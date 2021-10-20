ຍານາງພະນິດາ ຈິດຕະພົງ ແສງສີຣິວັນ ຫົວໜ້າພະຍາບານ ໄດ້ຮັບບູລິມະສິດ ໃນການສັກຢາວັກຊີນເພີ້ມ

ການປະກາດສັກຢາເພີ້ມຫຼື booster ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນແລ້ວ ໂດຍ ສະເພາະ
ການສັກຢາວັກຊີນດັ່ງກ່າວນນີ້ ໃຫ້ບູລິມະສິດ ແກ່ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 65 ປີ ຂຶ້ນໄປ ແລະຜູ້ທີີ່ມີ
ບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ. ນອກຈາກນັ້ນ ກໍມີບັນດານາຍແພດ ນາງພະຍາບານ ແລະພວກ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ຢູ່ແຖວໜ້າທັງຫຼາຍ.
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນເພີ້ມນີ້ ຕ້ອງໄດ້ສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ສອງເຂັມ
ມາກ່ອນ ແລະຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າຫົກເດືອນ ຈຶ່ງສາມາດສັກຢາເພີ້ມເຂັມທີ 3 ໄດ້.
ຍານາງພະນິດາ ຈິດຕະພົງ ແສງສີຣິວັນ ຫົວໜ້າພະບານແຫ່ງນຶ່ງ ໃນໂຮງໝໍປິ່ນປົວຄົນ
ຊະລາ ຢູ່ລັດອໍຣິກັນ ກໍແມ່ນຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບບູລິມະສິດ ສັກຢາເພີ້ິມ ເຂັມທີສາມ ຊຶ່ງຍານາງ
ໄດ້ກ່າວເຖີງປະສົບການສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ປັດຈຸບັນນີ້ຢູ່ ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເຖິງແມ່ນວ່າມີຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໄວ້
ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທຸກໆຄົນໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ. ແຕ່ວ່າຍັງມີຄົນຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ປະຕິເສດ
ບໍ່ຍອມສັກຢາກ ຍ້ອນເຫດຜົນສ່ວນໂຕຕ່າງໆນາງ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ ເກີດການປະທ້ວງຢູ່
ໃນຫຼາຍໆບ່ອນ ພໍ່ແມ່ເດັກນັກຮຽນຈຳນວນນຶ່ງກໍບໍ່ເຫັນພ້ອມ ກັບການສັກຢາປ້ອງກັນ ຕິດ
ຕາມດ້ວຍ ພວກຕຳຫຼວດທີ່ເຮັດວຽກ ຢູ່ແຖວໜ້າ. ນອກນັ້ນ ກໍຍັງມີບັນດາສ່ວນບຸກຄົນ
ຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າບັນດາ ພະນັກງານລັດຖະ ບານກາງ ແລະທະຫານຕ້ອງໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ
ປ້ອງກັນທຸກໆຄົນ.
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