ທ່ານອາດາມ ແດໂຣ, ອະດີດຜູ້ຈັດການຮ້ານອາຫານແຫ່ງນຶ່ງ ໃນນະຄອນວຽງຈັນ ທີ່ພັນລະຍາລໍຄອຍຖ້າຮັບວີຊາເຂົ້າສະຫະລັດມາໄດ້ເກືອບ 3 ປີແລ້ວ ນັ້ນ ຮູ້ສຶກດີໃຈທີ່ສຸດ ເມື່ອໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ຍົກເລີກຂໍ້ຫ້າມໃນການອອກວີຊາເຂົ້າສະຫະລັດ ສຳລັບພົນລະເມືອງລາວເກືອບໝົດທຸກຄົນໃນ 3 ມື້ຜ່ານມານີ້. ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບອີເມລຈາກພະແນກກົງສູນສະຫະລັດປະຈຳລາວທີ່ບອກວ່າ ໃຫ້ພັນລະຍາຂອງທ່ານດຳເນີນຂັ້ນຕອນຂໍວີຊາທີ່ຖືກໂຈະໄວ້ນັ້ນຕໍ່ໄປອີກທ່ານບອກກັບວີໂອເອວ່າ:
“ຂ້ອຍພ້ອມແລ້ວ, ເມຍຂ້ອຍພ້ອມແລ້ວ, ຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍທັງຫມົດພາກັນຮູ້ສຶກຄືກັບວ່າຢູ່ເທິງດວງຈັນໜີ້ຫລະ. ບໍ່ມີຫຍັງຈະເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີຄວາມສຸກໄປກວ່ານີ້. ຂ້ອຍຮູ້ສຶກຄ້າຍກັບວ່າ ກຳລັງຝັນໄປໜີ້ຫລະເມື່ອພວກເຮົາຮູ້ຂ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ໄດ້ໃນສອງມື້ກ່ອນ.”
ໃນປີ 2018 ພ້ອມໆກັນກັບມຽນມາລັດຖະບານຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ຈັດເອົາລາວເຂົ້າໃນລາຍຊື່ປະເທດທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືຢ່າງພຽງພໍ ໃນການອອກເອກະສານເດີນທາງໃຫ້ແກ່ພວກທີ່ຖືສັນຊາດຂອງປະເທດເຫລົ່ານີ້ທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຖືກເນລະເທດອອກຈາກສະຫະລັດ. ເພື່ອເປັນການກົດດັນຕໍ່ລັດຖະບານລາວສະຫະລັດ ໄດ້ເພີ້ມການຈຳກັດວີຊາໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງລາວທັງໝົດນັບແຕ່ນັ້ນມາ ຊຶ່ງມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຊາວອາເມຣິກັນຫລາຍພັນຄົນ ຊຶ່ງທ່ານອາດາມໃຫ້ວ່າ:
“ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ຂ້ອຍແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ, ເຈົ້າຮູ້ບໍ່, ຫຼາຍພັນຄອບຄົວ, ຫຼາຍກວ່າສອງພັນຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກການກະທໍານີ້ ຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບວີຊາ ພ້ອມທັງ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ແລະຄົນທີ່ພວກເຂົາ ເຈົ້າຮັກ, ໝູ່ເພື່ອນທີ່ຢາກເຫັນແລະຢາກຢູ່ນຳເຂົາເຈົ້າອີກ.”
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍການລົງໂທດຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຈຳນວນນຶ່ງໃນລັດຖະບານລາວຍັງບໍ່ທັນຖືກຍົກເລີກເທື່ອ ຊຶ່ງຂຶ້ນກັບການຮ່ວມມືເພີ້ມອີກຂອງລັດຖະບານລາວ ໃນເລື້ອງຮັບເອົາຄົນສັນຊາດລາວ ທີ່ຖືກກຳນົດວ່າໃຫ້ເນລະເທດອອກສະຫະລັດນັ້ນ, ອີງຕາມການແຈ້ງການຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ ຂອງສະຖານທູດສະຫະລັດປະຈຳລາວ.
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