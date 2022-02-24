ຂະນະທີ່ມີຄຳຖາມວ່າ ຈະເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະສະກັດກັ້ນການກໍ່ອາຊະຍາກຳຍ້ອນຄວາມກຽດຊັງ ແລະເຫດການຈຳແນກເຊື້ອຊາດຕໍ່ຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍທີ່ກຳລັງເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ໃນສະຫະລັດໜີ້ໄດ້, ທ່ານນາງທີນາ ມະຫາລາດ, ສະມາຊິກສະພາສູງປະຈຳລັດໂອຮາຍໂອ ກໍໄດ້ຂຽນແລະນຳສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສອນປະຫວັດສາດຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍ ຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນນັບແຕ່ຫ້ອງອະນຸບານ ຈົນຮອດຊັ້ນ 12 ຫລື ປີສຸດທ້າຍຂອງມັດທະຍົມປາຍ. ທ່ານນາງບອກວ່າ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນລັດຂອງທ່ານນາງ ທີ່ມີຊາວອາເມຣິກັນຜິວຂາວກວມເອົາຫລາຍກວ່າ 81 ເປີເຊັນຂອງພົນລະເມືອງນັ້ນຂາດຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດ ຄວາມເປັນມາຂອງຄົນເຊື້ອສາຍເອເຊຍ ຊຶ່ງທ່ານນາງຊີ້ໃຫ້ເຫັນຈຸດນີ້ວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຢູ່ໜີ້ ໃນໂອຮາຍໂອ ພວກເຮົາບໍ່ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ຫຍັງກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍ. ເວົ້າໂດຍສະເພາະ ຢູ່ໃນລັດໂອຮາຍໂອ, ພວກເຮົາມັກຖືກຖາມວ່າ ພວກເຮົາມາແຕ່ໃສ? ຊຶ່ງເປັນສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງບົ່ງບອກວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ມາຈາກໂອຮາຍໂອ. ພວກເຮົາຖືກ ມອງເບິ່ງຄືວ່າ ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດຢູ່ໃນລັດຂອງເຮົາເອງເຖິງແມ່ນວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າເກີດ ແລະເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໜີ້. ສະນັ້ນ ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າຖືກຖາມວ່າຂ້າພະເຈົ້າມາແຕ່ ໃສ? ຂ້າພະເຈົ້າກໍເວົ້າວ່າໂອຮາຍໂອ. ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເຂົາເຈົ້າກໍ່ເວົ້າວ່າ ແທ້ໆແລ້ວ ແມ່ນເຈົ້າມາຈາກໃສ ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍຕອບວ່າ ບໍ່ໄດ້ມາຈາກໃສ ແທ້ໆ ແລ້ວແມ່ນຂ້ອຍມາແຕ່ໂອຮາຍໂອອີ່ຫລີ.”
ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ເຊັ່ນນີ້ ທ່ານນາງຄິດວ່າ ການສອນຄວາມຮູ້ ທາງປະຫວັດສາດຂອງຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍຕັ້ງແຕ່ເຍົາໄວແມ່ນສຳຄັນຫລາຍ. ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ທ່ານນາງໄດ້ນຳສະເໜີໃນເດືອນສິງຫາ ປີ 2021 ໃຫ້ບັນດາຜູ້ແທນສະພາຂອງລັດໂອຮາຍໂອຮັບຮອງເອົານັ້ນ ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໂຮງຮຽນຕ່າງທົ່ວລັດເອົາວໍຊານີ້ເຂົ້າໃນຫລັກສູດການສອນ. ປັດຈຸບັນເຖິງແມ່ນວ່າ ມັນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາເທື່ອກໍຕາມ ແຕ່ກໍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສະມາຊິກສະພາສູງຈາກທັງສອງພັກພໍສົມຄວນຢູ່.
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