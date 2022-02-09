ລາຍງານຂອງອົງການຄວາມໂປ່ງໃສສາກົນຫຼື Transparency International ທີ່ໄດ້ທຳການສຳຫຼວດຢູ່ໃນ 180 ປະເທດ ປະຈຳປີ 2021 ພົບວ່າ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປໃນທົ່ວໂລກ. ປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະກໍມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປ ຈາກປະເທດນຶ່ງ ໄປຫາອີກປະເທດນຶ່ງ. ດັດຊະນີຄວາມຮູ້ໃນການສຳຫຼວດກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຫຼື CPI ຂອງປີທີ່ຜ່ານມາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຫຍັງຫຼາຍສຳຫຼາຍໆປະເທດ ແຕ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນດີຂຶ້ນຫົກອັນດັບ ຈາກອັນດັບທີ 134 ໃນປີ 2020 ມາຕິດອັນດັບ ທີ 128 ໃນປີ 2021 ໃນການສຳຫຼວດ ທີ່ມີທັງໝົດ 180 ປະເທດແລະດິນແດນຕ່າງໆ.
ດຣ. ຣິຊາດ ໄຊສົມມອນ ປະທານອົງການລາວໂຮມລາວເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໄດ້ ໃຫ້ທັດສະນະກ່ຽວກັບເລື້ອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງວ່າ:
ດັດຊະນີຄວາມຮູ້ສຶກໃນການສຳຫຼວດກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງອົງການວ່າດ້ວຍຄວາມໂປ່ງໃສສາກົນ ປີ 2021 ນີ້ປະເທດທີ່ຕິດອັນທີນຶ່ງ ກໍແມ່ນເດັນມາກ ຟິນແລນ ແລະນິວຊີແລນ. ສ່ວນປະເທດທີ່ໄດ້ທີໂຈກ ລາກທ້າຍໝູ່ນັ້ນກໍແມ່ນຊູດານໃຕ້.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ