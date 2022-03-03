ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຢັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນ ຂອງວີໂອເອ ສຳລັບແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະພາທ່ານ ໄປໂອ້ລົມກັບ ດຣ. ບຸນທອນ ຈັນທະລາວົງ ວີເຊີຣ ນາຍແພດເຢຍຣະມັນເຊື້ອສາຍລາວ ຢູ່ໂຮງໝໍເຊນ ໂຈເຊັຟ ໃນເມືອງເຮເກນ ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອ ຂອງປະເທດເຢຍຣະມັນ. ດຣ. ບຸນທອນ ແມ່ນແມ່ຍິງເຊື້ອສາຍລາວ ແລະແມ່ຍິງເອເຊຍຄົນດຽວ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງໝໍແຫ່ງນີ້ ແລະຢູ່ຫ່າງໄກຈາກປະຊາຄົມລາວໃນເຢຍຣະມັນ. ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງ ດຣ. ບຸນທອນ ມີຫຍັງແດ່ນັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳເອົາການສຳພາດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ. ການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ຂອງອົບພະຍົບລາວ ໃນປີ 1975 ໄດ້ຕິດຕາມມາດ້ວຍບັນດາຜູ້ຖືກສົ່ງອອກມາສຶກສາຮໍ່າຮຽນຕໍ່ໃນຕ່າງປະເທດ ພາຍໃຕ້ລັດຖະ ບານ ສປປ ລາວ. ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບແລ້ວຫຼາຍຄົນໄດ້ພາກັນກັບເມືອບ້ານແລະຫຼາຍຄົນໄດ້ຕັດສິນໃຈບໍ່ກັບຄືນບ້ານ ຍ້ອນເຫດຜົນດ້ານການເມືອງ. ດ້ວຍເຫດ
ນີ້ ເຮົາຈະສັງເກດເຫັນວ່າ ມີຄົນເຊື້ອສາຍລາວ ໄດ້ຕົກຢາຍກັນຢູ່ເກືອບທຸກມຸມໂລກ ສ້າງຄອບຄົວ ກັບຊົນຊາດອື່ນໆ ປະກອບທຸລະກິດວຽກງານ ຕ່າງໆນາໆ ແລະເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງປະເທດທີ່ເຂົາເຈົ້າອາໄສຢູ່ນັ້ນຢ່າງໜ້າສັນລະເສີນ.
ດຣ. ບຸນທອນ ຈັນທະລາວົງ ວີເຊີຣ ເກີດຢູ່ບ້ານໂພນສະຫວັນ ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງປະ
ເທດລາວ. ທ່ານນາງເດີນທາງມາສຶກສຕໍ່ຢູ່ປະເທດເຊັກ ໂກສະໂລວາເກຍ ໃນຊຸມປີ 1980 ໂດຍໄດ້
ສຳເລັດປະລິນຍາເອກຝ່າຍການແພດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Comedius or Univerzita Komenskeho Bratislava. ໃນຊຸມປີ 1990 ລະບົບລັດບໍລິວານຂອງສະຫະພາບໂຊຫວຽດ ໄດ້ພັງທະລາຍລົງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆປະເທດ ແຍກໂຕອອກມາ ເປັນເອກກະ ລາດຂອງໃຜລາວ. ເວລານັ້ນ ມີພວກນັກສຶກສາລາວ ທີ່ຖືກສົ່ງໄປຮຽນ ຢູ່ໃນບັນດາປະເທດສັງຄົມນິຍົມຈຳນວນນຶ່ງ ໄດ້ພາກັນປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ມີນັກສຶກສາຈຳນວນນຶ່ງ ໄດ້ກັບຄືນບ້ານ ແລະອີກຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ຂໍລີ້ໄພຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງ ດຣ ບຸນທອນ ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມເປັນມາໃນເບື້ອງຕົ້ນສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ດຣ. ບຸນທອນ ໄດ້ຕັດສິນໃຈເຂົ້າໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານ ແລະສ້າງຄອບຄົວກັບຄົນເຢຍຣະມັນ ຢູ່ເມືອງເຮເກນ ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອ ຂອງປະເທດເຢຍຣະມັນ ແລະ ໄດ້ສືບຕໍ່ຝຶກຝົນຕົນເອງເລື້ອຍມາຈົນສຳເລັດໄດ້ເປັນນາຍແພດແມ່ຍິງເອເຊຍ ຄົນດຽວ ປະຈຳຢູ່ໂຮງໝໍ ເຊນ ໂຈເຊັຟ ຊຶ່ງເປັນໂຮງໝໍຂອງສາດສະໜາກາ ໂຕລິກ ຊ່ຽວຊານປົວຄົນຊະລາ ແລະໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ມາໄດ້ 20 ກວ່າ ປີແລ້ວ.ດຣ. ບຸນທອນ ຈັນທະລາວົງ ວີເຊີຣ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ເຖິງໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສູ່່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:ດຣ. ບຸນທອນ ໄດ້ກ່າວເຖິງບັນຍາກາດສິ່ງແວດລ້ອມ ປຽບທຽບລະຫວ່າງ ສະໄໝເຢຍຣະມັນຕາເວັນອອກແລະເຢຍຣະມັນຕາເວັນຕົກ ແລະຊາວເຢຍ ຣະມັນ ທີ່ມີຕໍ່ຄົນເອເຊຍນັ້ນວ່າ:
ປະຊາຊົນຢູ່ໃນບັນດາປະເທດອຸດສາຫະກຳ ແລະຮັ່ງມີ ພາກັນມີອາຍຸຍືນຍ້ອນ ຄວາມຢູ່ດີກິນດີ. ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວເຂົາເຈົ້າພາກັນມີອາຍຸກາຍ 90 ປີ ຂຶ້ນໄປ ຊຶ່ງ ດຣ. ບຸນທອນ ໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ດຣ. ບຸນທອນ ຈັນທະລາວົງ ວີເຊີຣ ກ່າວວ່າ ທ່ານມັກຮັກໃນວິຊາອາຊີບຂອງ ທ່ານນາງ ທີ່ໄດ້ສູ້ທົນມາຢ່າງເປັນຜົນສຳເລັດ ແລະດີິໃຈທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ປິ່ນປົວຄົນຊະລາຢູ່ໃນປະເທດເຢຍຣະມັນ ອັນເປັນປະເທດໄດ້ເປີດອ້ອມແຂນຮັບເອົາທ່ານນາງ.
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