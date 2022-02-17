ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນ ຂອງວີໂອເອ ປະຈຳວັນແລງພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະພາທ່ານໄປຮູ້ຈັກ ກັບທ່ານເດລ (Dale) ພູວິໄລ ທອງມະຫາວົງ ນັກອອກແບບພິມ ເຄື່ອງໝາຍຕ່າງໆ ໃສ່ເສື້ອຍືດ ເຄື່ອງແບບນຸ່ງເຮັດວຽກ ແລະອື່ນໆ ຢູ່ເມືອງ Antioch ທີ່ລັດຄາລິຟໍເນຍ. ຫຼັງຈາກໄດ້ເຮັດວຽກອອກແບບ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດໃຫຍ່ແຫ່ງນຶ່ງຂອງສະຫະລັດມາເປັນເວລາເກືອບສອງທົດສະວັດ ທ່ານເດລ ໄດ້ຕັດສິນໃຈຕັ້ງທຸລະກິດຂອງຕົນເອງແລະປະສົບຜົນສຳ
ເລັດ ຢ່າງໜ້າສັນລະເສີນ. ກິ່ງສະຫວັນຈະນຳເອົາການໂອ້ລົມກັບທ່ານເດລ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການດຳລົງຊີວິດ ປະກອບວຽກງານຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສຳ
ເລັດໃນຫຼາຍໆດ້ານ ເຊັ່ນວ່າຢູ່ໃນວົງການລັດຖະບານ ເອກກະຊົນ ແລະທຸລະກິດການຄ້າ ທີ່ໄດ້
ສ້າງຊື່ສຽງ ເພີ້ມພູນເສດຖະກິດໃຫ້ ແກ່ຕົນເອງ ແລະປະເທດຊາດນຳດ້ວຍ. ທ່ານເດລ ພູວິໄລ
ທອງມະຫາວົງ ອາຍຸ 48 ປີ ແມ່ນຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າມາ ຕັ້ງ
ຖິ່ນຖານຢູ່ສະຫະລັດກັບຄອບຄົວໃນປີ 1981 ເວລານັ້ນມີອາຍຸໄດ້ 8 ປີ. ຫຼັງຈາກຈົບມັດທະຍົມ ທ່ານໄດ້ຮຽນຕໍ່ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແລະໄດ້ເລີ້ມປະກອບວິຊາອາຊີບອອກແບບໂຄສະນາ ຫຼື graphic designer ມາເປັນເວລາເກືອບສອງທົດສະວັດ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ LBC Corporation ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດໃຫຍ່ແຫ່ງນຶ່ງຂອງສະຫະລັດແລະມີສາຂາຢູ່ທົ່ວປະເທດ. ຫຼັງຈາກໄດ້ຮຽນຮູ້ ມີປະສົບການ ທ່ານເດລໄດ້ຕັດສິນໃຈອອກມາເຮັດທຸລະກິດຂອງຕົນເອງມີຊື່ວ່າ “Savan Apparel” ຊຶ່ງເປັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ເຮັດຢູ່ບ້ານເປັນບໍລິສັດ ອອກແບບພິມ ເຄື່ອງໝາຍ ໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ເຊ່ັນວ່າ ທຸງ ເສື້ອຍືດ ໝວກ ເສື້ອຄຸມແຈກເກັດ (jacket) ໃຫ້ແກ່ສ່ວນບຸກຄົນ ສະໂມສອນ ຫ້າງຮ້ານ ບໍລິສັດ ສະມາຄົມ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າສັ່ງຊຶ່ງທ່ານເດລ ໄດ້ອະທິບາຍສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ທ່ານເດລ ເກີດຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຂົ້າມາສະຫະລັດ ໃນປີ 1981 ເວລາ ນັ້ນ ມີອາຍຸໄດ້ 8 ປີໄດ້ຖືກລ້ຽງດູຢູ່ໃນບັນຍາກາດຄອບຄົວລາວ ກິນອາຫານລາວ ແລະປາກເວົ້າພາສາລາວໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ. ທ່ານເດລ ມີຄວາມສົນໃຈ ກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດລາວ ຮີດຄອງປະເພນີ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄົນລາວອັນ ເປັນບ່ອນກຳເນີດ. ເພາະສະນັ້ນ ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ດົນບັນດານ ໃຫ້ທ່ານເດລ ຜູ້ມີພອນສະຫວັນດ້ານສິນລະປະອອກຫົວຄິດປະດິດສ້າງບັນລະຍາຍຈີນຕະນາການ ເພື່ອໃຫ້ພວກຊາວໜຸ່ມອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ຜູ້ທີ່ໄດ້ມາເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນສະຫະ ລັດໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງຮາກເຫງົ້າທີ່ມາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ທ່ານເດລໄດ້ອອກ ແບບທຸງຊາດລາວ ຊ້າງສາມຫົວ ບັນດາກະສັດລາວ ດອກຈຳປາ ຊຶ່ງທ່ານເດລ ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
ທ່ານເດລ ໄດ້ຮັບເໝົາວຽກມາເຮັດຢູ່ບ້ານ ເປັນນາຍຕົນເອງໂດຍທີ່ບໍ່ໃຜມາບັງຄັບ ແຕ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ເພື່ອໃຫ້ຜະລິດຕະພັນສວຍງາມທັນກັບເວລາ ທີ່ພວກລູກຄ້າຕ້ອງການ ແລະເປັນທີ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້. ນອກຈາກກນັ້ນ ຍັງຖືໂອ ກາດອອກໄປຂາຍເຄື່ອງເຫຼົ່ານີ້ ຢູ່ຕາມບຸນວັດ ໂດຍສະເພາະ ເວລາມີການສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວປະຈຳປີ ທີ່ບໍ່ໄກຈາກບ້ານຊຶ່ງທ່ານເດລ ໄດ້ກ່່າວດັ່ງນີ້:
ການປະກອບອາຊີບວຽກງານຢູ່ໃນປະເທດອຸດສາຫະກຳ ຈະຕ້ອງມີລະບົບການ ຢຸດພັກຜ່ອນສະຫຼອງບຸນປະຈຳປີຕ່າງໆ ນອກນັ້ນກໍມີການພັກຢຸດງານປະຈຳປີ ຢ່າງໜ້ອຍສອງອາທິດຕໍ່ປີ. ແຕ່ລະປີຊາວອາເມຣິກັນພາກັນວາງແຜນວ່າ ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ໃດ ໃກ້ ຫຼືໄກ ຈະເດີນທາງໂດຍທາງລົດ ຫຼືທາງເຮືອບິນ. ທ່ານເດລໄດ້ມີໂອກາດເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຫຼາຍລັດໃນສະຫະລັດ ອັນເປັນກຳໄລຊີວິດຂອງການເຮັດວຽກໜັກ. ເວລາໃດມີເວລາພັກເລັກນ້ອຍ ທ່ານເດລພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວ ແລະໝູ່ເພື່ອນມັກພາກັນໄປນອນພັກຜ່ອນຢູ່ແຄມ ນໍ້າ ຫ່າງໄກຈາກໂຕເມືອງ ພາກັນຕຶກເບັດ ແລະຄົວຊຸມແຊວກັນ ຢ່າງມີຄວາມ ສຸກ ຊຶ່ງທ່ານເດລ ໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້
ນັ້ນແມ່ນການປະກອບວິຊາອາຊີບຂອງທ່ານເດລ ຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ຄົນນຶ່ງທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດກັບໜ້າທີ່ວຽກງານ ສ້າງລາຍໄດ້ດີສົມຄວນແລະໃຊ້ ຊີວິດກັບຄອບຄົວ ຢ່າງມີຄວາມສຸກ.
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