາໄອສ໌ນັ້ນກໍຄືຢາເສບຕິດທີ່ຜະລິດຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ່ເຂດຊາຍແດນສາມຫຼ່ຽມມຽນມາ-ລາວ-ໄທຊຶ່ງອົງການຕ້ານອາດຊະຍາກຳ ແລະຢາເສບຕິດ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ຫລື UNODC ປະເມີນວ່າ ຢາເສບຕິດທີ່ຜະລິດຢູ່ໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 70 ຕື້ໂດລາຕໍ່ປີ, ດັ່ງທີ່ທ່ານສົມສັກໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ຈີນ, ຫວຽດນາມ, ລາວ, ກຳປູເຈຍ, ມຽນມາ ແລະໄທ ເປັນປະເທດຕົ້ນນໍ້າ ຊຶ່ງໃກ້ຊິດ ແຫຼ່ງຜະລິດຢາເສບຕິດ ຄືສາມຫຼ່ຽມຄຳ ຊຶ່ງໃນຂໍ້ມູນບ່ອນນີ້ ສຳນັກງານວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກຳແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (UNODC) ບອກວ່າ ປີນຶ່ງຢາເສບຕິດທີ່ສາມຫຼ່ຽມຄຳ ມີມູນຄ່າເຖິງ 70,000 ລ້ານໂດລາເປັນເງິນໄທກໍແມ່ນສອງລ້ານ ລ້ານກວ່າບາດ. ຈະດນີ້ເປັນເລື້ອງໃຫຍ່ໂຕມະໂຫລານຫຼາຍ ໃນການປາບປາມ.”
ທັງນີ້ ປະເທດລາວຖືກໃຊ້ເປັນທາງຜ່ານຂອງການລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດຈາກເຂດສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ໄປຕ່າງປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການຈັບກຸມນັກຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ ສ່ວນຢາເສບຕິດທີ່ຢຶດໄດ້ໃນແຕ່ລະຄັ້ງກໍມີປະລິມານເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຊຶ່ງກໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດຜ່ານລາວໄປຕ່າງປະເທດນັ້ນ ກໍຄືຂະບວນການຄ້າຂ້າມຊາດຂະໜາດໃຫຍ່ ມີເຄືອຂ່າຍຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລາວ ແລະປະເທດໃນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ໂດຍຈາກການຮ່ວມກວດລາດຕະເວນໃນແນວແມ່ນໍ້າຂອງລະຫວ່າງທາງການຕໍາຫຼວດຈີນ-ພະມ້າ-ລາວ-ໄທ ໃນຕະຫຼອດປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ສາມາດຈັບກຸມການລັກລອບຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ເຖິງ 8,325 ກໍລະນີ ຄວບຄຸມໂຕຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ 8,043 ຄົນ ແລະຢຶດຢາເສບຕິດປະເພດຕ່າງໆ ໄດ້ລວມກັນຫຼາຍກວ່າ 35 ໂຕນ.
ພົນຕີຄໍາກິ່ງ ຜຸຍຫລ້າມະນີວົງ, ຫົວໜ້າກົມຕຳຫຼວດໃຫຍ່ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຢືນຢັນວ່າ ໄດ້ມີການຂຶ້ນບັນຊີລາຍຊື່ນັກຄ້າຢາເສບຕິດທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍໃນການຕິດຕາມຈັບກຸມຕົວໃນໄລຍະຕໍ່ໄປນີ້ຈຳນວນ 2,299 ຄົນ ໃນນີ້ລວມທັງ 1,996 ຄົນ ທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດຂ້າມຊາດກັບ 196 ຄົນ ທີ່ພົ້ນໂທດແລ້ວ ແຕ່ຍັງສືບຕໍ່ການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ແລະ 7 ຄົນ ທີ່ຫຼົບໜີອອກຈາກສະຖານທີ່ຄຸມຂັງທັງຍັງໄດ້ມີການອອກໝາຍຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາຕື່ມອີກ 100 ຄົນ ທີ່ເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກການສືບສວນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະຍັງພົບອີກວ່າ ຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດຂ້າມຊາດໄດ້ນຳໃຊ້ 13 ພື້ນທີ່ໃນລາວສຳລັບການນໍາເຂົ້າ ແລະຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດ ແລະສານເຄມີຢູ່ຊາຍແດນຕິດຕໍ່ກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ.
ທັງນີ້ ສະເພາະໃນໄລຍະເດືອນກັນຍາ-ທັນວາ 2021 ຖືເປັນໄລຍະທີ່ຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາ ແລະຍຶດຢາເສບຕິດ ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ກໍຄືສາມາດມ້າງທໍາລາຍເຄືອຂ່າຍການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດໄດ້ 2,884 ຄັ້ງ, ຈັບກຸມຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ 3,989 ຄົນ ໃນນັ້ນເປັນຜູ້ຕ້ອງຫາຊາວຫວຽດນາມ, ຈີນ ແລະ ໄທເກືອບ 100 ຄົນ, ພ້ອມທັງຢຶດຢາບ້າໄດ້ 125 ລ້ານກວ່າເມັດ, ຢາໄອຊ໌ ເກີນກວ່າ 2,521 ກິໂລກຣາມ, ສານເຄມີທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດຢາເສບຕິດຫຼາຍກວ່າ 35 ຕັນ, ພາຫະນະ-ອາວຸດປືນ-ກະສຸນປືນ ແລະອຸປະກອນສື່ສານທັນສະໄໝຫຼາຍໝື່ນລາຍການ.
ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຫຼື ປກສ ໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວເປີດເຜີຍວ່າ ການຈັບກຸມ ແລະຢຶດຂອງກາງເປັນຢາບ້າໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 77 ລ້ານເມັດ, ຢາໄອຊ໌ກວ່າ 1,537 ກິໂລກຣາມ, ສານເຄມີກວ່າ 220 ກິໂລກຣາມ ແລະອຸປະກອນທີ່ນໍາໃຊ້ໃນການຜະລິດຢ່າງຄົບຊຸດພ້ອມທັງຍານພາຫະນະ, ອຸປະກອນສື່ສານ ແລະອາວຸດສົງຄາມອີກຈໍານວນຫຼາຍທັງຍັງເປັນການຈັບກຸມ ແລະຢຶດຂອງກາງຈາກແກັ່ງຄ້າຢາເສບຕິດ ພຽງຜູ້ດຽວໃນເດືອນຕຸລາປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາດ້ວຍນັ້ນເຮັດໃຫ້ສາມາດວິເຄາະໄດ້ວ່າ ການຄ້າຢາເສບຕິດ ຢູ່ເຂດຊາຍແດນລາວ ກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານໄດ້ ຍົກລະດັບເປັນເຄືອຂ່າຍຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນນັບມື້.
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