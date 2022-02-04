ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງສະຫະລັດຫວັງວ່າ ການບຸກໂຈມຕີທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນຍາມກາງຄືນ ຊຶ່ງໄດ້ມີການວາງແຜນ ມາໄດ້ຫຼາຍເດືອນແລ້ວນັ້ນ ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້ດີທີ່ສຸດ ຂອງໂລກນັ້ນ ເປັນເວລາດົນນານ ແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມພະຍາຍາມຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວທີ່ຈະໂຈມຕີສະຫະລັດແລະບັນດາປະເທດພັນທະມິດຕາເວັນຕົກຫຼຸດລົງ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ປະກາດກ່ຽວກັບການຕາຍຂອງຜູ້ນຳກຸ່ມລັດອິສລາມ ເອເມຍ ມູຮຳໝັດ ຊາອີດ ອັບດາລ-ຣາມານ ອາລ-ມໍລາໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດວານນີ້ ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງ ຈາກກຳລັງພິເສດຂອງສະຫະລັດ ອອກຈາກບ່ອນຫຼົບລີ້ແລະປະສົບຂອງຜູ້ກ່ຽວໄວ້ທີ່ແຂວງອິດລິບ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ.
ທ້າວອາລ-ມໍລາ “ເປັນຜູ້ກຳກັບນຳການຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ISIS ໄປຍັງທົ່ວໂລກ” ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ທີ່ໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ທຳນຽບຂາວ ໂດຍເອີ້ນຊື່ຫຍໍ້ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ຊຶ່ງຍັງເອີ້ນກັນອີກວ່າ IS ຫຼືດາແອັສນັ້ນ.
ທ້າວອາລ-ມໍລາ “ເປັນຜູ້ກຳກັບນຳການຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ISIS ໄປຍັງທົ່ວໂລກ” ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ທີ່ໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ທຳນຽບຂາວ ໂດຍເອີ້ນຊື່ຫຍໍ້ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ຊຶ່ງຍັງເອີ້ນກັນອີກວ່າ IS ຫຼືດາແອັສນັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດກ່າວວ່າ “ຫຼັງຈາກໄດ້ສ້າງຄວາມດຸຮ້າຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມຕ່າງໆແລະສັງຫານຜູ້ບໍ່ມີຄວາມຜິດແລ້ວ (ທ້າວອາລ-ມໍລາ) ເປັນຜູ້ຮັບຜິດ ຊອບຕໍ່ການໂຈມຕີຢ່າງໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນຕໍ່ຄຸກໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ ທີ່ຄຸມຂັງພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມ ISIS. ການປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດ ຂອງອາເມຣິກາໃນການຍື່ນມືໄປເຖິງແລະທຳລາຍໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະຫຼົບລີ້ຢູ່ບ່ອນໃດ ພວກເຮົາຈະຕາມລ່າແລະພົບໂຕພວກເຂົາ.”
ທ້າວອາລ-ມໍລາ ຊຶ່ງມີຊື່ປອມອີກຫຼາຍໆຊື່ ຮວມທັງອາບູ ອີບຣາຮິມ ອາລ-ຮາຊີມີ ອາລ-ກູຣາຊີ ແລະຮາຈີ ອັບດາລລາ ເກີດຢູ່ປະເທດອີຮັກໃນປີ 1976 ແລະໄດ້ກາຍມາເປັນນັກປາດທາງສາສະໜາ ທີ່ໄຕ່ເຕົ້າຂຶ້ນມາໃນຖັນແຖວຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍດັ່ງກ່າວ ແລະກາຍເປັນຜູ້ຊ່ວຍອະດີດຜູ້ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມແລະຜູ້ປະກາດຈັດຕັ້ງປະເທດລັດອິສລາມຂື້ຶ້ນ ທ້າວອາບູ ບາກເກີ ອາລ-ບັກແດດດີ.
ໃນເວລາທີ່ ທ້າວອາລແບກແດດດີຕາຍໃນການບຸກໂຈມຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ບ່ອນຫຼົບລີ້ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ ຂອງຊີເຣຍໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2019 ນັ້ນທ້າວອາລ-ມໍລາ ໄດ້ກາຍເປັນທາຍາດ ໂດຍເປັນຜູ້ກຳກັບນຳການສັງຫານພວກສາສະໜາກຸ່ມນ້ອຍ ຢາຊີດີ ແລະການປະຕິບັດງານຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ