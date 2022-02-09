ເປົ້າໝາຍເພື່ອບັນລຸການສັກຢາວັກຊີນຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ ລວມເຖິງ ສຫລ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວຢືນຢັນວ່າ ລາວຈະສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໄດ້ ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກນາໆຊາດ ລວມເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຜ່ານໂຄງການ COVAX. ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ ຈາກບາງກອກ.
ທ່ານພັນຄໍາ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ດ້ວຍການຊ່ວຍ ເຫຼືອຈາກນາໆຊາດໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ສາມາດເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ດີສົມຄວນແລະເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຢ່າງພຽງພໍຈາກສາກົນ ທີ່ລວມເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຜ່ານໂຄງການ COVAX ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ດ້ວຍນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ລັດຖະ
ບານລາວສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍການສັກຢາວັກຊີນໄດ້ເຖິງ 80 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນລາວທັງໝົດ ໃນປີ 2022 ນີ້, ອັນຈະເປັນການເສີມສ້າງພູມຄຸ້ມກັນລວມໝູ່ ແລະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວສາມາດດໍາລົງຊີວິດປົກກະຕິແບບໃໝ່ໄດ້ໄວຂຶ້ນດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານພັນຄໍາຢືນຢັນວ່າ:
“ລັດຖະບານລາວສາມາດປ້ອງກັນ ຄວບຄຸມ ແລະແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ໃນລະດັບດີສົມຄວນ, ສະນັ້ນ ການມີວັກຊີນສັກໃຫ້ປະຊາຊົນໃນອັດຕາສ່ວນສູງ ກໍຈະຊ່ວຍສ້າງພູມຄຸ້ມກັນລວມໝູ່ ແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດກັບມາດໍາລົງຊີວິດປົກກະຕິແບບໃໝ່ໄດ້ໄວຂຶ້ນ, ໂຄງການເຂົ້າເຖິງ COVAX facility ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ ລວມທັງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຈຶ່ງເປັນໂຄງການທີ່ສໍາຄັນຍິ່ງ.”
ທັງນີ້ ນັບຈາກປີ 2020 ເຖິງເດືອນມັງກອນ 2022, ລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລັດຖະບານລາວ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການລະບາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມເກີນກວ່າ 13 ລ້ານໂດລາ ໂດຍຜ່ານ WHO, UNICEF ແລະ USAID ໃນນີ້ ກໍລວມການຊ່ວຍເຫຼືອຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ທັງ Johnson & Johnson ແລະ Pfizer ລວມກັນ 2.7 ລ້ານໂດສ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍ ການສັກວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃນປີ 2022, ດັ່ງທີ່ Mr. Peter Haymond ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະ ຫະລັດປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຢືນຢັນວ່າ:
“ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມຣິກາ ມີຄວາມຍິນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ໄດ້ບໍລິຈາກຢາວັກຊີນ Pfizer ຊຸດໃໝ່ຈໍານວນ 1,700,000 ໂດສ ໂດຍຜ່ານໂຄງການ COVAX ທີ່ເພີ້ມຈາກ Johnson & Johnson ທີ່ເຄີຍບໍລິຈາກໃຫ້ປີການນີ້ ເຊິ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລັດຖະບານລາວສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍການສັກວັກຊີນໃນປີ 2022 ໄດ້.”
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການຕິດໂຄວິດ-19 ຂອງປະຊາຊົນລາວໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຍັງນັບເປັນສະພາບການທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຢ່າງຍິ່ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນທີ່ມີອັດຕາການຕິດໂຄວິດ-19 ສູງກວ່າ 30 ເປີເຊັນ ຫຼືເກີນກວ່າລະດັບປົກກະຕິທີ່ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກຂອງລັດຖະບານລາວ ຈະສາ ມາດຮອງຮັບໄດ້ເຖິງ 5 ເທົ່າ, ເຊິ່ງກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ກັບໃນບາງເຂດແຂວງ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດຕໍ່ກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານນັ້ນ ກໍປະກົດວ່າມີອັດຕາການຕິດໂຄວິດ-19 ສູງກວ່າ 40 ເປີເຊັນ ຂອງຈໍານວນປະຊາກອນທີ່ໄດ້ຜ່ານການກວດຫາເຊື້ອທັງໝົດນັ້ນ.
ສ່ວນທ່ານນາງບົວຜັນ ຄໍາພາພົງຜ່ານ, ຮອງຫົວໜ້າສູນວິເຄາະ ແລະລະບາດວິທະຍາຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ສາເຫດສໍາຄັນປະການນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄວິດ-19 ແລະເສຍຊີວິດຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ ເພາະວ່າການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຍັງກະຈາຍໄປບໍ່ເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນຢ່າງຮີບດ່ວນກໍຄືຜູ້ທີ່ອາຍຸແຕ່ 60 ປີຂຶ້ນໄປ, ຜູ້ທີ່ມີໂຣກປະຈໍາໂຕ, ແມ່ຍິງທີ່ຖືພາເກີນ 12 ອາທິດ ແລະເຍົາວະຊົນທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີລົງມາ ເຊິ່ງຈາກການສຶກສາວິໄຈໃນລາວພົບວ່າ 85 ເປີເຊັນຂອງຈໍານວນຜູ້ຕິດໂຄວິດ-19 ແລະ 84.6 ເປີເຊັນ ຂອງຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດທັງໝົດນັ້ນ ກໍຄືປະຊາກອນລາວທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ ທັງເປັນໄວຣັສ ເດລຕ້າ ທີ່ຕິດຕໍ່ໄດ້ງ່າຍ ແລະລອຍໄປໃນອາກາດ ໄດ້ໄກອີກດ້ວຍ.
ໂດຍສະເພາະແມ່ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທີ່ມີຄົນຕິດໂຄວິດ-19 ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນລາວ ປະກອບກັບໄວຣັສໄດ້ລະບາດໄປໃນຊຸມຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງດ້ວຍແລ້ວ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເລັ່ງການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 90 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນທັງໝົດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ສ່ວນແຂວງອື່ນໆນັ້ນ ກໍຈະຕ້ອງສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຢ່າງນ້ອຍ 2 ເຂັມໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 80 ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາກອນໃນແຕ່ລະແຂວງອີກດ້ວຍ.
ໂດຍການບັນລຸເປົ້າໝາຍການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 80 ເປີ ເຊັນຂອງຈໍານວນປະຊາກອນລາວທັງໝົດ ກໍຄືປະຊາຊົນລາວເຖິງ 6 ລ້ານຄົນ ຫຼືຄິດເປັນຈໍານວນຢາວັກຊີນລວມ 12 ລ້ານໂດສ, ທັງນີ້ ໂດຍນາໆຊາດກໍໃຫ້ ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລາວແລ້ວກວ່າ 12 ລ້ານໂດສ ເຊິ່ງພຽງພໍສໍາລັບການທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ.
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