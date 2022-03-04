ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ອອກເດີນທາງໄປພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູໂຣບ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເພື່ອຈັດປະຊຸມກັບກຸ່ມພັນທະມິດເນໂຕ້ແລະຜູ້ນຳຢູໂຣບຄົນອື່ນໆ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຊອກຫາຊ່ອງທາງແກ້ໄຂທາງດ້ານການທູດ ຕໍ່ສະຖານະການໃນຢູເຄຣນ.
ໃນຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ນັ້ນ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານເນດ ໄພຣສ໌ ກ່າວວ່າ ລັດຖະມົນຕີບລິງເກັນ ກ່ອນອື່ນໝົດຈະເດີນທາງໄປນະຄອນບຣັສເຊິລສ໌ ເພື່ອພົບປະກັບບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງອົງການເນໂຕ້ ພ້ອມທັງພົບປະກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບໃນກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີຂອງກຸ່ມຈີ 7.
ທ່ານບລິງເກັນຈະເດີນທາງໄປໂປແລນໃນມື້ວັນເສົາ ເພື່ອພົບປະກັບພວກຜູ້ນຳຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ຮວມທັງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຊິກນິວ ຣາວ “ເພື່ອປຶກສາຫາລືກັນຕື່ມ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທ່າມກາງການຮຸກຮານທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາຂອງຣັດເຊຍ.”
ທ່ານໄພຣສ໌ ກ່າວວ່າ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດບລິງເກັນຍັງຈະຂອບໃຈປະເທດໂປແລນ ທີ່ມີໃຈກວ້າງຂວາງໃຫ້ການຕ້ອນຮັບພວກອົບພະຍົບຫຼາຍພັນຄົນຈາກຢູເຄຣນ ແລະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວ່າ ສະຫະລັດຈະສາມາດເພີ້ມການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳແກ່ພວກທີ່ຫຼົບໜີຈາກສົງຄາມທີ່ປູຕິນກໍ່ຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານປູຕິນກໍມີກຳນົດເດີນທາງໄປຍັງໂມລໂດລາ ເພື່ອພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີໄມອາ ແຊນດູ (Maia Sandu) ນາຍົກລັດຖະມົນຕີນາຕາເລຍ
ກາວຣີລີຕາ (Natalia Gavrilita) ແລະລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດນິກູ ໂປແປສກູ (Nicu Popescu) ເພື່ອຫາລື ກ່ຽວກັບການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງໂມລໂດວາທີ່ຈະຮັບເອົາ ແລະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ພວກອົບພະຍົບ ແລະເນັ້ນໜັກວ່າ ສະຫະລັດໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນໃນຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວ.
ແຕ່ວັນທີ 6 ຫາວັນທີ 8 ມີນາ, ທ່ານບລິງເກັນຈະເດີນທາງໄປລີທົວເນຍ ລັດເວຍແລະແອັສໂທເນຍ ເພື່ອພົບປະກັບພວກຜູ້ນຳໃນປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນເພື່ອຫາລືກ່ຽວກັບການດຳເນີນງານຮ່ວມກັນສຳລັບໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຢູເຄຣນ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການສະກັດກັ້ນແລະປ້ອງກັນຂອງອົງການເນໂຕ້ ແລະຊຸກຍູ້ປະຊາທິປະໄຕແລະສິດທິມະນຸດ.
ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວໃນມື້ວັນພຸດ ທ່ານບລິງເກັນກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານການທູດຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວກັບປະເທດພັນທະມິດແລະພາຄີຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ ຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງແນໃສ່ເພື່ອຍຸຕິວິກິດການໃນຢູເຄຣນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າຫາກມີການເອົາບາດກ້າວ ທາງດ້ານການທູດ ທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ ທີ່ລັດຖະບານຢູເຄຣນເຊື່ອວ່າ ຈະເປັນຊ່ວຍນັ້ນ ພວກເຮົາກໍພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເອົາໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາກຳລັງສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນໂຕຂອງຢູເຄຣນຢູ່ນັ້ນ.”
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ