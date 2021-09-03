ອົງການ USAGM ພວມຫາທາງ ຍົກຍ້າຍນັກຂ່າວ ອອກຈາກອັຟການິສຖານ

ຍັງມີຄົນງານແລະພະນັກງານສັນຍາຈ້າງອົງການສື່ມວນຊົນໂລກຂອງສະຫະລັດ ຫຼື USAGM ຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ຍັງຢູ່ທີ່ປະເທດອັຟການິສຖານ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ທັງໆທີ່ໄດ້ຮັບການຄ້ຳປະກັນ ຈາກກະຊວງການຕ່າງປະ ເທດສະຫະລັດວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະຖືກຍົກຍ້າຍອອກ ໃນລະຫວ່າງການຂົນຍ້າຍທາງອາກາດຈາກສະໜາມບິນກາບູລ ທີ່ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້.
ຮັກສາການ ຜູ້ອຳນວຍການຂອງສຽງອາເມຣິກາ ຫຼື ວີໂອເອ ທ່ານນາງໂຢລານດາ ໂລເປສ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ຜູ້ຈັດການຂອງອົງການ USAGM ເພື່ອໃຫ້ພວກນັກຂ່າວ ແລະຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ເດີນທາງອອກ ຈາກອັຟການິສຖານ ອີງຕາມຖະແຫຼງການທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທີ່ກ່າວວ່າ ທາງພະແນກການດັ່ງກ່າວ ຍັງສືບຕໍ່ດຳນເນີນການທຸກສິ່ງຢ່າງທີ່ຕົນສາມາດເພື່ອຊ່ວຍພວກທີ່ມີຈຸດປະສົງ ຈະເດີນທາງອອກຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານນາງໂລເປສຂຽນວ່າ “ພວກເຮົາຮູ້ສຶກເສຍໃຈເປັນທີ່ສຸດທີ່ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາ ໃນໄລຍະສອງສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອຊ່ວຍພວກເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ເດີນທາງຢ່າງປອດໄພ ອອກຈາກອັຟການິສຖານ ບໍ່ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ. ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກ ທັງກາງເວັນ ແລະກາງຄືນ ເພື່ອຊອກຫາທຸກຊ່ອງທາງທີ່ມີຢູ່ ແຕ່ກໍປະສົບກັບອຸບປະສັກ ທີ່ນັບບໍ່ຖ້ວນແລະກໍທາງຕັນ.”
“ພວກຜູ້ຊາຍ ແລະແມ່ຍິງເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງ ຂອງຄອບຄົວວີໂອເອພວກເຮົາ ແລະພວກເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຂັດຂວາງ ໂດຍອຸບປະສັກເຫຼົ່ານັ້ນ.”
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານເນດ ໄພຣສ໌ ກ່າວໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ ທາງກະຊວງດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດທຸກຢ່າງທີ່ຕົນສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ບູລິມະສິດໃນການເດີນທາງຂອງພວກພະນັກງານເຫຼົ່ານັ້ນ ເປັນຈຸທຳອິດ ສຳລັບຖ້ຽວບິນທະຫານ ແລະຖ້ຽວບິນຮັບເໝົາ. ແຕ່ທ່ານກໍກ່າວວ່າ ເຮືອບິນໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຫຼັງຈາກມີການໂຈມຕີສະຫຼະຊີບເກີດຂຶ້ນທີ່ສະໜາມບິນ.
ທ່ານໄພຣສ໌ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍພວກເຂົາເຈົ້າອອກຢ່າງປອດໄພ ໃນຂະນະທີ່ມີການໂຈມຕີເກີດຂຶ້ນໃນເຂດຮອບນອກຂອງສະໜາມບິນ. ສະພາບຂອງການປະຕິບັດງານໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແບບບໍ່ເປັນຈັ່ງໂຊກ. ມັນໄດ້ເປັນອຸບປະສັກຂັດຂວາງ ຕໍ່ຊ່ອງທາງທີ່ພວກເຮົາຈະສາມາດນຳເອົາສ່ວນບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ ອອກມາໄດ້ຢ່າງປອດໄພກ່ອນວັນທີ 31 ສິງ ຫາ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ ທາງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຍັງມີຄວາມໝັ້ນໝາຍຕໍ່ພວກພະນັກງານ ແຕ່ບໍ່ຍອມແບ່ງປັນລາຍລະອຽດໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບຄຳແນະນຳທີ່ທາງກະຊວງໄດ້ສະໜອງໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າແລະບຸກຄົນອື່ນໆທີ່ຍັງຫວັງວ່າຈະເດີນທາງອອກຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວ. ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນວ່າ ຊາວອັຟການິສຖານທີ່ມີຄວາມປະສົງ ຢາກເດີນທາງອອກຈາກປະເທດ ແລະມີເອກກະສານເດີນທາງຄົບຖ້ວນແລ້ວນັ້ນ ຈະສາມາດເດີນທາງອອກຈາກປະເທດໄດ້.
ແຕ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວມີປະຫວັດໃນການແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພວກນັກຂ່າວມາແລ້ວ.