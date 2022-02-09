ແມ່ຍິງອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ມີປະສົບການສູງໃນດ້ານການບໍລິຫານ ແລະສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດມີແຜນການທີ່ຈະໄປລົງທຶນສ້າງຕັ້ງຮ້ານສັບພະສິນຄ້າທີ່ເປັນຂອງລາວ ແລະຂະຫຍາຍໄປທົ່ວຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະລົງທຶນໃນຫລາຍຂະແໜງເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຄົນລາວ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ມີລາຍລະອຽດເລື້ອງນີ້ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໃນການໄປຢ້ຽມຢາມບ້ານເກີດຄັ້ງທຳອິດຂອງຕົນເອງ ໃນທ້າຍເດືອນແລ້ວນີ້ ທ່ານນາງສຸພາ ໄຊປຣະສິດ ເມສ໌, ນັກທຸລະກິດອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ໄດ້ ເຫັນໂອກາດໃນການຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານລາວເພື່ອລົງທຶນໃນຫລາຍດ້ານ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ທ່ານນາງຢາກຫາທາງເອົາທຶນ ແລະຄົນທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານໃນຂະແໜງທຸລະກິດຕ່າງໆເຂົ້າໄປລາວ ເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະຊື່ສຽງໃຫ້ ບ້ານເກີດເມືອງນອນທີ່ທ່ານນາງຮັກຫອມ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງບອກກັບວີໂອເອວ່າ:
“ພວກເຮົາຕ້ອງການຄົນຂອງພວກເຮົາ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຢູ່ໃນປະເທດ… ແລະ ພວກເຮົາຈະນຳເງິນເຂົ້າຈາກປະເທດອື່ນ, ເອົາເງິນຈາກປະເທດອື່ນມາສ້າງສາປະເທດລາວ. ປະເທດອື່ນ…ບໍ່ມີໃຜຈະເຮັດຄືຂະນ້ອຍດອກ ເຮັດແບບທີ່ເອົາເງິນມາສ້າງຢູ່ຫັ້ນ, ສ້າງຍີ່ຫໍ້ຂອງລາວ, ສ້າງໂຮງງານຜະລິດໃນລາວແບບທີ່ວ່າພວກເຮົາ, ຄົນລາວເປັນເຈົ້າຂອງ, ຂະນ້ອຍເປັນເຈົ້າຂອງ. ແລະຂະນ້ອຍກັບອ້າຍວຽງໄຊຈະສ້າງໂຮງງານກັ່ນ ຫລືຫລອມໂລຫະ ເພື່ອສະໜອງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຊາວລາວ.”
ທ່ານນາງສຸພາເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຫລາຍແຫ່ງໃນສະຫະລັດ. ນຶ່ງໃນບໍລິສັດທີ່ທ່ານນາງໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາ ກໍຄືບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະພັດທະນາຜູ້ບໍລິຫານບໍລິສັດ, ຂ່າວສານ ແລະດ້ານອື່ນອີກ ທີ່ຊື່ວ່າ Inclusion Magazine ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເມືອງລິດໂທຣັອກ (Little Rock), ລັດອາແຄນຊໍທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ. ສະນັ້ນໃນຂັ້ນຕົ້ນໆ ທ່ານນາງມີແຜນທີ່ຈະລະດົມທຶນຈາກລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ບໍລິການໃນດ້ານການປຶກສາທາງທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດທ່ານນາງຢູ່ສະຫະລັດ ໄປລົງທຶນສ້າງໂຮງງານຫລອມຄຳໃນມູນຄ່າປະມານ 250 ລ້ານໂດລາ ຫາ 500 ລ້ານໂດລ ໃນນາມບໍລິສັດບໍ່ຄຳສາກົນວິໄລກຸນ ຫລື Wilaikul International Gold Mines Co. Ltd. ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນຄຳທີ່ທ່ານວຽງໄຊ ວິໄລກຸນ, ນັກທຸລະກິດລາວ-ອາເມຣິກັນເປັນປະທານນັ້ນ. ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວມີໂຄງການຂຸດຄົ້ນຄຳພູຜ່ານຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ 35 ກິໂລແມັດຫ່າງຈາກເມືອງຊະນະຄາມ, ແຂວງວຽງຈັນຢູ່ທາງຕາເວັນຕົກຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
ນອກນັ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລາວກາຍເປັນປະເທດທີ່ມືຊື່ສຽງໃນວົງການການຄ້າສາ ກົນ ທ່ານນາງຈະສ້າງຕັ້ງຮ້ານສັບພະສິນຄ້າທີ່ມີເຄືອຂ່າຍໃຫຍ່ອັນທຳອິດ ທີ່ເປັນຂອງຄົນລາວ ຊື່ວ່າ Laos-Mart ຊຶ່ງຈະເປັນບໍລິສັດຂອງລາວແຕ່ເຮັດຕາມແບບຂອງບໍລິສັດ Wal-Mart ທີ່ເປັນບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍໃນການຂາຍຍ່ອຍສິນຄ້າອັນຫລາກຫລາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງສະຫະລັດແຫ່ງນຶ່ງ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເອົາບໍລິສັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ສະຫະລັດແລ້ວເຂົ້າໄປລາວ, ດັ່ງທ່ານທ່ານນາງອະທິບາຍວ່າ:
ຂະນ້ອຍຈະເອົາເງິນແລະຄົນຂອງຂະນ້ອຍໄປ, ເອົາຄົນທີ່ຈະເຮັດທຸລະກິດໃນບໍລິສັດຂອງຂະນ້ອຍໄປ. ຂະນ້ອຍຈະເອົາທຶນມາລົງທຶນຢູ່ລາວ. ຂະນ້ອຍ ຈະບໍ່ເອົາທຸລະກິດອາເມຣິກາ ແຕ່ຂະນ້ອຍຈະໄປສ້າງທຸລະກິດຢູ່ໃນລາວ. ພວກເຮົາສ້າງມັນຂຶ້ນມາ. ເຊັ່ນວ່າຂະນ້ອຍເຮັດ Laos-Mart ຂະນ້ອຍຢາກເຮັດບໍລິສັດ Laos-Mart ທີ່ພວກເຮົາເປັນເຈົ້າຂອງ, ລັດຖະບານ ແລະໂຕຂະນ້ອຍເອງເປັນເຈົ້າຂອງ, ແລະພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ມັນຄືກັນກັບ Wal-Mart. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງການ Wal-Mart ໄປທີ່ນັ້ນເພື່ອຫຍັງ? ຂະນ້ອຍວ່າ, ໃຫ້ຂະນ້ອຍສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງເພາະຂະນ້ອຍເຄີຍເຮັດທຸລະກິດຂາຍຍ່ອຍມາ, ຂະນ້ອຍເຂົ້າໃຈ, ພວກເຮົາສາມາດສ້າງ Laos-Mart ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍຄົນລາວ, ໂດຍປະເທດລາວຂຶ້ນມາໄດ້. ຂະນ້ອຍຢູ່ໃນວົງການເຮັດທຸລະກິດຂາຍຍ່ອຍມາ ຂະນ້ອຍຮູ້ວິທີເຮັດແນວນັ້ນ. ຂະນ້ອຍເປັນເຈົ້າຂອງຮ້ານຄ້າ, ເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານຂອງຕົນເອງ ແລະຂະນ້ອຍຮູ້ວິທີການສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດໃຫມ່, ຮູ້ຈັກວິທີທີ່ຈະກໍ່ສ້າງມັນຂຶ້ນມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເລີຍ."
ທ່ານນາງກ່າວອີກວ່າ ທ່ານນາງມີຄວາມຊຳນານໃນການບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະເຄີຍເປັນຫົວໜ້າຜູ້ບໍລິຫານ ຂອງບໍລິສັດໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດ ເຊັ່ນ Wal-Mart ມາໄດ້ 30 ປີແລ້ວ ທ່ານນາງຈະສ້າງຕັ້ງ Laos-Mart ດ້ວຍທຶນຂອງຕົນເອງຊຶ່ງຈະຕົກຢູ່ປະມານ 30 ລ້ານໂດລາ. ໃນນັ້ນ ທ່ານນາງຈະເປັນເຈົ້າຂອງ 80 ເປີເຊັນ ແລະລັດຖະບານມີຮຸ້ນສ່ວນ 20 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງທ່ານນາງບອກວ່າທາງລັດຖະບານລາວແມ່ນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫລາຍ.
ເມື່ອໄດ້ຍິນຂ່າວນີ້ທ່ານສົງ, ຄົນລາວອາເມຣິກັນຈາກລັດອາແຄນຊໍທີ່ຮູ້ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວທາງການເມືອງ ແລະທຸລະກິດຂອງທ່ານນາງດີ ບອກວ່າແຜນການລົງທຶນຂອງທ່ານນາງສຸພາ ຈະນຳຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ຄົນລາວຫລາຍຊຶ່ງທ່ານເວົ້າວ່າ:
ພ້ອມການນັ້ນທ່ານສົງບອກວ່າມັນຈະນຳລາຍຮັບມາໃຫ້ລັດຖະບານລາວອີກ ດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າວ່າ:
ອີງຕາມຖະແຫລງການດ້ານບັນຍາກາດໃນການລົງທຶນໃນລາວ ຫລື Investment Climate Statements ຂອງສະຫະລັດປະຈຳປີ 2121, ຈີນ, ໄທ, ຝຣັ່ງ, ຫວຽດນາມ ແລະຍີ່ປຸ່ນເປັນຜູ້ລົງທຶນລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດຕາມລຳດັບ ໂດຍທີ່ຈີນເປັນນັກລົງທຶນລາຍໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ທີ່ສຸດເລີຍ. ສ່ວນຂໍ້ມູນດ້ານອັນດັບຂອງສະຫະລັດໃນການລົງທຶນໃນລາວນັ້ນແມ່ນບໍ່ມີ ແຕ່ວ່ານັບແຕ່ປີ 2008 ຫາ 2021 ມູນຄ່າການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດສະຫະລັດໃນລາວ ມີຫລາຍກວ່າ 280 ລ້ານໂດລາ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມຖະແຫລງການນີ້ບອກວ່າ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດຂອງລາວຖືກຈຳກັດໂດຍການຂາດແຮງງານທີ່ມີຝີມື ແລະລະບົບການສຶກສາ ແລະສາທາລນະສຸກທີ່ມີຄຸນນະພາບບໍ່ສູງ.
ດັ່ງນັ້ນ ດ້ວຍຄວາມມຸ້ງຫວັງຂອງທ່ານນາງສຸພາທີ່ຈະໄປລົງທຶນແລະຝຶກອົບຮົມແຮງງານຢູ່ລາວ ຊຶ່ງເປັນປະເທດທີ່ທ່ານນາງຖືວ່າ ເປັນບ້ານເກີດຂອງຕົນນັ້ນ ມັນຈະປະກອບສ່ວນຊ່ວຍພັດທະນາແຮງງານລາວໄດ້ບໍ່ຫລາຍກໍໜ້ອຍ. ພ້ອມກັນນັ້ນມັນກໍຈະເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າການລົງທຶນຂອງສະຫະລັດໃນລາວ ເພີ້ມຂຶ້ນອີກດ້ວຍ.
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