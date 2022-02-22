ທາງການຂອງເຂດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນຄາດວ່າຈະສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ໄດ້ 3 ແສນຄົນໃນປີ 2022 ສ່ວນນັກທຸລະກິດລາວບອກວ່າເປັນໄປໄດ້ຍາກຖ້າຫາກ ບໍ່ເປີດຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວລາຍບຸກຄົນ. ຊົງລິດ ໂພນເງິນມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານນາງ ວິໄລວອນ ຈັນທະລາຕີ, ຫົວໜ້າພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ-ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຖະແຫລງວ່າ ລັດຖະບານລາວໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງຢູ່ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ 1 ລ້ານຄົນໃນປີ 2022 ນີ້ ຫາກແຕ່ເມື່ອພິຈາລະນາສະພາບການຕົວຈິງທີ່ຍັງມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈຶ່ງໄດ້ປັບລົດຄວາມຄາດຫວັງດັ່ງກ່າວ ລົງເປັນ 300,000 ຄົນ ຫຼື 30 ເປີເຊັນຂອງຄາດໝາຍດັ່ງກ່າວ ແລະເຊື່ອວ່າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຖ້າສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ມີທ່າອ່ຽງທີ່ດີຂຶ້ນນັບມື້ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງວິໄລວອນ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ:
“ໂຕເລກຄາດຄະເນຕາມແຜນການທີ່ພວກເຮົາໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນປີ 2022 ນີ້ພວກເຮົາກະຄິດວ່າ ຖ້າສະພາບປົກກະຕິ, ກະຊວງເພິ່ນໄດ້ກຳນົດໄວ້ເນາະກະລ້ານກວ່າ ແຕ່ວ່າເຮົາກະເອົາພຽງ 30 ເປີເຊັນ, ນະຄອນຫຼວງ 30 ເປີເຊັນ ພວກເຮົາກະຄາດວ່າ 300.000 ຄົນ ຖ້າວ່າສະພາບເງື່ອນໄຂ ການຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫາກວ່າມັນດີຂຶ້ນຄືທຸກມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າກະຮູ້ສຶກວ່າດີຂຶ້ນແລ້ວ ຄິດວ່າຖ້າສະພາບເປັນ ຄືທຸກມື້ນີ້ການທ່ອງທ່ຽວຂອງພວກເຂົາຈະດີຂຶ້ນ.”
ທັງນີ້ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ເປີດປະເທດເພື່ອຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດໃນວັນທີ 1 ມັງກອນປີ 2022 ພາຍໃຕ້ໂຄງການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວທີ່ແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄື ເຂດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ແລະ ເສັ້ນທາງທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວທີ່ແບ່ງການດຳເນີນງານອອກເປັນ 3 ໄລຍະຄື: ໄລຍະທີ 1 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1 ເມັງກອນ-30 ມີນາ ເຊິ່ງເປັນການເປີດການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເມືອງວັງວຽງ, ຫຼວງພະບາງ ແລະເສັ້ນທາງທ່ອງທ່ຽວຂຽວໃນແຂວງອຸດົມໄຊ-ໄຊຍະບູລີ-ຊຽງຂວາງ-ຄຳມ່ວນ-ຈຳປາສັກ. ສ່ວນໄລຍະ ທີ 2 ໃນຊ່ວງວັນທີ 1 ເມສາ– 30 ມິຖຸນາ ທີ່ຈະເພີ່ມເຂດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວຕື່ມອີກ 6 ແຫ່ງຄື: ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຄຳມ່ວນ – ໄຊຍະບູລີ – ຊຽງຂວາງ – ສະຫວັນນະເຂດ-ຈຳປາສັກ ແລະເພີ້ມອີກ 4 ເສັ້ນທາງຄື ເຊກອງ-ຫຼວງນ້ຳທາ-ສາລະວັນ ແລະໄລຍະທີ 3 ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ ຈະເປັນການເປີດການທ່ອງທ່ຽວທົ່ວປະເທດ. ຖ້າທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສາມາດປະຕິບັດ ການຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ໃນລະດັບທີ່ປອດໄພແລ້ວນັ້ນ.
ສ່ວນທ່ານດາວວອນ ພະຈັນທະວົງ, ຮອງປະທານສະພາອຸດສາຫະກຳແລະ ການຄ້າແຫ່ງຊາດກໍຢືນຢັນວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດຍັງບໍ່ພາກັນເດີນທາງມາລາວ ເນື່ອງຈາກສະພາບການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃນຕ່າງປະເທດບໍ່ທັນດີຂຶ້ນ ສ່ວນລັດຖະບານລາວກໍເປີດຕ້ອນຮັບສະເພາະນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເດີນທາງມາແບບເປັນກຸ່ມໂດຍຜ່ານບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເທົ່ານັ້ນ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນການຍາກທີ່ຈະບັນລຸຄາດໝາຍການຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດດັ່ງກ່າວ ນອກຈາກຈະມີການເປີດຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເດີນທາງເປັນລາຍບຸກຄົນຄຽງຄູ່ກັນໄປດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານດາວວອນໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ໄລຍະເຮົາເປີດນີ້ ແຂກຕ່າງປະເທດຍັງບໍ່ທັນມາ. ເຫດຜົນກໍຄືປະເທດໃກ້ຄຽງນີ້ ບ້ານເຂົາເຈົ້າຍັງເຂັ້ມງວດຢູ່ ຊ່ວງນີ້ໜີ້ ມັນໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຮັບມັນເປັນອັນເອີ້ນວ່າ Group Tour ເຮົາຍັງບໍ່ຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວແບບ Back Packers ແບບເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາ 2-3 ຄົນໂດຍບໍ່ໄດ້ຜ່ານບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວ ເຮົານັ້ນຍັງບໍ່ຮັບ, ຕໍ່ໄປ ກະໜ້າຈະຮັບເອົາເຂົາເຈົ້າມາ. ຂະເຈົ້າກະມີໃບກວດພະຍາດແລ້ວ ແມ່ນເຂົາເຈົ້າກະຢັ້ງຢືນວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ສັກສອງເຂົາຫຼືບາງຄົນກະສາມເຂັມແລ້ວດຽວນີ້ ກະຄວນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ມາຫັ້ນແຫລະໃນທັດສະນະຂອງເຮົາເນາະ."
ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ-ວັດທະນະທໍາ ແລະທ່ອງທ່ຽວຢືນຢັນວ່າລັດຖະບານລາວ ຈະເລັ່ງດໍາເນີນການພັດທະນາທຸລະກິດພາກບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ລະດັບມາດຕະຖານສາກົນ ໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ເພາະຄາດຫວັງວ່າ ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດຈະເດີນທາງມາລາວຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະ ພາຍຫຼັງທີ່ສາມາດຄວບຄຸມການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໄດ້ຢ່າງຄັກແນ່ແລ້ວນັ້ນ ເມື່ອສົມທົບກັບການເດີນລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈາກເມືອງຄຸນໝິງແຂວງຢຸນນານ ມານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 3 ທັນວາ 2021 ຈຶ່ງຄາດໝາຍວ່າ ຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນເດີນທາງມາລາວ ເກີນກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ ໃນປີທໍາອິດຂອງການເດີນລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທັງຍັງຄາດໝາຍດ້ວຍວ່າ ນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ຈະເດີນທາງມາລາວ ໂດຍລົດໄຟລາວ-ຈີນເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນອັດຕາສະເລ່ຍທີ່ເກີນກວ່າ 25 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ ອີກດ້ວຍ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃນຊ່ວງປີ 2020-2021 ກໍໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ພາກທຸລະກິດບໍລິການແລະທ່ອງທ່ຽວໃນລາວສູນເສຍລາຍຮັບເກີນກວ່າ 700 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ ແລະຍັງເຮັດໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຈຳນວນຫລວງຫລາຍໄດ້ຂໍເລື່ອນການຊຳລະໜີ້ຄືນໃຫ້ທະນາຄານ ໃນນີ້ກໍລວມທັງ ໂຮງແຮມ-ບ້ານພັກ 2,920 ແຫ່ງ, ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍກວ່າ 1,500 ກວ່າລາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນນັ້ນມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ຖືກກະທົບຈາກການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19 ເກີນກວ່າ 90 ເປີເຊັນຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນພາກບໍລິການທັງໝົດ.
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